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Firem v Česku přibývá nejrychleji za poslední roky, tahounem je obchod

redakce
Včera

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Růst, inflace
Autor: Shutterstock
Od ledna do konce července letošního roku vzniklo v Česku 22 105 obchodních společností, o 12 % více než ve stejném období loňského roku. Ve stejném období zaniklo 10 684 firem, meziročně o 3 % více. Na trhu tak celkem přibylo 11 421 firem. Oproti prvním sedmi měsícům loňského roku je to růst o 21 %, vyplývá to z analýzy CRIF – Czech Credit Bureau.
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Počet vzniklých obchodních společností se za sedm měsíců letošního roku meziročně zvýšil čtyřikrát rychleji než počet společností, které trh opustily. Na trhu tak přibylo o dva tisíce firem více než ve stejném období loňského roku. Na deset zaniklých společností připadlo 21 nových. Růst počtu společností byl letos vyšší než v předchozích třech letech. Z 10 684 zaniklých firem jich skončilo bankrotem 492, což odpovídá 5 % z celkového počtu. Podíl bankrotů na počtu zaniklých firem zůstal zhruba na stejné úrovni jako v roce 2025, v předchozích letech byl o jeden procentní bod nižší,“ uvedla Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

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Za sedm měsíců roku 2026 vzniklo nejvíce obchodních společností v Praze (11 418). Na hlavní město tak připadlo 52 % firem, které v tomto období vstoupily na trh. S velkým odstupem následovaly Jihomoravský (2 638) a Středočeský kraj (1 599). V Moravskoslezském kraji vzniklo 1 548 obchodních společností.

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Nejvyšší meziroční dynamiku růstu počtu vzniklých firem vykázal Středočeský kraj, kde jejich počet vzrostl o 23 %. V Moravskoslezském kraji na trh vstoupilo o 19 % více subjektů než za sedm měsíců loňského roku. V Pardubickém a Jihočeském kraji vzniklo shodně o 18 % více firem. Nadprůměrným tempem meziročně rostl počet vzniklých firem také v Královéhradeckém (o 17 %) a v Olomouckém (o 14 %) kraji. Karlovarský kraj zaznamenal jako jediný meziroční pokles počtu nově vzniklých obchodních společností o 3 %.

Od ledna do konce července zaniklo nejvíce obchodních společností v Praze (5 493). Více než tisíc firem zaniklo v Jihomoravském kraji, celkem 1 328. Třetí nejvyšší počet zaniklých společností byl v tomto období v Moravskoslezském kraji (685). Počet zaniklých obchodních společností se snížil ve více než polovině krajů. Nejvýrazněji klesl v Pardubickém kraji (o 55 %). Více než o pětinu méně firem v tomto období meziročně zaniklo v Ústeckém (o 26 %), Středočeském (o 23 %) a Libereckém (o 21 %) kraji. Jediným krajem, ve kterém byl počet zaniklých společností v tomto období vyšší než počet nových, je Liberecký kraj.

V Karlovarském kraji zaniklo o více než polovinu více firem

Naopak o více než polovinu více firem zaniklo v Karlovarském kraji, kde z trhu odešlo o 52 % více obchodních společností než v období od ledna do konce července loňského roku. V Plzeňském kraji zaniklo o 38 % více firem a čtvrtinu více společností zaniklo v Jihočeském kraji.

Cyber26

Za prvních sedm měsíců letošního roku vzniklo nejvíce obchodních společností v obchodu (3 607). Následovalo stavebnictví (2 476) a zpracovatelský průmysl (2 181 společností). Nejvýrazněji se počet vzniklých firem zvýšil v obchodu, meziročně o 35 %. Podobným tempem rostl počet vzniklých společností v administrativních a podpůrných činnostech (o 32 %). V zemědělství, lesnictví a rybářství se jejich počet zvýšil o čtvrtinu. O 65 % se oproti prvním sedmi měsícům loňského roku snížil počet vzniklých firem v odvětví, které se věnuje rozvodům elektřiny, plynu a tepla. V informačních a komunikačních činnostech jejich počet klesl o 23 % a v profesních, vědeckých a technických činnostech vzniklo meziročně o 19 % méně firem.

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Ve stejném období nejvíce obchodních společností zaniklo v obchodu, a to 3 064. Následovalo nakládání s nemovitostmi (1 984) a profesní, vědecké a technické činnosti s 1 387 zaniklými subjekty. Počet zaniklých firem se zvýšil nejvýrazněji v zemědělství (o 20 %), ve zdravotní a sociální péči (o 14 %) a v ubytování a stravování (o 9 %). Ve vodním hospodářství zaniklo o 19 % méně firem než za prvních sedm měsíců roku 2025. Počet zaniklých obchodních společností klesl rovněž v ostatních činnostech (o 4 %). Patří mezi ně služby jako kadeřnictví, kosmetika nebo opravy výrobků. Letos počet zaniklých společností převýšil počet vzniklých pouze v odvětví nakládání s nemovitostmi.

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redakce

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