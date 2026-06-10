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Zvýšení úrokových sazeb bude ve hře již v červnu

redakce
Včera

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úrokové sazby, růst, peníze
Autor: Shutterstock
Natahující se uzavření Hormuzského průlivu, zvyšující se inflační rizika a relativně odolná domácí ekonomika vedou analytiky ke změně úrokového výhledu. Například hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš nově očekává v tomto roce dva růsty základní repo-sazby ČNB po 25 bps na 4 %. To nejbližší může podle něj přijít již na červnovém zasedání.

Hlavním argumentem je natahující se uzavření Hormuzského průlivu, které postupně vede k zvyšování odhadů pro ceny energií, zejména zemního plynu, u kterého se stále evropské zásobníky pohybují na historicky nízké úrovni naplnění (okolo 40 %). Opakovaně jsme proto zvyšovali naše odhady refixací cen energií pro domácnosti na začátku příštího roku a sekundárních efektů dražších energií a pohonných hmot například v cenách potravin. Efekty podle našich odhadů budou nejvýraznější na začátku příštího roku (2027), kdy se meziroční inflace může pohybovat těsně pod 4 % (za celý příští rok je náš odhad zatím 3,3 % s tím, že se časem může posouvat dál vzhůru).

Druhým hlavním argumentem je odolnost domácí ekonomiky. Za první kvartál sice zklamala slabým růstem (0,2 % mom a 2,2 % yoy), ten však odrážel mimořádně silné dovozy a velmi silnou domácí poptávku. Ekonomický růst byl navíc doprovázen mimořádně rychlým růstem investičních úvěrů a také mezd (o 8,2 %), které již třetí rok v řadě silně překonávají dynamiku produktivity v české ekonomice. ČNB by pro střednědobou stabilizaci inflace okolo 2 % potřebovala vidět dynamiku mezd spíše v okolí 4,5 %. Zvýšené mzdy se navíc odráží v relativně vysokém inflačním momentu ve službách (okolo 5 %) a zvyšují riziko, že se vnější inflační impuls rychleji přenese z pohonných hmot a energií do zbytku spotřebitelského koše.

Nejistota spojená s naším inflačním i hospodářským výhledem samozřejmě zůstává extrémně vysoká – bude záležet nejen na délce uzavření Hormuzského průlivu, ale i na reakci rozpočtové politiky a eventuálních dalších zásazích české vlády do přirozené „cenotvorby“. To vše může situaci změnit.

Cyber26

Základní úroková sazba ČNB

Základní úroková sazba ČNB

Autor: ČSOB, Patria Finance

Na druhou stranu inflační rizika již narostla v posledních týdnech do té míry, že „včasné signalizační“ zvýšení úrokových sazeb dává z pohledu centrální banky značný smysl. Nejednalo by se rozhodně o „měnověpolitickou chybu“ a včasný pohyb sazeb směrem vzhůru může snížit potřebu zvyšovat sazby výrazněji později v průběhu tohoto roku.

Předpokládáme proto, že úrokové sazby mohou jít teoreticky vzhůru již na nejbližším červnovém zasedání a pak na některém z nejbližších dalších (srpen až listopad). Po většinu roku 2027 nově předpokládáme stabilitu úrokových sazeb a věříme, že centrální banka je při nejbližší možné příležitosti spíše bude chtít znovu snížit. K tomu může dojít již na konci roku 2027, kdy by měla inflační vlna začít pomalu odeznívat.

Autorem komentáře je Jan Bureš, hlavní ekonom skupiny ČSOB.

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redakce

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    Dubnový přírůstek je podle něj nejvyšší za poslední tři měsíce a dává naději, že průmysl navzdory všem komplikacím v zahraničí nesměřuje do recese. I nad ále se však bude muset vypořádávat se slabou evropskou poptávkou, stejně jako s vyššími cenami energií, ať už jde o PHM, elektřinu nebo plyn.

    Také ve stavebnictví pokračoval v dubnu pozitivní trend, kdy se výroba meziročně zvýšila o 7,7 % a od začátku roku pak o rovných 5 %. Dařilo se především pozemnímu stavitelství, a to i zásluhou bytové výstavby. „Na dubnových číslech stavebnictví překvapují především výsledky bytové výstavby, kde došlo k masivnímu nárůstu počtu nově zahájených bytů. Samotné číslo 5 100 bytů výrazně vybočuje z běžných hodnot, takže je zřejmé, že bylo ovlivněno rozjezdem velkých projektů. Tento souběh v čase se pravděpodobně nebude opakovat, takže v dalších měsících budou výsledky spíše opět průměrné,“ uzavírá Dufek.

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