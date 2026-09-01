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Heureka vyhrála spor s Googlem o stovky milionů. Rozhodnutí může mít dopad na celý trh

redakce
Včera

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Google
Autor: NorthSky Films / Shutterstock.com
V české justici padlo přelomové rozhodnutí, které významně posouvá dopředu možnosti domoci se v České republice náhrady škody z porušení soutěžního práva. Městský soud v Praze vynesl prvostupňový rozsudek ve sporu srovnávače Heureka proti technologickému gigantu Google. Za protisoutěžní jednání v letech 2013 až 2017 přiznal soud Heurece náhradu ušlého zisku ve výši 250 milionů korun. Spolu s úroky z prodlení a náhradou nákladů řízení tak celková částka přesahuje 400 milionů korun.
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Jde o nejvyšší kompenzaci, jakou kdy český soud v oblasti vymáhání nároků z porušení hospodářské soutěže přiznal. Právním zástupcem Heureky byla od samého začátku advokátní kancelář Rowan Legal.

Zneužití dominance

Základem sporu byla kauza Google Shopping, kdy globální technologický gigant systematicky zvýhodňoval vlastní srovnávač nákupů na předních pozicích svého internetového vyhledávače na úkor konkurentů. Evropská komise toto chování označila za závažné zneužití dominantního postavení a uložila Googlu rekordní sankci. Heureka Group následně v roce 2020 podala žalobu u českého soudu, kde se domáhala náhrady škody způsobené odlivem uživatelů a poklesem tržeb.

Případ se stal modelovým příkladem odvahy postavit se globálnímu technologickému monopolu. Heureka tímto vítězstvím ukazuje, že má silnou pozici a dynamiku, kterou dokáže obhájit i proti největším světovým hráčům.

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Rozhodnutí soudu vítáme. Vnímáme ho jako důležité potvrzení naší dlouhodobé pozice – Google svým jednáním skutečně ovlivnil fungování Heureky, dalších srovnávačů cen na trhu a v konečném důsledku i české spotřebitele. Nejde pouze o tento jeden případ – rozhodnutí soudu je jasným signálem, že v e-commerce musí panovat pro všechny hráče rovné podmínky a spotřebitel si zaslouží širokou a svobodnou volbu,“ uvedl šéf Heureka Group David Chmelař.

Jasný signál pro celý trh

Právní bitva byla po procesní i důkazní stránce mimořádně náročná. Vymáhání nároků proti globálním technologickým gigantům bylo v českém prostředí dlouho vnímáno jako téměř neuskutečnitelné. Tým Rowan Legal však dokázal postavit neprůstřelnou argumentaci propojenou s detailním ekonomickým modelováním škody.

V tomto sporu jsme stáli před klasickým soubojem Davida s Goliášem. Šlo o dokázání principu, že i globální platforma musí respektovat pravidla hospodářské soutěže. Toto rozhodnutí je pro českou justici milníkem – prokazuje, že soukromoprávní vymáhání soutěžního práva v České republice reálně funguje na špičkové evropské úrovni,“ řekl partner advokátní kanceláře Rowan Legal Vilém Podešva.

Cyber26

Klíčem k úspěchu byla kombinace hluboké znalosti fungování byznysu Heureky a technologického sektoru srovnávačů zboží, důsledná ekonomická kvantifikace škody a důraz na to, aby soud postupoval v souladu s unijními standardy. Tento rozsudek je jasným signálem dalším poškozeným společnostem v Česku i v celé Evropě: bránit se vyplatí a spravedlnosti lze dosáhnout i proti největším digitálním gigantům,“ doplnil Jiří Mňuk z Rowan Legal.

Výsledek sporu představuje klíčový precedens pro celý evropský digitální trh. Potvrzuje, že lokální společnosti mají účinné nástroje, jak se domoci spravedlnosti a plné finanční kompenzace za protisoutěžní praktiky dominantních hráčů a monopolů. Získané know-how a zkušenosti z tohoto mnohaletého sporu otevírají dveře dalším poškozeným hráčům na českém i mezinárodním trhu.

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redakce

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