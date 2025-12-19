CFOtrends  »  Změny v týmu komunikace hlásí J&T Banka i Plzeňský Prazdroj

Změny v týmu komunikace hlásí J&T Banka i Plzeňský Prazdroj

Jana Chuchvalcová
Včera

PR manažer a tiskový mluvčí J&T Banky Martin Tesař
Nového PR manažera a tiskového mluvčího má J&T Banka. Je jím Martin Tesař, který přichází z NN, kde z pozice komunikačního stratéga poslední tři roky řídil externí komunikaci a PR životní pojišťovny a penzijní společnosti pro Českou republiku. Také Plzeňský Prazdroj má nového ředitele firemních vztahů a komunikace, kterým je Richard Stonavský. Ten ve svém předchozím působišti sehrál klíčovou roli při posilování reputace společnosti Vodafone, která se pod jeho vedením stal uznávaným lídrem v udržitelnosti.

Nový PR manažer a tiskový mluvčí J&T Banky Martin Tesař posiluje marketingový tým a bude zodpovídat za externí komunikaci a obsahovou prezentaci značky v médiích. Střídá tak Moniku Veselou, která se v rámci J&T posunula po 13 letech do čela externí komunikace developera J&T Real Estate CZ.

Martin přichází do J&T z pozice komunikačního stratéga NN životní pojišťovny a penzijní společnosti pro Českou republiku. Předtím pracoval komunikační agentuře Bison & Rose, kde jako PR konzultant využíval své ekonomické vzdělání i zkušenosti z vedení investičního zpravodajství Patria.cz.

Z Vodafonu do Prazdroje

Nový ředitel firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje pro Česko a Slovensko Richard Stonavský ve funkci vystřídal Pavlínu Kalousovou, která se po více než pěti letech na této pozici přesunula do vedení společnosti Asahi Europe & International, kde řídí firemní vztahy, udržitelnost a komunikaci. Richard přichází z Vodafone Czech Republic, kde od roku 2020 působil jako ředitel externích vztahů. Současně byl členem představenstva Asociace provozovatelů mobilních sítí.

Ředitel firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje Richard Stonavský

Richard Stonavský ve svém předchozím působišti sehrál klíčovou roli při posilování reputace společnosti Vodafone, která se pod jeho vedením stal uznávaným lídrem v udržitelnosti. Jako předseda Nadace Vodafone stál například u iniciativy Bright Sky zaměřené na boj proti domácímu násilí a pomoc jeho obětem. Podílel se rovněž na vývoji aplikace Záchranka. Absolvoval pražskou VŠE a britskou Sheffield Hallam University.

