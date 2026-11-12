AI se stává pracovním parťákem mladých Čechů, často jsou dál než jejich zaměstnavatelé

Schopnost pracovat s AI a dalšími automatizačními nástroji patří u české generace Z i mileniálů mezi pět nejdůležitějších dovedností, které chtějí dále rozvíjet. Zájem o tuto dovednost projevily dvě pětiny respondentů z generace Z a mileniálů, uvádí průzkum společnosti Deloitte.
Příležitost k dalšímu rozvoji
V souvislosti s profesním rozvojem a duševní pohodou využívají obě generace AI nejčastěji k hledání příležitostí ke vzdělávání a dalšímu rozvoji (74 % Gen Z a 70 % mileniálů). Umělá inteligence jim radí ohledně kariéry (66 % Gen Z a 59 % mileniálů) nebo při zvládání pracovního stresu (61 % Gen Z a 56 % mileniálů).
„Pro mladou generaci není AI hrozbou, ale spíše příležitostí. Mnozí očekávají, že její využívání jim ušetří čas, zlepší výkon a otevře nové cesty k růstu, což může dlouhodobě přispět i ke zlepšení jejich finanční situace,“ říká Andrea Černá ze společnosti Deloitte.
Raději AI než Google
Školení nebo jinou formu vzdělávání v oblasti AI už absolvovala necelá třetina tuzemských zástupců generace Z a více než čtvrtina mileniálů. V obou případech jde o mírně vyšší podíl než ve světě (24 % Gen Z, 23 % mileniálů). Naopak mladí lidé ve světě (konkrétně 35 % Gen Z a 38 % mileniálů) častěji než jejich čeští vrstevníci (23 % Gen Z a 26 % mileniálů) uváděli, že vzhledem k rychlému vývoji technologií aktivně hledají další příležitosti ke vzdělávání v oblasti umělé inteligence.
„Tři čtvrtiny respondentů z obou generací, kteří se domnívají, že AI ovlivňuje jejich život pozitivně, uvedli, že se tak děje jak v práci, tak v osobním životě. Právě nejmladší generace je s AI nejvíc sžitá. Mezi jejími příslušníky je zcela běžné, že se na ni obracejí častěji než na klasické vyhledávání přes Google,“ popisuje Černá.
Průzkum také ukázal, že oproti svým vrstevníkům ve světě (68 % Gen Z, 66 % mileniálů) se ale čeští zástupci Gen Z (63 %) a mileniálové (58 %) cítí v souvislosti s využíváním AI jako méně sebejistí.
Práce a AI je spíše výsledkem vlastní iniciativy
Přestože umělá inteligence stále více prostupuje do pracovních rutin mladých lidí, část z nich ji při práci stále nepoužívá. Čtvrtina dotazovaných Gen Z nejčastěji vnímá, že je pro ně často rychlejší zvládnout práci bez využití AI. Další čtvrtina uvedla, že nemá dostatek znalostí a zkušeností k jejímu využívání, chybí jim čas nebo nevnímají, že by jim pomohla řešit specifické potřeby jejich práce.
Mileniálům nejčastěji brání ve využití AI nedostatek znalostí a zkušeností, jak uvedla třetina z nich. Za bariéru označuje čtvrtina nedostatek efektivních příležitostí pro trénink, nedůvěru ve výstupy AI a skutečnost, že nástroje, které mají k dispozici, nepovažují za dostatečně kreativní.
Práce s AI je mezi mladými zaměstnanci ve firmách zatím převážně výsledkem jejich vlastní iniciativy, zatímco systematická podpora ze strany zaměstnavatelů stále zůstává spíše výjimkou. „Pokud se podíváme na data z průzkumu, AI nástroje poskytované zaměstnavatelem hodnotí jako dostatečné nebo téměř dostatečné jen přibližně třetina respondentů z generace Z i mileniálů. Podpora AI ze strany vedení firem sice úplně nechybí, ale skutečnou výzvou bude proměnit ambice v každodenní praxi,“ uzavírá Černá.