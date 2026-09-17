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Česko má třetí nejnižší inflaci v EU

redakce
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Růst, inflace
Autor: Shutterstock
Růst spotřebitelských cen zůstává v Česku jedním z nejnižších v celé Evropské unii. S aktuální hodnotou 1,5 % je tak tuzemsko třetí zemí s nejnižší inflací. Prvenství si přitom drží další země mimo eurozónu, a to Švédsko. Inflace v eurozóně přitom dosahuje 3,2 %, tedy více než dvojnásobku české úrovně.
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Za nízkou inflaci v Česku mohou především klesající ceny potravin, jejichž zlevňování patří k nejrychlejším v EU. Naopak proinflačně působí náklady na bydlení, podobně jako v řadě dalších zemí střední a východní Evropy, kde rychle rostou nájmy i další výdaje spojené s bydlením.

I další evropské země trápí rostoucí ceny energií, zejména pohonných hmot. K nim se přidává zdražování elektřiny a plynu, přičemž tempo růstu se liší podle rozsahu cenových fixací v jednotlivých státech. V ČR jsou ceny elektřiny stále nižší než před rokem, zejména díky převzetí poplatku za podporované zdroje energie státem. Tento efekt však představuje pouze dočasné snížení inflace a na konci roku vyprchá.

Postupně se tak do inflace začnou promítat vyšší tržní ceny elektřiny a plynu. V některých zemích je tento vývoj patrný již nyní. Například v Řecku jsou ceny plynu pro domácnosti meziročně vyšší zhruba o třetinu a v Belgii asi o čtvrtinu.

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Energetická inflace tak znovu nabírá na síle a bude představovat problém pro domácnosti napříč EU. Trhy s plynem a elektřinou jsou navíc úzce propojené, takže se cenové šoky mohou poměrně snadno přelévat mezi jednotlivými zeměmi. Nepříznivé je, že k tomuto vývoji dochází již před zimní sezónou, kdy bývají ceny energií obvykle ještě vyšší.

ECB i ČNB budou muset pečlivě sledovat, zda vyšší ceny energií nezačnou vytvářet sekundární inflační tlaky. Ty by mohly odstartovat novou inflační vlnu, i když v daleko menším rozsahu než po začátku války na Ukrajině. Tržní ceny energií sice zdaleka nedosahují tehdejších extrémů, jejich inflační potenciál však rozhodně nelze podceňovat.

Autorem komentáře je hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

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redakce

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