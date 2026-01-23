Vyhněte se kyberútoku: jak poznat bezpečný účetní systém pro vaši firmu

Kybernetické útoky dnes nepředstavují hrozbu jen pro velké technologické firmy. Stále častěji cílí i na malé a střední podniky, které bývají zranitelnější a méně připravené. Jen v roce 2024 bylo podle průzkumu společnosti Mastercard v České republice zaznamenáno1 699 kybernetických útoků na firmy a instituce.
Zkušenost s kyberútokem tak má už každá čtvrtá malá či střední firma v Česku. Přibližně 10 % z nich kvůli tomu přišlo o peníze nebo zákazníky. Podle policejních údajů přesáhly škody způsobené kyberútoky na firmy 632 milionů korun.
Co znamená kyberútok pro firmu v praxi
Dopady kybernetického útoku nebývají jen technické – často zasáhnou celé fungování firmy:
- Finanční ztráty – zablokovaná nebo ztracená data znamenají náklady na obnovu a odstávky provozu.
- Provozní výpadky – útočníci mohou znepřístupnit systémy na týdny, což zastaví fakturaci, mzdy i řízení zakázek.
- Poškození reputace – klienti a partneři ztrácejí důvěru, pokud firma nedokáže ochránit jejich citlivé informace.
- Riziko pokuty – pokud při kyberútoku uniknou například osobní údaje zaměstnanců nebo klientů, může firma navíc čelit pokutám za porušení GDPR, a to i v řádech milionů korun.
V takovém prostředí už účetní systém není jen nástrojem pro evidenci čísel. Stává se jedním z klíčových pilířů bezpečného podnikání, který musí aktivně chránit firemní data.
Jak poznat bezpečný software
Bezpečnost účetního systému začíná už ve chvíli, kdy si ho vybíráte a stahujete. Právě tady se často rozhoduje o tom, zda budou firemní data skutečně v bezpečí:
- Účetní software pro firemní účely nikdy nestahujte z neověřených portálů třetích stran, torrentů nebo e‑mailových odkazů. Vždy k tomu využijte oficiální web výrobce – je zárukou, že program nebyl nijak upraven nebo infikován škodlivým kódem, který by mohl ohrozit vaše data.
- Při návštěvě webových stránek ke stažení nebo přihlášení do systému si vždy zkontrolujte, že adresa začíná HTTPS a v prohlížeči vidíte ikonu zámku. HTTPS znamená, že je komunikace mezi vámi a webem šifrována. To ztěžuje útočníkům odposlech nebo manipulaci s daty při přenosu.
- Důležitá je „vnitřní“ ochrana dat přímo v programu, tzv. šifrování – zajišťuje, že uložená data jsou čitelná pouze s odpovídajícím klíčem a pro útočníky zůstávají nepoužitelná. Stejně zásadní jsou i zálohy (automatické i ruční), které chrání před ztrátou dat při technické poruše nebo útoku typu ransomware (tedy škodlivého softwaru, který data na firemním serveru zablokuje a požaduje výkupné).
- Kontrolujte přístupy a historie změn – bezpečný systém umožňuje definovat role a přístupová práva uživatelů, aby se každý dostal jen k tomu, co skutečně potřebuje.
Dejte na reference a zkušenosti ostatních
Než si účetní systém definitivně vyberete, zjistěte si, jaká firma za programem stojí, kolik let je na trhu nebo jak velký tým ji tvoří. Podívejte se také na recenze a zkušenosti firem, které software používají. Ideálně pak zvolte ověřený program.
Mezi účetními softwary je to například jeden z nejpoužívanějších programů Money S3, se kterým pracuje více než 23 tisíc firem v Česku i na Slovensku. To je další signál, že je systém bezpečný.
U online programů si předem zjistěte, kde a jak jsou data uložena. Ideální je cloudové řešení, které umožňuje ukládat data v profesionálně zabezpečených datových centrech. Tam jsou chráněna proti ztrátě, technickým poruchám i kybernetickým útokům. Zároveň zde probíhá pravidelné zálohování bez nutnosti zásahu uživatele.
Money S3 navíc nabízí i další bezpečnostní prvky:
- Přístupová práva a role uživatelů – systém umožňuje nastavit různá oprávnění pro jednotlivé uživatele, takže každý pracuje pouze s daty, která skutečně potřebuje.
- Audit záznamů aktivit – Money S3 eviduje, kdo kdy s daty pracoval a jaké změny provedl, což pomáhá odhalit neobvyklé nebo neoprávněné zásahy.
- Šifrování a zálohy dat – účetní data jsou šifrována a lze je bezpečně zálohovat jak manuálně, tak automaticky.
Pokud hledáte bezpečný účetní systém pro vaše data, vyzkoušejte populární účetní program Money S3: https://money.cz/. Ve verzi S3 Start si ho můžete vyzkoušet bezplatně.