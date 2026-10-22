AI mění pravidla hry na trhu kanceláří. Rozhodovat bude dostupnost talentů, ne cena nájmu

Pro majitele kancelářských budov znamenají AI technologie nový typ nájemce, který roste rychleji než většina tradičních firem a očekává víc než jen samotnou plochu.
Nájemce, který roste rychleji než jeho kanceláře
AI firmy představují nový typ nájemce. Mají za sebou silný kapitál, agresivně nabírají zaměstnance a ze svých prostor často vyrostou v poměrně krátké době. Přestože většinou pracují hybridně, kancelář pro ně zůstává klíčová pro spolupráci, nábor, zaškolování i budování firemní kultury. Při výběru lokality upřednostňují blízkost univerzit, výzkumných institucí, investorů rizikového kapitálu a kvalifikované pracovní síly před výší nájemného. V raných fázích se usazují v inovačních čtvrtích a s rostoucí velikostí se přesouvají do prémiových centrálních lokalit.
Nároky na budovy přitom přesahují běžné požadavky technologických firem. Vedle flexibilních dispozic, prostor pro spolupráci i soustředěnou práci a dostatku denního světla potřebují AI společnosti vysoký příkon elektřiny a výkonné chlazení, rychlou konektivitu a často také zabezpečené serverové zázemí pro náročné výpočty.
„Pro AI firmy je rozhodující, kde najdou lidi, nikoli kolik zaplatí za metr čtvereční. Majitelé budov si proto musí položit otázku, proč by špičkoví odborníci měli každé ráno chodit právě do jejich kanceláře. Uspějí projekty, které spojí prémiovou lokalitu, silnou digitální a energetickou infrastrukturu a schopnost pojmout rychlý růst nájemce,“ potvrzuje šéf oddělení průzkumu trhu v Colliers Josef Stanko.
Střední Evropa doplňuje mapu
Do skupiny nejvyspělejších AI center zatím žádné středoevropské město neproniklo, region už ale na mapě klastrů pevné místo má. Varšava patří spolu s Dublinem, Amsterdamem, Curychem, Stockholmem, Barcelonou a Helsinkami do druhé skupiny lokalit s příznivým prostředím pro rozvoj AI v Evropě. Praha, Bukurešť a Tallinn budují specializovanější ekosystémy, podle analýzy však zatím jejich rozvoj nestačí na zařazení do první či druhé skupiny.
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Šanci regionu zvyšuje i širší proměna firemních strategií, patrná po celém světě. Společnosti stále častěji opouštějí model jednoho dominantního sídla a rozdělují činnosti mezi více měst podle toho, kde získají potřebný typ talentu. Strategické a klientské funkce zůstávají v hlavních metropolích, zatímco provozní, analytické a technologické role se přesouvají tam, kde je kvalitní pracovní síla za konkurenceschopnější cenu. Kancelář se tak stále víc propojuje s personální strategií a firmy při jejím výběru vedle nájemného zvažují kvalitu prostředí, dopravní dostupnost i služby v okolí.
„Velké centrály jsou doplňovány nebo nahrazovány menšími, funkčně zaměřenými kancelářemi v širší síti měst. Nájemci kladou větší důraz na flexibilitu, kratší závazky a prostory přizpůsobené konkrétním provozním potřebám, nikoli pouze počtu zaměstnanců,“ vysvětluje Stanko.
Praha, Brno a Ostrava hrají různé role
Česko dokáže zahraniční investory z AI oboru úspěšně přilákat, což potvrzuje i nedávný průzkum asociace ABSL. Z něj vyplynulo, že si ČR jakou svou destinaci vybírají především díky dostupnosti kvalifikovaných talentů a bezpečnosti země.
Praha zůstává hlavním centrem země. Těží z centrální polohy, pestré nabídky odborníků a schopnosti přitáhnout specialisty ze zahraničí, a firmy sem proto umisťují hlavně vysoce kvalifikované role ve finančním řízení, compliance, strategickém poradenství nebo řízení transformací. Brno se díky technickým univerzitám, silnému IT ekosystému a jazykově vybavené pracovní síle profiluje jako jedno z nejvýznamnějších technologických center střední Evropy a hodí se zejména pro vývojová centra a technologické týmy.
Větší pozornost získává i Ostrava, která vedle nižších nákladů nabízí rostoucí počet technicky zaměřených absolventů a specialistů. Zajímá hlavně firmy, které hledají odborníky na datovou analytiku, automatizaci, kybernetickou bezpečnost nebo sdílené služby. „Česká města zatím nesoutěží s Londýnem nebo Paříží o centrály AI firem, ale o jejich vývojové, datové a technologické týmy. Kdo bude mít kanceláře připravené na vysoký příkon, chlazení a rychlý růst nájemce, získá náskok ve chvíli, kdy poptávka zesílí,“ předpovídá Stanko.