Zrušení limitu 40 milionů u prodeje firem a akcií usnadní a zrychlí obchody

Zrušení limitu vrací zdanění zpět k jednoduššímu a srozumitelnějšímu režimu postavenému na časových testech a snižuje motivaci uměle rozkládat kupní cenu do více let jen kvůli daním. U části transakcí to zmenší potřebu složitých splátkových kalendářů a odložených vypořádání, takže se zrychlí uzavírání obchodů a klesnou transakční náklady.
„Celkový efekt bude spíše stabilizační než revoluční, jelikož limit platil pouhý rok, a navíc ještě s možností využít hodnotu stanovenou znalcem jako výdaj oproti kupní ceně. Zásadní pro aktivitu trhu dál zůstanou úrokové sazby, dostupnost financování a rozdíl v cenových očekáváních kupujících a prodávajících,“ uvádí daňová poradkyně skupiny Talers Lenky Rigo s tím, že pro rychle rostoucí firmy je to každopádně pozitivní signál.
Vlastníci budou podle jejího názoru méně řešit technické načasování a více podstatu obchodu – kvalitu nabídky a cenu. U velkých prodejů ubude „daňově řízených“ splátek, earn-outy a odložené doplatky zůstanou tam, kde dávají smysl obchodně, nikoli kvůli limitu. Sníží se i administrativní náklady (zejména na znalecké posudky). Investoři získají větší volnost při strukturování plateb a jednodušší vyjednávání o termínech uzavření.
„Změna podpoří i mezigenerační předání – zakladatelé snáz zvažují úplný exit a uvolněné prostředky se rychleji recyklují do nových investic. Celkově bude prostředí čitelnější a předvídatelnější,“ uzavírá Rigo.