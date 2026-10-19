Gartal sjednocuje vedení developerské a stavební divize, obě povede Jan Vrba

Skupina Gartal staví na silném propojení vlastního developmentu a stavební divize. Obě divize zůstávají samostatné, společné vedení jim však dá jednotný směr při stanovování priorit a plánování projektů i kapacit. Skupina tak lépe využije dlouhodobě budované zázemí, odborné zkušenosti a získá větší prostor pro rozvoj rezidenčních projektů i stavebních služeb.
Jan Vrba stojí v čele Gartal Stavební od roku 2020. Pod jeho vedením divize vybudovala na projektech skupiny silné realizační zázemí a své služby postupně rozšířila také o zakázky pro další developery a investory. Od svého založení má za sebou 20 dokončených projektů a stavební výrobu v celkovém objemu téměř dvě miliard korun. Převzetí vedení developerské divize navazuje na jeho dosavadní výsledky, zkušenosti s rozvojem týmu a důkladnou znalost fungování skupiny.
Společné vedení obou divizí podpoří dlouhodobé plány skupiny. Gartal vlastní pozemky pro výstavbu přibližně 2 500 bytů. Stavební divize směřuje k ročnímu obratu přes jednu miliardu korun a vedle realizace projektů skupiny bude dále rozvíjet spolupráci s externími developery a investory.