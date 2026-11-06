Hodnota fúzí a akvizic v Evropě vzrostla o více než dvě pětiny. Oživení však táhnou hlavně obří transakce

Vyplývá to z analýzy M&A Report 2026 společnosti Boston Consulting Group (BCG), která vychází z dat společnosti LSEG a z indexu nálady na trhu BCG M&A Sentiment Index. „Trh s fúzemi a akvizicemi se vrací k růstu, zatím ale hlavně na svém vrcholu, zatímco menší a středně velké obchody za oživením stále zaostávají. Evropa je přitom jediným velkým regionem, kde nálada na trhu dosáhla svého dlouhodobého průměru,“ říká Jaroslav Šnajdr, řídicí partner pražské kanceláře BCG.
Z velkých regionů rostla nejrychleji Evropa
Největším evropským trhem zůstává Velká Británie, kde hodnota transakcí vzrostla o 85 % na 178 miliard dolarů. Výrazně rostlo také Německo (+149 %), kde se hodnota transakcí více než zdvojnásobila, naopak pokles zaznamenalo Švýcarsko (-36 %) či severské země (-15 %).
Podle BCG M&A Sentiment Indexu, který je předstihovým ukazatelem transakční aktivity, dosáhla nálada na evropském trhu 100 bodů, tedy dlouhodobého průměru. V Americe je to 73 bodů, celosvětově 83 bodů.
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Počet takzvaných megatransakcí, tedy obchodů v hodnotě 10 miliard dolarů a více, se meziročně zvýšil z 24 na 37 a překonal i dosavadní rekord z roku 2021. U obchodů do jedné miliardy dolarů však počet transakcí stále zaostává za dlouhodobým průměrem. Celková hodnota transakcí je navíc stále o 28 % nižší než v rekordním roce 2021.
Peníze na trhu jsou, chybí ale firmy připravené k prodeji
Hlavní překážkou širšího oživení podle BCG není nedostatek kapitálu ani financování, ale nedostatek vhodných firem k nákupu. Na trh přichází málo firem, u kterých kupující dokážou obhájit kombinaci jejich ceny, kvality a připravenosti. Další nejistotu potom přináší umělá inteligence, kvůli které je těžší odhadnout budoucnost řady obchodních modelů.
„Na trhu je dnes dost peněz i ochoty nakupovat. Úzkým hrdlem se ale stala samotná realizace transakcí. Kupující hledají firmy, které jsou na prodej skutečně připravené a mají přesvědčivý obchodní model. Takových je zatím málo, a kde kupující tuto jistotu nemají, raději vyčkávají,“ podotýká Šnajdr.
Nabídku firem k prodeji omezují také fondy soukromého kapitálu (private equity). Podle dat PitchBook měly na konci června v portfoliu přes 33 500 neprodaných firem, více než dvakrát tolik než před deseti lety. U firem, které fondy v Evropě prodaly, se podle dat Gain.AI prodloužil medián doby držení z 4,6 roku v roce 2020 na 5,8 roku v roce 2025. Dokud fondy tyto firmy neprodají a nevrátí peníze svým investorům, nemohou se naplno pustit do nových nákupů.
V opatrném trhu mají výhodu strategičtí kupci
Opatrnost investorů podle BCG v některých případech nahrává strategickým kupcům, tedy firmám z oboru. Ty si mohou do ceny započítat úspory nákladů, vyšší tržby či další synergie, se kterými finanční investor počítat nemůže. Výhodu tak mohou mít zejména u firem, které fondy drží déle, než původně plánovaly.
„Firma z oboru dokáže v nabídce zohlednit přínosy, které jsou specifické právě pro ni. Na trhu, kde se kupující rozhodují velmi selektivně, to často rozhodne o tom, jestli se transakce uskuteční, nebo zůstane viset ve vzduchu,“ dodává Šnajdr.