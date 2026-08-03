Do Dentons se jako partner vrací z J&T Banky Martin Manduľák. Posiluje pražský tým bankovního financování

Martin Manduľák se specializuje na poradenství bankám, poskytovatelům soukromého financování (private credit), private equity fondům, investičním fondům i korporacím v oblasti domácích a přeshraničních finančních transakcí, včetně akvizičního, korporátního, projektového a exportního financování. Významné zkušenosti má také s restrukturalizacemi dluhu. V Dentons působil jako advokát v letech 2012 až 2023, poté přešel do seniorní interní právní pozice v J&T Bance, kde se zaměřoval na fúze a akvizice a financování. Díky kombinaci zkušeností z advokacie i interního právního prostředí přináší klientům jedinečný pohled na jejich obchodní i právní výzvy.
Jeho návrat navazuje na přesun partnera specialisty na bankovní financování podle anglického práva Logana Wrighta do pražské kanceláře Dentons v roce 2025. Wright má totiž rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím při komplexních úvěrových transakcích po celém světě, včetně akvizičního financování, projektového a exportního financování, strukturovaného obchodního financování, financování typu Term Loan B, maržových úvěrů a restrukturalizací dluhu. Pravidelně poskytuje poradenství předním finančním institucím, private equity fondům i korporacím v Evropě, Africe a na Blízkém východě.