Firmy se chystají na podzim. Nejrychleji rostou nástupní mzdy náborářům, personalistům a HR specialistům

„Růst nástupních mezd v HR profesích často předchází širšímu pohybu na trhu práce. Pokud firmy posilují náborové a personální týmy, obvykle to znamená, že se připravují na obsazování dalších míst. Srpen je pro tento krok logický: firmy už se dívají za horizont dovolených a chtějí být připravené na září a podzim,“ říká CEO portálu JenPráce.cz Anna Kevorkyan.
Vedle náborářů rostly také průměrné nabízené nástupní mzdy u pozic personalistů a personalistek, a to o 21,7 % na 45 000 korun. U HR specialistů a specialistek se zvýšily o 16,9 % na 50 929 korun. Výrazný růst zaznamenali také office manažeři, u nichž průměrná nabízená nástupní mzda vzrostla o 18,6 % na 46 182 korun. Tyto pozice firmám pomáhají nejen s náborem, ale také s onboardingem nových zaměstnanců, organizací interních procesů a zajištěním běžného chodu firmy po letních dovolených.
Nejde jen o nábor, ale i udržení provozu
Výrazný růst nástupních mezd se ale neomezil jen na HR a administrativu. Druhý nejvyšší nárůst v srpnu zaznamenali kontroloři a kontrolorky kvality, u nichž průměrná nabízená nástupní mzda vzrostla o 22,0 % na 52 762 koruny. To může souviset s přípravou firem na vyšší provozní zátěž po létě, kdy se znovu rozbíhá výroba, logistika nebo služby v plnějším režimu.
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„Srpnový růst ukazuje, že firmy neřešily jen samotný nábor, ale také schopnost zvládnout provoz po létě. Potřebují rychle doplnit týmy, udržet kvalitu a připravit se na podzimní část roku. Vyšší nabízené nástupní mzdy jsou jedním ze způsobů, jak v konkurenčním prostředí zaujmout kandidáty včas,“ doplňuje Anna Kevorkyan.
Do první desítky profesí s nejvyšším růstem se vedle HR, náborových a administrativních pozic dostaly také technické, provozní a odborné role. Patřili mezi ně pomocní pracovníci ve stavebnictví (+15,6 %), pozice ve finančním kontrolingu (+14,4 %), specialisté plánování (+14,1 %), dispečeři (+12,2 %) a IT specialisté (+10,5 %).
Také v srpnu patřil mezi nejčastěji nabízené benefity příspěvek na stravování, který se objevil u 9,6 % pracovních nabídek. Na druhém místě se umístily finanční bonusy a prémie s podílem 9,1 % inzerátů. Stejný podíl měla také dovolená navíc, která tak sdílela druhou pozici. Čtvrtým nejčastějším benefitem bylo přátelské prostředí se 7,0 % a pátým firemní akce, které se objevily u 6,8 % pracovních nabídek.
Nejvíce nabídek pro vyučené bez maturity
Největší část inzerce připadla také v srpnu na dělnické profese, které představovaly 8,4 % všech zveřejněných pozic. Na druhém místě se umístili prodavači a prodavačky s podílem 3,9 %, následovali operátoři a operátorky výroby a pracovníci obsluhy strojů, shodně s 3,7 % nabídek. Pětici nejčastěji inzerovaných profesí uzavírali skladníci a skladnice, na které připadalo 2,6 % pracovních nabídek.
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Nabídky na portálu JenPráce.cz také nejčastěji cílily na uchazeče s odborným vyučením bez maturity, na něž připadalo 33,4 % všech pozic. Základní vzdělání stačilo u 31,4 % inzerátů a středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou požadovalo 31,3 % nabídek. Menší část pracovních míst mířila na uchazeče s vyšší kvalifikací – vysokoškolské nebo univerzitní vzdělání vyžadovalo 1,7 % pozic, bakalářské vzdělání 1,1 % a vyšší odborné vzdělání rovněž 1,1 %.
V srpnu tradičně zaznamenala nejvyšší počet pracovních nabídek Praha s podílem 16,1 %. Na druhém místě byl Jihomoravský kraj s 13,5 % a na třetím Moravskoslezský kraj s 11,9 %. U brigád vedla opět Praha, tentokrát s 25,7 % nabídek, následovaná Jihomoravským krajem s podílem 15,3 % a Středočeským krajem s 12,2 % brigádnických pozic.
Deset profesí, kterým se za srpen zvýšila průměrná nástupní odměna<center>
|
Profese
|
Průměrná nástupní odměna v červenci 2026
|
Průměrná nástupní odměna v srpnu 2026
|
Změna
%
|
Změna absolutně
|
Náborář / Náborářka
|
35 821 Kč
|
44 091 Kč
|
23,1 %
|
8 270 Kč
|
Kontrolor / kontrolorka kvality
|
43 250 Kč
|
52 762 Kč
|
22,0 %
|
9 512 Kč
|
Personalista / Personalistka
|
36 972 Kč
|
45 000 Kč
|
21,7 %
|
8 028 Kč
|
Office manager
|
38 938 Kč
|
46 182 Kč
|
18,6 %
|
7 244 Kč
|
HR specialista / specialistka
|
43 583 Kč
|
50 929 Kč
|
16,9 %
|
7 346 Kč
|
Pomocný pracovník / pracovnice ve stavebnictví
|
39 333 Kč
|
45 455 Kč
|
15,6 %
|
6 122 Kč
|
Finanční kontroling
|
54 952 Kč
|
62 889 Kč
|
14,4 %
|
7 937 Kč
|
Specialista / specialistka plánování
|
40 028 Kč
|
45 684 Kč
|
14,1 %
|
5 656 Kč
|
Dispečer / Dispečerka
|
37 985 Kč
|
42 611 Kč
|
12,2 %
|
4 626 Kč
|
Specialista / specialistka IT
|
54 004 Kč
|
59 692 Kč
|
10,5 %
|
5 688 Kč
Zdroj: Data JenPráce.cz k 31. 8. 2026
Deset profesí, kterým za srpen nejvíce vzrostla průměrná nástupní nabízená odměna (absolutně)
|
Profese
|
Změna nabízené odměny
|
Kontrolor / kontrolorka kvality
|
9 512 Kč
|
Náborář / Náborářka
|
8 270 Kč
|
Personalista / Personalistka
|
8 028 Kč
|
Finanční kontroling
|
7 937 Kč
|
HR specialista / specialistka
|
7 346 Kč
|
Office manager
|
7 244 Kč
|
Pomocný pracovník / pracovnice ve stavebnictví
|
6 122 Kč
|
Specialista / specialistka IT
|
5 688 Kč
|
Specialista / specialistka plánování
|
5 656 Kč
|
Vedoucí týmu / Team leader
|
5 355 Kč
Zdroj: Data JenPráce.cz k 31. 8. 2026