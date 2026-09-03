Firemní akce se stěhují z konferenčních sálů, stále častěji vítězí prostory s příběhem

Potvrzují to i data společnosti Cvent, podle jejíhož průzkumu téměř polovina organizátorů firemních akcí dnes cíleně hledá nehotelové prostory. Zároveň jsou pro ně stále důležitější hlediska jako atmosféra, celkový zážitek návštěvníků a jejich zapojení do programu.
Firmy dnes pořádají desítky různých akcí. Od konferencí přes výroční setkání, obchodní konference, odborné semináře a networking až po představení nových produktů nebo setkání s obchodními partnery. Ve všech případech přitom roste důraz na to, aby si účastníci z akce odnesli něco více než jen informace. Významnou roli proto začíná hrát samotné prostředí.
Unifikované konferenční sály netáhnou
Namísto standardních konferenčních hotelů se tak stále častěji objevují bývalé továrny, industriální haly, technické památky, galerie, historické objekty nebo kulturní centra. „Právě tato místa nabízejí atmosféru, kterou nelze jednoduše vytvořit běžným konferenčním sálem. Firmy je nevyhledávají kvůli luxusu, ale kvůli jejich autenticitě, charakteru a příběhu,“ vysvětluje Martin Venglář ze společnosti Nomce, která provozuje v Česku několik hotelů či víceúčelový eventový industriální prostor Huť František v Sázavě.
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Přitom v době, kdy se stále více komunikace odehrává online, roste význam osobních setkání. A pokud už firma investuje do akce pro klienty, obchodní partnery nebo veřejnost, očekává, že bude zapamatovatelná. Výběr prostoru se proto stává součástí celkové komunikace značky. Místo konání dokáže podpořit hodnoty firmy, posílit vnímání značky i vytvořit emoci, kterou běžné konferenční centrum nabídne jen obtížně.
Výběr prostoru tak stále častěji ovlivňuje i způsob, jakým firma komunikuje sama sebe. Místo konání už není pouze logistickou položkou v rozpočtu, ale součástí celkové prezentace značky. Stejně jako firmy pečlivě vybírají podobu stánků na veletrzích, design pozvánek nebo vizuální identitu svých kampaní, přemýšlejí i nad tím, jaké emoce vyvolá samotná lokalita. Prostor může podtrhnout inovativnost, tradici, technickou vyspělost nebo například důraz na udržitelnost. I proto se při plánování akcí stále častěji řeší, zda místo odpovídá hodnotám firmy a charakteru události.
Trend se promítá i do interních akcí
Nutno ovšem podotknout, že se mění i samotný eventový průmysl. Organizátoři dnes hledají prostory, které umožní variabilní scénografii, propojení formálního programu s networkingem nebo využití venkovních částí areálu. Vedle technického vybavení řeší také architekturu, historii objektu, možnosti neobvyklého aranžmá či vizuální atraktivitu prostoru. Stále důležitější roli hraje také to, zda místo nabízí dostatek originálních zákoutí pro fotografie a videoobsah, který se následně objevuje na sociálních sítích nebo v marketingové komunikaci.
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„Druhotným efektem tohoto trendu je skutečnost, že podobná prostředí často pozitivně působí také na interní firemní akce. Strategické workshopy, leadership meetingy nebo teambuildingy v autentických prostorách pomáhají zaměstnancům vystoupit z každodenní rutiny a vytvářejí přirozenější podmínky pro neformální diskusi i navazování vztahů. Ani zde však není hlavním cílem originalita sama o sobě, ale prostředí, které odpovídá charakteru celé akce,“ uzavírá Venglář.