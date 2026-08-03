CFOtrends

Do Dentons se jako partner vrací z J&T Banky Martin Manduľák. Posiluje pražský tým bankovního financování

redakce
Včera

Sdílet

Nový partner advokátní kanceláře Dentons Martin Manduľák
Autor: Dentons
Nový partner advokátní kanceláře Dentons Martin Manduľák
Advokátní kancelář Dentons posílila svůj tým v oblasti bankovnictví a financí v Praze návratem Martina Manduľáka na pozici partnera. Jde o další krok v dlouhodobé strategii Dentons budovat jeden z nejsilnějších týmů pro přeshraniční financování ve střední a východní Evropě, který propojuje expertizu českého a anglického práva a poskytuje poradenství při nejsložitějších domácích i mezinárodních finančních transakcích.

Martin Manduľák se specializuje na poradenství bankám, poskytovatelům soukromého financování (private credit), private equity fondům, investičním fondům i korporacím v oblasti domácích a přeshraničních finančních transakcí, včetně akvizičního, korporátního, projektového a exportního financování. Významné zkušenosti má také s restrukturalizacemi dluhu. V Dentons působil jako advokát v letech 2012 až 2023, poté přešel do seniorní interní právní pozice v J&T Bance, kde se zaměřoval na fúze a akvizice a financování. Díky kombinaci zkušeností z advokacie i interního právního prostředí přináší klientům jedinečný pohled na jejich obchodní i právní výzvy.

Jeho návrat navazuje na přesun partnera specialisty na bankovní financování podle anglického práva Logana Wrighta do pražské kanceláře Dentons v roce 2025. Wright má totiž rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím při komplexních úvěrových transakcích po celém světě, včetně akvizičního financování, projektového a exportního financování, strukturovaného obchodního financování, financování typu Term Loan B, maržových úvěrů a restrukturalizací dluhu. Pravidelně poskytuje poradenství předním finančním institucím, private equity fondům i korporacím v Evropě, Africe a na Blízkém východě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 3. 8.  Mírné zhoršení PMI

    Minule dosáhl index nákupních manažerů čtyřletého maxima na úrovni 53,9, v červenci ovšem přece jen optimismus napříč průmyslem korigoval a PMI klesl na 52,2 bodu. Stále ovšem zůstává v pozitivním pásmu nad 50 body, což znamená pokračování růstu, i když ne tak silném jako dříve. Problémem ovšem zůstávají ceny, a to jak na vstupu, tak na výstupu. Válka v Perském zálivu odstartovala vlnu zdražování nejenom ropných derivátů, ale především plynu a s ním spojené elektrické energie. Firmy mají tento zásah z první ruky, protože častou fungují na spotových cenách.

    „Přehlédnout, že plyn nyní stojí skoro dvojnásobek toho, co v zimě, rozhodně nelze. Elektřina je nyní v létě také dražší než v zimě, což se do nákladů firem také propisuje. A zapomenout není možné ani na dražší logistiku z titulu vyšších cen PHM i výrazně vyšších námořních tarifů,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

    Na indexu však není podle něj zajímavá ani tak jeho celková hodnota, jako spíše vyhodnocení zakázek. A těch i nadále přibývá, takže je možné i pro příští měsíce být mírným optimistou. Nabírat se noví zaměstnanci zřejmě nebudou, ale průmysl by se mohl udržet v mírném tempu i v následujících měsících, zvlášť pokud se mu bude dařit získávat nové odběratele jako doposud. „Průmysl je tak letos jedním z hlavních motorů české ekonomiky, který se zatím dokázal vypořádávat nejenom se slabou evropskou poptávkou, ale i rostoucími náklady a sílící konkurencí z dalekého východu,“ uzavírá Dufek.

  • 3. 8.  Data z eurozóny pozitivně překvapila

    Její ekonomika ve druhém čtvrtletí mezičtvrtletně vzrostla o 0,4 % oproti očekávaným 0,2 %, zatímco meziroční růst dosáhl 1 %. Pozitivní výsledek byl plošný napříč ekonomikami velké čtyřky v čele se Španělskem (+0,7 %), Německo, Francie a Itálie vzrostly shodně o 0,2 %. Relativně solidní růst tak zatím potvrzuje odolnost evropských ekonomik v prostředí zvýšených geopolitických rizik a cen energií.

    Příjemně překvapily i předstihové indikátory, když došlo k výraznému zlepšení indikátoru důvěry v ekonomiku od Evropské komise na 96,9 b. Přispěla k tomu lepší nálada v průmyslu i ve službách. Lepší evropská data mohou zmírnit obavy ohledně hospodářského růstu, a tím posílit sázky na zvýšení sazeb ECB, od které analytici očekávají v září zvýšení sazeb o 25 bb.

  • 31. 7.  Ekonomika po slabším začátku roku znovu nabírá tempo

    Česká ekonomika se ve druhém čtvrtletí vrátila k rychlejšímu růstu. Podle předběžného odhadu ČSÚ zrostl HDP mezikvartálně o 0,4 %, zatímco na začátku roku ekonomika přidala jen 0,2 %. V meziročním srovnání růst dosáhl 2 %. Potvrzuje se tak, že ekonomika zůstává relativně odolná vůči nepříznivým dopadům blízkovýchodního konfliktu.

    Spotřebu domácností dále podporuje růst reálných příjmů a stále dobrá nálada mezi spotřebiteli, což v posledních měsících potvrzují i rostoucí maloobchodní tržby. Na rozdíl od prvního čtvrtletí se tentokrát dařilo zahraničnímu obchodu, pravděpodobně díky kombinaci stále solidního růstu vývozů a již méně výrazného růstu dovozů. Slabší importy přitom mohou odrážet opatrnější investiční aktivitu, která je typicky dovozně náročná a ve druhém čtvrtletí hospodářský růst brzdila. Právě ve slabší investiční aktivitě firem se tak mohla projevit vyšší nejistota spojená s blízkovýchodním konfliktem, tedy jeden z hlavních kanálů jeho dopadu do české ekonomiky,“ uvádí hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko.

    Podle jeho názoru poroste letos tuzemská ekonomika zhruba 2% tempem, což by vzhledem k nepříznivému vnějšímu prostředí byl solidní výsledek. Rizika jsou však stále vychýlená spíše negativním směrem. Tím hlavním zůstává znovu eskalující konflikt na Blízkém východě. „Platí přitom, že čím déle konflikt potrvá a čím déle zůstanou ceny energií zvýšené, tím výraznější bude jeho průsak do inflace i hospodářského růstu,“ uzavírá Rusinko.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů