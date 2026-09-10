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Factoring drží české podniky v kondici. Roste objem i význam exportního financování

redakce
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factoring
Autor: Shutterstock
Factoring potvrzuje svou roli jako stabilní a rychle dostupný zdroj financování, který firmám pomáhá řídit cash-flow, zrychlovat obrat kapitálu a zvládat období vyšší ekonomické nejistoty. Dokládají to i čísla za první pololetí, kdy factoringové společnosti sdružené v České leasingové a finanční asociaci a Asociaci factoringových společností zaznamenaly. Podniky jim postoupily pohledávky v celkové hodnotě 172 miliard korun, což je o 13 miliard více než loni. Meziroční růst tak dosáhl 8,5 %.
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Factoring se tak dnes neposouvá jen v objemu financování, ale i ve způsobu, jakým jej firmy využívají. Digitalizace a lepší propojení financování s firemními systémy postupně zjednodušují práci s pohledávkami a umožňují lépe využívat data, která při obchodních transakcích vznikají.

„Factoring se tak stává přirozenou součástí řízení pracovního kapitálu, nikoli jen samostatným finančním produktem. Zajímavým trendem je zároveň růst exportního factoringu, který poukazuje na jeho rostoucí význam při financování mezinárodního obchodu,“ uvedla Head of Factoring Raiffeisenbank Marta Bunčo.

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Struktura factoringu ukazuje současný výrazný posun směrem k zahraničním trhům. Tuzemský factoring sice zůstává dominantní a tvoří 70 % postoupených pohledávek, jeho podíl však oproti loňsku mírně klesl. Naopak exportní factoring posílil na 29 %, což představuje jasný růst oproti 27 % v prvním pololetí 2025.

To potvrzuje, že české firmy stále více využívají factoring jako bezpečný způsob financování pohledávek za zahraničními odběrateli, který jim umožňuje zrychlit inkaso pohledávek, snížit rizika a podpořit expanzi na nové trhy. Importní factoring zůstává stabilní na úrovni 1 %, což odpovídá dlouhodobému charakteru české ekonomiky, kde převládá vývozní orientace.

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redakce

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  • 8. 9.  Nezaměstnanost na pětce

    Podle dnes zveřejněných údajů MPSV se míra nezaměstnanosti v srpnu udržela na pětiprocentní úrovni. Fakticky oproti předchozímu měsíci vzrostla o jednu desetinu procentního bodu, avšak zaokrouhlování tento posun zamaskovalo. Sezónně očištěná data každopádně ukazují na pokračující růst nezaměstnanosti, a prozatím tak nenaznačují žádnou změnu dosavadního nepříznivého trendu na trhu práce.

    Situace na českém trhu práce se letos v zásadě nemění a zůstává stabilizovaná, v některých regionech dokonce spíše zabetonovaná. Platí to především pro oblasti se stabilně vysokou nezaměstnaností a současně nedostatkem volných pracovních míst, jako je severní Morava nebo severozápadní Čechy,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že kde je dostatek práce, nejsou lidé. Kde naopak lidé chybějí, zůstává napjatý i trh s bydlením, a přestěhovat se za prací proto není snadné a už vůbec ne laciné. Spíše než stěhování se proto jako řešení nabízí podpora ekonomického rozvoje těchto regionů za pomoci domácích i zahraničních investorů.

    A co čekat dál? „Je velmi pravděpodobné, že na konci roku bude nezaměstnanost nad pětiprocentní hranicí. Teprve rychlejší hospodářský růst v příštím roce by ji mohl alespoň mírně snížit,“ uzavírá Dufek.

  • 7. 9.  Cena ropy šplhá ke 100 dolarům za barel

    Na Blízkém východě pokračuje eskalace napětí, a tak cena ropy Brent postupně šplhá na dosah hranice 100 dolarů za barel. Z oblasti Hormuzského průlivu nadále přicházejí zprávy o útocích na ropné tankery a ceny energetických komodit proto pokračují směrem vzhůru. Cena surové ropy Brent dnes vystoupala na 97 dolarů za barel a ve zdražování pokračovaly i dodávky zemního plynu pro evropský trh.

    „Jeho spotová cena dnes překročila 70 eur za megawatthodinu a byla tak nejvyšší od konce roku 2022. S prodlužující se délkou blízkovýchodního konfliktu navíc významněji rostou také ceny dlouhodobějších kontraktů, které jsou směrodatnější pro vývoj konečných cen pro domácnosti. Cena dodávky zemního plynu v horizontu jednoho roku překročila úroveň 50 eur za megawatthodinu, kde se naposledy nacházela v roce 2023,“ uvádí analytik Komerční banky Martin Gürtler.

  • 3. 9.  Růst mezd mírně zklamal, přesto byl silný

    Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství nominálně vzrostla ve druhém kvartálu meziročně o 6,4 %, reálně pak o 4,3 %, a to na na 51 966 Kč. Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečností agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká.

    Část letošního růstu mezd není výsledkem síly firem, ale zvýšení platů ve veřejném sektoru a přetrvávajícího nedostatku lidí, kvůli kterému firmy přeplácejí nedostatkové profese. Pro domácnosti je to dobrá zpráva, jejich kupní síla se ale teprve letos vrátila nad úroveň před pandemií, takže o bohatnutí bych mluvil s opatrností,“ upozorňuje Radovan Hauk ze skupiny Moore Czech Republic s tím, že pro firmy je to však jiný příběh. Mzdy už několik let rostou rychleji než produktivita práce a zejména v průmyslu se to promítá do nákladů, které nelze donekonečna přenášet do cen.

    Zmrazit mzdy přitom v prostředí nedostatku lidí nejde, protože kdo nepřidá, o lidi přijde. Jediná cesta, jak růst mezd dlouhodobě ufinancovat, je zvýšit výkon na jednoho zaměstnance, tedy investovat do automatizace a robotizace a přestat držet lidi na pozicích, které stroj zvládne lépe,“ dodává Hauk.

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