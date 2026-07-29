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Ekonomika šlape i proti větru

redakce
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Česká ekonomika
Autor: Shutterstock
Výhled české ekonomiky zůstává navzdory zvýšené geopolitické nejistotě příznivý. Analytici Komerční banky očekávají pro letošní rok růst tuzemského HDP o 2,1 %, který by měl v roce 2027 zrychlit na 2,6 %. Hlavním motorem ekonomiky by měla zůstat domácí poptávka podpořená spotřebou domácností, investicemi i expanzivní fiskální politikou. Trh práce zároveň zůstane napjatý, což bude dál vytvářet tlak na růst mezd.

Inflace, sazby i koruna zůstanou v centru pozornosti

Přestože průměrná inflace by letos měla dosáhnout 2,1 %, ke konci roku se podle analytiků přiblíží hranici 3 %. Vyšší ceny energií se totiž postupně promítnou i do dalších složek inflace. V roce 2027 by pak průměrná inflace měla vzrůst na 2,6 % a zvýšená zůstane i jádrová inflace, na kterou budou působit robustní domácí poptávka, dopady konfliktu na Blízkém východě i pokračující růst mezd a cen nemovitostí.

Česká národní banka ponechá podle očekávání úrokové sazby beze změny, jejich další zvýšení ale vyloučit nelze. Přestože jádrová inflace zůstane zvýšená, její tempo by už nemělo výrazně zrychlovat a postupně by mělo slábnout také tempo růstu úvěrů, mezd i cen nemovitostí. Výraznější pokles nelze očekávat ani u dlouhodobých tržních sazeb. Krátký konec výnosové křivky by měla držet níže stabilní měnová politika ČNB, zatímco její delší konec zůstane po částečné korekci zvýšený vlivem uvolňování fiskální politiky u nás i v zahraničí.

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Relativně stabilní by měla zůstat také koruna. Jejímu výraznějšímu posílení bude ve zbytku letošního roku bránit silnější americký dolar i očekávaná stabilita úrokových sazeb ČNB. V delším horizontu analytici počítají s pozvolným posilováním české měny vůči euru až k úrovni 24 korun za euro, a to díky rychlejšímu růstu české ekonomiky oproti eurozóně.

Cyber26

Co z prognózy plyne pro CFO?

Přestože výhled české ekonomiky zůstává pozitivní, finanční ředitelé by neměli počítat s rychlým návratem k prostředí levných peněz a nízké inflace. Prognóza naznačuje, že firmy budou i nadále fungovat v podmínkách zvýšených nákladových tlaků, zejména kvůli růstu mezd a přetrvávající jádrové inflaci. To bude klást větší důraz na efektivní řízení nákladů i pečlivé plánování investic.

Stejně důležité bude sledovat vývoj úrokových sazeb a kurzu koruny. Česká národní banka podle analytiků zatím nebude mít důvod sazby snižovat, což znamená, že náklady na financování pravděpodobně zůstanou zvýšené. Firmy s významnými exportními nebo importními aktivitami by pak měly počítat i s možností postupného posilování koruny vůči euru v průběhu příštího roku.

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redakce

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  • 27. 7.  Důvěra německých podniků překvapila

    Německý index podnikatelského sentimentu Ifo vzrostl v červenci z 85,7 b. na 86,6 b. a překonal tržní konsensus ve výši 86,0 b. Jedná se o třetí měsíční nárůst v řadě. Pozitivně překvapila složka očekávání, která povyskočila z 84,3 b. na 86,7 b., což bylo výrazně nad tržním konsensem, který čítal 84,8 b., a zároveň i nad těmi nejoptimističtějšími odhady.

    Tento pozitivní vývoj mohl částečně souviset s optimismem ohledně nedávno navrženého reformního balíčku německé vlády. Slabým místem červencového průzkumu podnikatelské důvěry v Německu bylo naopak hodnocení současné ekonomické situace. To se zhoršilo z 87,0 b. na 86,5 b., zatímco konsensus očekával mírné zlepšení na 87,3 b. V tom se mohla negativně promítnout obnovená volatilita cen ropy související s opětovnou eskalací konfliktu na Blízkém východě,“ uvádí analytik Komerční banky Martin Gürtler.

  • 24. 7.  Ekonomická nálada zůstává bojovná

    Index tuzemské ekonomické důvěry v průběhu července oproti předchozímu měsíci nepatrně stoupl o 0,1 bodu a dosáhl tak hodnoty 101,1. Důvěra podnikatelů vzrostla o 0,4 bodu na 100,2, důvěra spotřebitelů naopak klesla o 0,9 bodu na 105,6.

    Červencová data hodnotíme vesměs pozitivně. Mírné zhoršení nálady spotřebitelů je sice mrzuté, nicméně i po něm zůstávají domácnosti převážně optimistické. S ohledem na nejistotu spojenou s důsledky pokračující války v Iránu tak čeští spotřebitelé prokazují solidní odolnost. Totéž lze říci i o průmyslovém sektoru, jehož dlouho očekávané oživení mohlo válečné narušení dodavatelských řetězců zmařit, nicméně prozatím se tak neděje. Bojovná nálada pak přetrvává i ve všech ostatních sektorech ekonomiky,“ uvádí hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil s tím, že na oslavy by ale bylo ještě brzy, protože sekundární důsledky Hormuzského průlivu do Česka teprve doputují.

    Aktuální průzkum navíc ještě nemohl zachytit nedávnou opětovnou eskalaci konfliktu a jeho rozšíření do Rudého moře. Podle momentální nálady spotřebitelů i podnikatelů se ovšem zdá, že naděje na solidní ekonomický rok pro letošek stále žije.

  • 20. 7.  Česko jako premiant. Inflace byla v červnu druhá nejnižší v EU

    Spotřebitelské ceny rostou v Česku druhým nejpomalejším tempem z celé EU. Míra meziroční harmonizované inflace v červnu poklesla z 1,8 na 1,1 %, tedy výrazně pod unijní průměr 2,9 %. Nižší inflaci vykázalo jen Švédsko s 1,0 %, zatímco nejrychleji rostou spotřebitelské ceny v Rumunsku o 9,2 %.

    Za takto nízkou mírou tuzemské inflace stojí dva hlavní faktory: levnější energie a potraviny. „V obou případech jde ale o značně rozkolísané položky, na které nelze spoléhat jako na faktory dlouhodobě tlumící inflaci. Zejména v případě potravin očekáváme ke konci letošního roku a v roce 2027 postupný obrat, až se do cen začnou výrazněji promítat nákladové tlaky z předchozího růstu cen energií, hnojiv a dalších vstupů na světových trzích,“ uvádí hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko s tím, že domácí cenové tlaky ale zůstávají stále silné.

    Přesto je podle něj dobrou zprávou další mírný pokles jádrové inflace na 2,7 %, stejně zpomalení růstu cen služeb na 4,3 %. Překvapením je červnový půlprocentní pokles cen zboží, který byl nejvýraznější ze všech unijních států. „V nejbližších měsících očekáváme setrvání tuzemské inflace okolo současné úrovně. Nevyzpytatelné zůstanou ceny potravin, které budou i nadále hlavním zdrojem případných inflačních překvapení. Rizikem ve směru vyšší inflace je opětovná eskalace konfliktu na Blízkém východě, které se již nyní propisuje do vyšších cen paliv,“ uzavírá Rusinko.

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