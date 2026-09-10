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Změny v top managementu KB

redakce
10. 9. 2026

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Nový člen představenstva Komerční banky Etienne Loulergue
Autor: Komerční banka
Nový člen představenstva Komerční banky Etienne Loulergue
S účinností od 1. října 2026 se novým členem představenstva Komerční banky Etienne Loulergue. Zároveň přebírá odpovědnost za oblast informačních technologií členka představenstva KB zodpovědná za provoz bankyJitka Haubová. Pozici Chief Information Officer převezme Ekkehard Preis.
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Etienne Loulergue je od prosince 2025 členem Executive Committee Komerční banky odpovědným za strategii a finance. Do představenstva KB přináší více než pětadvacet let zkušeností z bankovnictví, finančního řízení, auditu a transformačních projektů ve skupině Société Générale i v Komerční bance.

Jitka Haubová je členkou představenstva Komerční banky od 4. června 2020 jako Chief Operations Officer. Od 1. října 2026 bude odpovědná vedle své stávající agendy nově také za informační technologie, přičemž cílem této změny je posílit operační efektivitu a zjednodušit řízení regulatorních požadavků. Od 30. září pak bude novým Chief Information Officer Komerční banky Ekkehard Preis, který se zároveň stane členem Executive Committee KB. Bude odpovědný za tvorbu a realizaci jednotné IT a provozní strategie napříč Skupinou KB.

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redakce

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