Rada členských států 23. října schválila svou pozici k EU Inc. a původní návrh přitom výrazně omezila. Evropský parlament svou pozici zatím nemá. Po opakovaném odložení hlasování pokračují jednání o nalezení společné shody. Dosažení konečné dohody do konce roku je však stále méně pravděpodobné. Zajímavý je také postoj Česka, které se původně jevilo jako možná brzda, ale 20. října mandát Rady podpořilo.
Co EU Inc. skutečně přinese startupům?
Jednou z nejcennějších částí návrhu zůstává evropský režim zaměstnaneckých opcí (EU-ESO). Opce se mají danit až při prodeji akcií, nikoliv při jejich přidělení, vestingu či uplatnění. Rada tento princip zachovala, omezila jej však na firmy s maximálně 750 zaměstnanci a obratem do 150 milionů eur v okamžiku vydání opce. Pro startupy jde přesto o významný posun, který jim může usnadnit získávání a udržení talentů.
Dalším přínosem má být jednodušší získávání evropských investic. Investor z Berlína, Paříže nebo Tallinnu by mohl investovat do jednotné právní formy se stejnými pravidly napříč EU. Startupy by tak nemusely kvůli evropskému fundraisingu měnit svou právní strukturu. EU Inc. ale pravděpodobně nenahradí americký Delaware. Americké fondy často omezují investice mimo USA a významnou roli hraje také daňový režim QSBS, který se vztahuje pouze na akcie amerických C-corporations. Pro firmy usilující o americký kapitál proto může být přechod na americkou strukturu nadále nezbytný. EU Inc. tak bude dávat největší smysl společnostem, které chtějí růst především s evropským kapitálem.
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Jednodušší by měla být také expanze napříč Evropou, protože firmy budou moci působit v několika státech pod jednou právní formou. Některé povinnosti ale zůstanou navázané na národní legislativu. Pravidla zapojení zaměstnanců do orgánů společnosti se budou primárně řídit státem sídla, při překročení příslušných prahů v jiných zemích se však mohou aktivovat tamní povinnosti.
Změn doznal také digitální rejstřík akcií. Původně měl samotný zápis znamenat právně účinný převod, Rada ale tento princip odstranila. Převody se tak mají nadále řídit národním právem. EU Inc. navíc nebude sjednocovat pracovní právo, sociální pojištění, insolvenci ani obecné daňové předpisy. Společnost se sídlem v Česku tak zůstane českým daňovým poplatníkem.
O co se ještě hraje?
Přestože Rada svou pozici již schválila, konečná podoba EU Inc. zůstává otevřená. Evropský parlament totiž zatím vlastní stanovisko nemá a právě v nadcházejících jednáních se rozhodne, nakolik bude nová právní forma skutečně použitelná pro rostoucí firmy.
Nejdůležitější otázkou je, zda EU Inc. zůstane otevřená všem společnostem bez ohledu na jejich velikost a fázi růstu. Zpravodaj Parlamentu René Repasi navrhuje zavést číselnou definici startupu, vyloučit některé sektory a zakázat obchodování akcií na veřejných trzích. Úspěšná firma, která by z definice vyrostla, by tak musela právní formu opustit. To jde proti samotné myšlence EU Inc., která má firmám růst usnadňovat, nikoliv je za úspěch nutit měnit strukturu. Rada tato omezení odmítá a Komise je proti zákazu vstupu na burzu, takže právě zde existuje reálný prostor pro kompromis.
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Dalším sporným bodem je zapojení zaměstnanců do řízení společnosti. Zatímco Rada prosazuje primárně pravidla podle státu sídla, parlamentní návrh počítá s uplatňováním nejpřísnějších pravidel podle zemí, v nichž zaměstnanci pracují. Pro startupy s mezinárodními týmy by to mohlo znamenat další administrativní komplikace. Zásadní proto bude zachovat předvídatelná pravidla, která nebudou přeshraniční expanzi zbytečně komplikovat.
Důležité bude také uhlídat současnou podobu zaměstnaneckých opcí a zkrátit lhůtu pro zavedení EU Inc. Limit 750 zaměstnanců a 150 milionů eur obratu představuje přijatelný kompromis, který by se už neměl dále zpřísňovat. Komise navíc původně navrhovala zavedení nové právní formy do 12 měsíců, zatímco Rada prosazuje 21 měsíců. Pokud by dohoda přišla až v létě 2027, delší lhůta by mohla odsunout první registrace až do roku 2029. Naopak návrat konstitutivního rejstříku akcií, centrálního evropského rejstříku nebo společných insolvenčních pravidel už v této fázi není příliš realistický.
Co to znamená pro české startupy?
Při dohodě v první polovině roku 2027 a delší lhůtě pro zavedení lze první registrace očekávat nejdříve v roce 2028, případně začátkem roku 2029. Startupy, které vznikají dnes, proto nemají důvod na EU Inc. čekat. Nařízení počítá s možností přeměny existující společnosti na EU Inc., takže založení české s.r.o. budoucí přechod nevylučuje. Český režim zaměstnaneckých akcií navíc platí od ledna 2026 a do budoucna by mělo být možné navázat na něj evropským režimem EU-ESO. Klíčové však bude zajistit, aby takový přechod nevyvolal okamžitou daňovou povinnost.
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Mezitím se připravuje také český startupový zákon, jehož plánovaná účinnost je 1. července 2027. Zavést má status certifikovaného startupu pro nekótované firmy do osmi let stáří s obratem do 250 milionů korun. Investorům má umožnit odečíst investice až do výše pěti milionů korun ročně od základu daně.
Oba předpisy se přitom doplňují. Zatímco český startupový zákon má podpořit především přístup ke kapitálu od angel investorů, EU Inc. má odstranit překážky spojené s právní formou a přeshraničním růstem. Dohromady mohou evropským startupům výrazně pomoci – jen pravděpodobně v opačném pořadí, než se původně očekávalo.