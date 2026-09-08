CFOtrends

Firmy se chystají na podzim. Nejrychleji rostou nástupní mzdy náborářům, personalistům a HR specialistům

redakce
Včera

Sdílet

Růst mezd
Autor: Depositphotos
Růst mezd
Srpnová data naznačují, že firmy se po letním útlumu začaly připravovat na silnější podzimní náborovou sezónu. Červenec bývá podle portálu JenPráce.cz v řadě firem poznamenaný dovolenými, pomalejším rozhodováním i nižší dostupností kandidátů. Srpen naopak často slouží jako přechodové období před zářím, kdy se znovu rozbíhají projekty, doplňují týmy a firmy potřebují rychleji obsazovat volná místa.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Růst nástupních mezd v HR profesích často předchází širšímu pohybu na trhu práce. Pokud firmy posilují náborové a personální týmy, obvykle to znamená, že se připravují na obsazování dalších míst. Srpen je pro tento krok logický: firmy už se dívají za horizont dovolených a chtějí být připravené na září a podzim,“ říká CEO portálu JenPráce.cz Anna Kevorkyan.

Vedle náborářů rostly také průměrné nabízené nástupní mzdy u pozic personalistů a personalistek, a to o 21,7 % na 45 000 korun. U HR specialistů a specialistek se zvýšily o 16,9 % na 50 929 korun. Výrazný růst zaznamenali také office manažeři, u nichž průměrná nabízená nástupní mzda vzrostla o 18,6 % na 46 182 korun. Tyto pozice firmám pomáhají nejen s náborem, ale také s onboardingem nových zaměstnanců, organizací interních procesů a zajištěním běžného chodu firmy po letních dovolených.

Nejde jen o nábor, ale i udržení provozu

Výrazný růst nástupních mezd se ale neomezil jen na HR a administrativu. Druhý nejvyšší nárůst v srpnu zaznamenali kontroloři a kontrolorky kvality, u nichž průměrná nabízená nástupní mzda vzrostla o 22,0 % na 52 762 koruny. To může souviset s přípravou firem na vyšší provozní zátěž po létě, kdy se znovu rozbíhá výroba, logistika nebo služby v plnějším režimu.

Letní odměny umí překvapit. Z bonusu však často zbude méně, než zaměstnanci čekají Přečtěte si také:

Letní odměny umí překvapit. Z bonusu však často zbude méně, než zaměstnanci čekají

Srpnový růst ukazuje, že firmy neřešily jen samotný nábor, ale také schopnost zvládnout provoz po létě. Potřebují rychle doplnit týmy, udržet kvalitu a připravit se na podzimní část roku. Vyšší nabízené nástupní mzdy jsou jedním ze způsobů, jak v konkurenčním prostředí zaujmout kandidáty včas,“ doplňuje Anna Kevorkyan.

Do první desítky profesí s nejvyšším růstem se vedle HR, náborových a administrativních pozic dostaly také technické, provozní a odborné role. Patřili mezi ně pomocní pracovníci ve stavebnictví (+15,6 %), pozice ve finančním kontrolingu (+14,4 %), specialisté plánování (+14,1 %), dispečeři (+12,2 %) a IT specialisté (+10,5 %).

Také v srpnu patřil mezi nejčastěji nabízené benefity příspěvek na stravování, který se objevil u 9,6 % pracovních nabídek. Na druhém místě se umístily finanční bonusy a prémie s podílem 9,1 % inzerátů. Stejný podíl měla také dovolená navíc, která tak sdílela druhou pozici. Čtvrtým nejčastějším benefitem bylo přátelské prostředí se 7,0 % a pátým firemní akce, které se objevily u 6,8 % pracovních nabídek.

Nejvíce nabídek pro vyučené bez maturity

Největší část inzerce připadla také v srpnu na dělnické profese, které představovaly 8,4 % všech zveřejněných pozic. Na druhém místě se umístili prodavači a prodavačky s podílem 3,9 %, následovali operátoři a operátorky výroby a pracovníci obsluhy strojů, shodně s 3,7 % nabídek. Pětici nejčastěji inzerovaných profesí uzavírali skladníci a skladnice, na které připadalo 2,6 % pracovních nabídek.

Transparentní odměňování v Česku má zpoždění, firmy tak mají poslední měsíce na přípravu Přečtěte si také:

Transparentní odměňování v Česku má zpoždění, firmy tak mají poslední měsíce na přípravu

Nabídky na portálu JenPráce.cz také nejčastěji cílily na uchazeče s odborným vyučením bez maturity, na něž připadalo 33,4 % všech pozic. Základní vzdělání stačilo u 31,4 % inzerátů a středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou požadovalo 31,3 % nabídek. Menší část pracovních míst mířila na uchazeče s vyšší kvalifikací – vysokoškolské nebo univerzitní vzdělání vyžadovalo 1,7 % pozic, bakalářské vzdělání 1,1 % a vyšší odborné vzdělání rovněž 1,1 %.

V srpnu tradičně zaznamenala nejvyšší počet pracovních nabídek Praha s podílem 16,1 %. Na druhém místě byl Jihomoravský kraj s 13,5 % a na třetím Moravskoslezský kraj s 11,9 %. U brigád vedla opět Praha, tentokrát s 25,7 % nabídek, následovaná Jihomoravským krajem s podílem 15,3 % a Středočeským krajem s 12,2 % brigádnických pozic.

