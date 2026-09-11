Firemní bankroty jsou nejvýš za sedm let. Nejrychleji přibývají problémy mladých firem

Letos tak soudy vyhlásily nejvyšší počet bankrotů za osm měsíců v posledních sedmi letech. Počet návrhů na bankrot rostl ještě rychlejším tempem. Od ledna do konce srpna soudy měsíčně v průměru přijaly 112 návrhů a vyhlásily 67 bankrotů.
Z celkového počtu firem, u nichž soudy za prvních osm měsíců letošního roku vyhlásily bankrot, tvořily čtvrtinu společnosti působící na trhu nejvýše pět let, přičemž jejich podíl se postupně zvyšuje. „Za celý rok 2025 činil necelou pětinu a v roce 2024 pouze 13 %. Za prvních osm měsíců letošního roku zbankrotovalo 132 společností, které byly na trhu maximálně pět let, což je již téměř stejný počet jako za celý rok 2025,“ uvádí analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.
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Od ledna do konce srpna soudy vyhlásily nejvíce bankrotů obchodních společností v Praze, a to 239. Hlavní město se přitom na celkovém počtu bankrotů podílelo 44 %. V Jihomoravském kraji zbankrotovalo 61 firem a v Moravskoslezském kraji soudy jivh bylo 52. Nejméně firemních bankrotů připadlo na kraj Vysočina, celkem pouhých pět.
Ve srovnání s obdobím od ledna do konce srpna loňského roku se počet bankrotů obchodních společností meziročně nejvýrazněji zvýšil v Pardubickém kraji, kde jich soudy vyhlásily dvojnásobný počet. Výrazný růst počtu firemních bankrotů vykázal také Královéhradecký, Moravskoslezský a také Jihočeský kraj. Nejpomalejším tempem pak rostl v Praze. Naopak pokles firemních bankrotů zaznamenal Liberecký kraj, Vysočina a Jihomoravský kraj.