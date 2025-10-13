CFOtrends  »  Zrušení limitu 40 milionů u prodeje firem a akcií usnadní a zrychlí obchody

Zrušení limitu 40 milionů u prodeje firem a akcií usnadní a zrychlí obchody

redakce
Včera

Autor: Adobe Stock
V září podepsal prezident České republiky novelu zákona, která od ledna 2026 ruší dosavadní limit 40 milionů korun při prodeji firemních podílů a akcií. Transakce tak budou opět osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob podle časových testů, bez ohledu na jejich objem.

Zrušení limitu vrací zdanění zpět k jednoduššímu a srozumitelnějšímu režimu postavenému na časových testech a snižuje motivaci uměle rozkládat kupní cenu do více let jen kvůli daním. U části transakcí to zmenší potřebu složitých splátkových kalendářů a odložených vypořádání, takže se zrychlí uzavírání obchodů a klesnou transakční náklady.

Celkový efekt bude spíše stabilizační než revoluční, jelikož limit platil pouhý rok, a navíc ještě s možností využít hodnotu stanovenou znalcem jako výdaj oproti kupní ceně. Zásadní pro aktivitu trhu dál zůstanou úrokové sazby, dostupnost financování a rozdíl v cenových očekáváních kupujících a prodávajících,“ uvádí daňová poradkyně skupiny Talers Lenky Rigo s tím, že pro rychle rostoucí firmy je to každopádně pozitivní signál.

Cyber25

Vlastníci budou podle jejího názoru méně řešit technické načasování a více podstatu obchodu – kvalitu nabídky a cenu. U velkých prodejů ubude „daňově řízených“ splátek, earn-outy a odložené doplatky zůstanou tam, kde dávají smysl obchodně, nikoli kvůli limitu. Sníží se i administrativní náklady (zejména na znalecké posudky). Investoři získají větší volnost při strukturování plateb a jednodušší vyjednávání o termínech uzavření.

„Změna podpoří i mezigenerační předání – zakladatelé snáz zvažují úplný exit a uvolněné prostředky se rychleji recyklují do nových investic. Celkově bude prostředí čitelnější a předvídatelnější,“ uzavírá Rigo.

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 14. 10.  Holding Safe Word Invest posiluje řízení i růst, Centr Group povede zkušený manažer Pavel Vašíček

    Holding Safe World Invest jmenoval k 1. říjnu 2025 Pavla Vašíčka novým generálním ředitelem společnosti Centr Group. Zkušený manažer s více než dvacetiletou praxí v průmyslu, bezpečnosti a strategickém řízení přebírá odpovědnost za všechny aktivity skupiny v Česku a na Slovensku. Cílem změny je posílit obchodní růst, zvýšit efektivitu napříč divizemi a urychlit technologický rozvoj skupiny, která patří mezi významné poskytovatele služeb v oblasti bezpečnosti, facility managementu a energetiky.

    Pavel Vašíček přináší do Centru Group zkušenosti z velkých průmyslových a servisních společností. Působil ve vedení CE Industries, Vítkovice Steel, Hyundai Motor Manufacturing Czech či Celestica, kde vedl rozsáhlé týmy a projekty s mezinárodním přesahem. Svoji kariéru začínal u Vojenské policie, následně působil jako důstojník OSN a později jako bezpečnostní konzultant v Kanadě. Jeho manažerský styl staví na disciplíně, strategickém myšlení a důrazu na týmovou spolupráci.

    Zakladatel a vlastník holdingu Safe World Invest Jaroslav Pajonk však zůstává v roli strategického lídra skupiny, který se soustředí hlavně na akviziční činnost, investice do technologií a rozvoj nových projektů.

  • 13. 10.  Finance Direct auta povede Jan Zejda

    Direct auto posiluje svůj vrcholový management. Od 1. září se novým finančním ředitelem (CFO) stal Jan Zejda, který přichází s bohatými zkušenostmi z firem Eurowag, Vodafone a LutherOne. V minulosti se specializoval na finance a controlling, zejména v komerčním prostředí, a nyní bude zodpovědný za stabilizaci a modernizaci finančního řízení Direct auta. Na pozici CFO nahradil Jardu Louženského, který se rozhodl k 23. září odejít.

    Automotive vnímám jako velice konkurenční prostředí, ve kterém je třeba dosahovat maximální efektivity, aby firma uspěla. Mým cílem je stabilizovat a modernizovat finance, abychom těchto efektivit dosáhli a vytvořili solidní základ pro budoucí expanzi jak na českém, tak zahraničním trhu,“ říká Jan Zejda.

  • 10. 10.  Komunikaci Deloitte nově řídí Tomáš Myler. Přichází z McDonald´s, dříve působil v Lidlu

    Tým externí a interní komunikace v poradensko-technologické společnosti Deloitte vede od září Tomáš Myler. Kromě interní a externí komunikace bude mít pod sebou v Deloitte i contentový tým, sociální média a grafické designéry. V oblasti komunikace a marketingu působí 14 let.

    Do Deloitte přichází z McDonald´s, kde do letošního září působil na pozici impact directora pro Česko, Slovensko a Ukrajinu. Přes dva roky tam vedl tým interní a externí komunikace, byl zodpovědný za public affairs a témata udržitelnosti nebo diverzity. Byl také zodpovědný za klíčové oblasti transformace a integrace česko-slovenského a ukrajinského klastru. Ještě předtím působil několik let na pozici šéfa komunikace maloobchodního řetězce Lidl. Tam stál například u zrodu pilotního programu pro zálohování PET lahví a plechovek, projektu Lidl les nebo iniciativy Skutečně zdravá škola v zájmu zdravého stravování pro děti.

Další krátké zprávy

