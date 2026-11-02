Firmy na virtuálních adresách končí v insolvenci o 60 % častěji

Ukazuje to statistická ročenka, která mapuje finanční kondici a rizikovost více než 345 tisíc tuzemských firem. Přináší srovnání napříč kraji a odvětvími a upozorňuje také na další slabá místa českého podnikatelského prostředí. Z aktuální analýzy zmíněné databáze mimo jiné vyplývá:
- 92,9 % firem zveřejňuje účetní závěrku včas.
- Každá čtvrtá firma (26,5 % firem s výkazem) má záporný vlastní kapitál.
- Více než 68 tisíc firem využívá virtuální sídla. Analýza ukazuje, jak se liší jejich průměrné hodnocení a míra insolvence v porovnání s firmami na běžných adresách.
- Na nejvyužívanější pražské adrese (Rybná 716/24, Staré Město) sídlí téměř pět tisíc aktivních firem, u kterých analytický model detailně sleduje průměrné skóre i podíl insolvencí.
- Data odhalují výrazné rozdíly ve finančním zdraví firem mezi jednotlivými kraji i specifické trendy v klíčových odvětvích ekonomiky.
„Naším primárním cílem je zpřehlednit B2B trh a chránit podnikatele před zbytečnými riziky. Z naší analýzy jasně vyplývá, že firmy na virtuálních adresách končí v insolvenci o více než 60 % častěji než ty s běžným sídlem. Mají navíc více než dvojnásobný podíl nezveřejněných účetních závěrek a jejich celkové finanční skóre je v průměru o devět bodů nižší,“ uvádí zakladatel Scorify.cz Martin Haničinec s tím, že ročenka je sestavena tak, aby poskytla okamžitý vhled do trhu nejen finančním ředitelům a analytikům, ale i komukoliv, kdo denně navazuje nové obchodní vztahy a potřebuje si ověřit spolehlivost partnera.