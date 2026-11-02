CFOtrends

Firmy na virtuálních adresách končí v insolvenci o 60 % častěji

redakce
Včera

Sdílet

Bankrot, insolvence, pokles
Autor: Shutterstock
Virtuální sídlo může firmám ušetřit náklady i starosti s vlastní kanceláří. Zároveň ale může být varovným signálem pro jejich obchodní partnery. Společnosti registrované na hromadných virtuálních adresách totiž podle nové analýzy platformy Scorify.cz končí v insolvenci o více než 60 % častěji než podniky se standardním sídlem. Jejich finanční skóre je navíc v průměru nižší a častěji také nezveřejňují účetní závěrky.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Ukazuje to statistická ročenka, která mapuje finanční kondici a rizikovost více než 345 tisíc tuzemských firem. Přináší srovnání napříč kraji a odvětvími a upozorňuje také na další slabá místa českého podnikatelského prostředí. Z aktuální analýzy zmíněné databáze mimo jiné vyplývá:

  • 92,9 % firem zveřejňuje účetní závěrku včas.
  • Každá čtvrtá firma (26,5 % firem s výkazem) má záporný vlastní kapitál.
  • Více než 68 tisíc firem využívá virtuální sídla. Analýza ukazuje, jak se liší jejich průměrné hodnocení a míra insolvence v porovnání s firmami na běžných adresách.
  • Na nejvyužívanější pražské adrese (Rybná 716/24, Staré Město) sídlí téměř pět tisíc aktivních firem, u kterých analytický model detailně sleduje průměrné skóre i podíl insolvencí.
  • Data odhalují výrazné rozdíly ve finančním zdraví firem mezi jednotlivými kraji i specifické trendy v klíčových odvětvích ekonomiky.

„Naším primárním cílem je zpřehlednit B2B trh a chránit podnikatele před zbytečnými riziky. Z naší analýzy jasně vyplývá, že firmy na virtuálních adresách končí v insolvenci o více než 60 % častěji než ty s běžným sídlem. Mají navíc více než dvojnásobný podíl nezveřejněných účetních závěrek a jejich celkové finanční skóre je v průměru o devět bodů nižší,“ uvádí zakladatel Scorify.cz Martin Haničinec s tím, že ročenka je sestavena tak, aby poskytla okamžitý vhled do trhu nejen finančním ředitelům a analytikům, ale i komukoliv, kdo denně navazuje nové obchodní vztahy a potřebuje si ověřit spolehlivost partnera.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 1. 11.  Zrychlila, nebo zpomalila česká ekonomika?

    Oproti předchozímu čtvrtletí česká ekonomika zrychlila z 0,3 % na 0,5 %, v meziročním srovnání však opět zpomalila z 1,8 % na 1,6 %. V každém případě její tempo zůstává nízké, i když ji pohání domácí i zahraniční poptávka. Ekonomice pomáhá především rostoucí spotřeba domácností, avšak její tempo zůstává umírněné ve srovnání s vývojem reálných mezd.

    Domácnosti si zřejmě dál – už od covidu – udržují vysoký sklon k úsporám a nyní k tomu mají i další pádný důvod. Tím je obava z inflace, respektive z tlaku na růst výdajů v příštím roce. Zdražování energií, k němuž dochází už od začátku války v Perském zálivu, je na rozdíl od podniků zasáhne až se zpožděním. Zatím jen pocítily efekt dražších pohonných hmot, avšak mnohem významnější důsledky zdražování elektřiny a plynu jsou takříkajíc teprve na cestě,“ uvádí hlavní ekonom Banky Cerditas Petr Dufek s tím, že za celý letošní rok si ekonomika připíše nejspíš růst jen okolo 1,7 %.

    To je podle něj výrazně méně, než napovídaly dřívější odhady, avšak pořád docela dobrý výsledek, který se bude odvíjet nejenom od spotřeby, ale také od exportu, respektive od výkonu průmyslu.

    Výhled na příští rok tak zůstává velmi nejistý. „Hlavní překážkou růstu bude nejspíš inflace, která v důsledku promítnutí vyšších cen energií překoná hranici tří procent a je otázkou, zda se zastaví pod čtyřkou. Logicky proto lze očekávat, že peníze k financování ekonomiky budou po celý příští rok dražší a měnová politika restriktivní. Pokud se ekonomice podaří růst alespoň o dvě procenta, bude to možné považovat za úspěch,“ uzavírá Dufek.

  • 1. 11.  Šéfka ECB oznámila předčasný odchod

    Evropskou centrální banku opustí 7. února 2027, přibližně devět měsíců před řádným koncem mandátu, její šéfka Christine Lagardeová. Jako důvod uvedla přání vyjadřovat se svobodněji, což lze číst v kontextu blížících se francouzských prezidentských voleb. Její odchod je součástí širší personální obměny: v první polovině příštího roku se uvolní tři ze šesti míst ve Výkonné radě ECB, v lednu odejde do MMF Isabel Schnabelová a v květnu skončí mandát hlavního ekonoma Philipa Lanea.

  • 26. 10.  Důvěra v ekonomiku od léta slábne

    Souhrnný indikátor PMI po červencových 101,1 bodu klesl v srpnu na 100,5 bodu a v září na 99,5 bodu, tedy poprvé od května pod hranici sta bodů. Nálada firem a domácností se přitom začíná diferencovat. Důvěra podnikatelů v září ztratila 1,8 bodu, zejména s ohledem na pokles poptávky v průmyslu a zhoršení sentimentu ve službách, zatímco důvěra spotřebitelů po dvou měsících poklesu posílila o 2,8 bodu, hlavně díky menším obavám z dalšího vývoje ekonomiky.

    Říjnový pokles indikátoru na 97,9 bodu mě nepřekvapuje. Inflace se v září vrátila na 2,5 %, pohonné hmoty byly meziročně dražší o 37,5 % a trh se připravuje na to, že centrální banka v listopadu zvýší úrokové sazby. K tomu se přidává nová nervozita kolem Blízkého východu, ropa Brent se v závěru října vyšplhala na pětiměsíční maximum. Reálná ekonomika ale zatím drží, průmysl v srpnu rostl o 2,6 %, nové zakázky o 5,9 % a maloobchod o 4,3 %,“ říká Petr Kymlička, partner skupiny Moore Czech Republic.

    Do konce roku bude podle něj důvěra bude spíše kolísat. Rozhodne hlavně cena ropy a vývoj na Blízkém východě, protože drahá paliva zvedají inflaci a berou domácnostem chuť utrácet. Prognózy přitom pesimistické nejsou. ČNB čeká letos růst ekonomiky o 2,2 % a příští rok o 2,7 %, ministerstvo financí o 1,9 % a 2,4 %. „Klíčové pro vývoj důvěry budou nejbližší dva týdny, kdy statistici zveřejní první odhad HDP za třetí čtvrtletí a bankovní rada rozhodne o sazbách se zohledněním nové prognózy,“ dodává Kymlička.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů