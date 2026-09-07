Andrea Bělková nastupuje do Raiffeisenbank jako Head of People & Culture

Andrea Bělková přichází ze společnosti Microsoft, kde působila jako CZ/SK Country HR Lead. Předtím strávila sedmnáct let ve společnosti Accenture, kde zastávala řadu vedoucích pozic v oblasti lidských zdrojů na lokální i regionální úrovni.
„Raiffeisenbank vnímám jako moderní organizaci s jasnou vizí a silnou firemní kulturou. Těším se na spolupráci s kolegy napříč bankou a na to, že společně budeme dál rozvíjet prostředí, ve kterém mohou lidé růst, uspět a přinášet nové nápady,“ říká Andrea Bělková.