Deset profesí, kterým se za srpen zvýšila průměrná nástupní odměna

<center>

Profese

Průměrná nástupní odměna v červenci 2026

Průměrná nástupní odměna v srpnu 2026

Změna

%



Změna absolutně

Náborář / Náborářka

35 821 Kč

44 091 Kč

23,1 %

8 270 Kč

Kontrolor / kontrolorka kvality

43 250 Kč

52 762 Kč

22,0 %

9 512 Kč

Personalista / Personalistka

36 972 Kč

45 000 Kč

21,7 %

8 028 Kč

Office manager

38 938 Kč

46 182 Kč

18,6 %

7 244 Kč

HR specialista / specialistka

43 583 Kč

50 929 Kč

16,9 %

7 346 Kč

Pomocný pracovník / pracovnice ve stavebnictví

39 333 Kč

45 455 Kč

15,6 %

6 122 Kč

Finanční kontroling

54 952 Kč

62 889 Kč

14,4 %

7 937 Kč

Specialista / specialistka plánování

40 028 Kč

45 684 Kč

14,1 %

5 656 Kč

Dispečer / Dispečerka

37 985 Kč

42 611 Kč

12,2 %

4 626 Kč

Specialista / specialistka IT

54 004 Kč

59 692 Kč

10,5 %

5 688 Kč

Zdroj: Data JenPráce.cz k 31. 8. 2026

Cyber26

</center>

Deset profesí, kterým za srpen nejvíce vzrostla průměrná nástupní nabízená odměna (absolutně)

Profese

Změna nabízené odměny

Kontrolor / kontrolorka kvality

9 512 Kč

Náborář / Náborářka

8 270 Kč

Personalista / Personalistka

8 028 Kč

Finanční kontroling

7 937 Kč

HR specialista / specialistka

7 346 Kč

Office manager

7 244 Kč

Pomocný pracovník / pracovnice ve stavebnictví

6 122 Kč

Specialista / specialistka IT

5 688 Kč

Specialista / specialistka plánování

5 656 Kč

Vedoucí týmu / Team leader

5 355 Kč

Zdroj: Data JenPráce.cz k 31. 8. 2026

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 8. 9.  Nezaměstnanost na pětce

    Podle dnes zveřejněných údajů MPSV se míra nezaměstnanosti v srpnu udržela na pětiprocentní úrovni. Fakticky oproti předchozímu měsíci vzrostla o jednu desetinu procentního bodu, avšak zaokrouhlování tento posun zamaskovalo. Sezónně očištěná data každopádně ukazují na pokračující růst nezaměstnanosti, a prozatím tak nenaznačují žádnou změnu dosavadního nepříznivého trendu na trhu práce.

    Situace na českém trhu práce se letos v zásadě nemění a zůstává stabilizovaná, v některých regionech dokonce spíše zabetonovaná. Platí to především pro oblasti se stabilně vysokou nezaměstnaností a současně nedostatkem volných pracovních míst, jako je severní Morava nebo severozápadní Čechy,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že kde je dostatek práce, nejsou lidé. Kde naopak lidé chybějí, zůstává napjatý i trh s bydlením, a přestěhovat se za prací proto není snadné a už vůbec ne laciné. Spíše než stěhování se proto jako řešení nabízí podpora ekonomického rozvoje těchto regionů za pomoci domácích i zahraničních investorů.

    A co čekat dál? „Je velmi pravděpodobné, že na konci roku bude nezaměstnanost nad pětiprocentní hranicí. Teprve rychlejší hospodářský růst v příštím roce by ji mohl alespoň mírně snížit,“ uzavírá Dufek.

  • 7. 9.  Cena ropy šplhá ke 100 dolarům za barel

    Na Blízkém východě pokračuje eskalace napětí, a tak cena ropy Brent postupně šplhá na dosah hranice 100 dolarů za barel. Z oblasti Hormuzského průlivu nadále přicházejí zprávy o útocích na ropné tankery a ceny energetických komodit proto pokračují směrem vzhůru. Cena surové ropy Brent dnes vystoupala na 97 dolarů za barel a ve zdražování pokračovaly i dodávky zemního plynu pro evropský trh.

    „Jeho spotová cena dnes překročila 70 eur za megawatthodinu a byla tak nejvyšší od konce roku 2022. S prodlužující se délkou blízkovýchodního konfliktu navíc významněji rostou také ceny dlouhodobějších kontraktů, které jsou směrodatnější pro vývoj konečných cen pro domácnosti. Cena dodávky zemního plynu v horizontu jednoho roku překročila úroveň 50 eur za megawatthodinu, kde se naposledy nacházela v roce 2023,“ uvádí analytik Komerční banky Martin Gürtler.

  • 3. 9.  Růst mezd mírně zklamal, přesto byl silný

    Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství nominálně vzrostla ve druhém kvartálu meziročně o 6,4 %, reálně pak o 4,3 %, a to na na 51 966 Kč. Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečností agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká.

    Část letošního růstu mezd není výsledkem síly firem, ale zvýšení platů ve veřejném sektoru a přetrvávajícího nedostatku lidí, kvůli kterému firmy přeplácejí nedostatkové profese. Pro domácnosti je to dobrá zpráva, jejich kupní síla se ale teprve letos vrátila nad úroveň před pandemií, takže o bohatnutí bych mluvil s opatrností,“ upozorňuje Radovan Hauk ze skupiny Moore Czech Republic s tím, že pro firmy je to však jiný příběh. Mzdy už několik let rostou rychleji než produktivita práce a zejména v průmyslu se to promítá do nákladů, které nelze donekonečna přenášet do cen.

    Zmrazit mzdy přitom v prostředí nedostatku lidí nejde, protože kdo nepřidá, o lidi přijde. Jediná cesta, jak růst mezd dlouhodobě ufinancovat, je zvýšit výkon na jednoho zaměstnance, tedy investovat do automatizace a robotizace a přestat držet lidi na pozicích, které stroj zvládne lépe,“ dodává Hauk.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů