Digitální závislost má svou cenu. Výpadek jediného dodavatele může ochromit celý byznys

Problémy pocítily také velké mezinárodní společnosti. Jedna z největších světových námořních přepravních firem Maersk například nemohla odesílat některé e-maily a automatická upozornění. Provozovatel několika významných evropských burz Euronext zase nedostával elektronickou poštu od části klientů. Uvedl však, že samotné obchodování na trzích pokračovalo bez omezení.
Výpadek postihl rovněž americkou Sněmovnu reprezentantů, jejíž zaměstnanci přišli o přístup k Outlooku. V Británii pak zákonodárci upozorňovali, že většina poslanců nemůže otevřít své e-mailové schránky, jak uvádí deník The Wall Street Journal.
Digitální domino
Dopady se neomezily pouze na uživatele Microsoftu. Potíže zaznamenala také společnost OpenAI, jejíž služba ChatGPT měla problémy s připojením k nástrojům Microsoftu. Podobnou komplikaci ohlásila i společnost Anthropic u propojení Microsoft 365 se svým chatbotem Claude. Výpadek tak ukázal, jak úzce jsou dnes propojené jednotlivé digitální služby a jak rychle může technický problém jednoho poskytovatele ovlivnit fungování dalších společností.
Microsoft uvedl, že nemá žádné indicie, že by za incidentem stál kybernetický útok. V pátek již hlásil postupné zlepšování dostupnosti služeb i doručování elektronické pošty. Někteří uživatelé však mohli stále zaznamenávat přerušované výpadky. Firma se při obnově provozu zaměřovala mimo jiné na ochranu a doručení e-mailů, které se během incidentu zpozdily.
Závislost na cloudu jako podnikatelské riziko
Událost znovu připomněla, jak zranitelná je moderní ekonomika vůči výpadkům rozsáhle využívaných technologických systémů. Podobné problémy v minulosti zasáhly například infrastrukturu společností Cloudflare a Amazon Web Services. Výpadek Cloudflare v listopadu 2025 dokonce na čas vyřadil z provozu části internetu, včetně některých sociálních sítí.
Pro Microsoft má incident významný rozměr také vzhledem k obchodnímu významu jeho kancelářského ekosystému. Služby Microsoft 365, mezi něž patří například Outlook, Teams nebo Excel, přinesly firmě v posledním čtvrtletí do září téměř 28 miliard dolarů. To představovalo přibližně 30 procent jejích celkových tržeb za dané období.
Jak připravit organizaci na požadavky CRA? Začněte u přehledu kybernetických rizik
Odborníci proto upozorňují, že firmy by neměly spoléhat pouze na dostupnost svých běžně používaných digitálních nástrojů. Zdůrazňují také význam předem připravených a prakticky vyzkoušených krizových postupů. Podniky by měly vědět, jak zajistit klíčovou práci a komunikaci v situaci, kdy jejich obvyklé služby náhle přestanou fungovat.