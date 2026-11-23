K silnému závěru roku by navíc mělo přispět několik velkých transakcí, jak vyplývá z aktuálního přehledu Colliers EMEA Capital Markets Snapshot za třetí čtvrtletí 2026..
Rozpracované transakce a stabilní výnosy
Objem investic do českých komerčních nemovitostí je od začátku roku výrazně vyšší než v předchozích letech. Výnosy prémiových nemovitostí zůstaly ve třetím čtvrtletí prakticky beze změny. Investoři přitom vyhledávali zejména budovy s potenciálem dalšího zhodnocení, například prostřednictvím rekonstrukce nebo aktivnější správy.
„Nálada investorů v Česku zůstává pozitivní. Několik významných transakcí je v pokročilé fázi a měly by přispět k silnému závěru roku, a to i přes přetrvávající tlak nákladů na financování. Letošní objem investic již výrazně překonává výsledky předchozích slabších let, loňský mimořádný výsledek přes čtyři miliardy eur se ale nejspíš opakovat nebude,“ říká šéf oddělení průzkumu trhu Colliers Josef Stanko.
Největší českou transakcí třetího kvartálu byl prodej pražského komplexu Millennium Plaza, jehož součástí je hotel Marriott, kanceláře a obchodní prostory. Nemovitost získal fond Prime Hotel Assets Fund spravovaný J&T Investiční společností, jehož strategickým partnerem je Dosfield Group. Zájem investorů se tak soustředil především na kanceláře a polyfunkční objekty. V závěru roku by však měly do popředí vystoupit také maloobchodní nemovitosti.
Datová centra, bydlení a logistika
Investoři nemění jen segmenty, do kterých směřují kapitál, ale také způsob, jakým nemovitosti nakupují. V datových centrech, logistice a bydlení stále častěji investují do celých portfolií nebo společností, které nemovitosti vlastní a provozují. Přibývá také společných podniků a dalších forem investičních partnerství.
„Kapitál je k dispozici, ale jeho umisťování je mnohem cílenější. Investoři chtějí mít jistotu, ať už jim ji dává stabilní příjem, dlouhodobě silná poptávka, velikost investice, nebo jasná představa, jak hodnotu nemovitosti zvýšit. To se promítá do větších portfolií, platforem a partnerství i do cílených investic do jednotlivých nemovitostí,“ popisuje Luke Dawsonze společnosti Colliers.
Nejvýrazněji je tento posun patrný u datových center. Region EMEA má v provozu kapacitu přibližně 12,5 GW a objem evropských kolokačních smluv zaměřených na umělou inteligenci vzrostl z 89 MW v prvním pololetí 2025 na 420 MW ve stejném období letošního roku. Neobsazenost kolokačních kapacit by se do konce roku měla přiblížit šesti procentům, což podporuje růst nájemného. Akvizici společnosti atNorth za přibližně čtyři miliardy dolarů dokončily CPP Investments a Equinix v září 2026. Rozvoj datových center ovšem v lokalitách jako Londýn, Frankfurt, Amsterdam a Dublin omezuje dostupnost energie, připojení k síti a povolovací řízení. Pozornost investorů se proto přesouvá také k Madridu, Milánu, Lisabonu a severským zemím.
V rezidenčním segmentu směřuje největší zájem do nájemního bydlení, tedy bytových domů určených k pronájmu. Zahraniční investoři zde hledají především větší projekty a zavedené společnosti, které nájemní byty ve velkém vlastní a spravují. Představy kupujících a prodávajících se však v části trhu stále rozcházejí. Po slabším začátku roku znovu přibývá také transakcí se studentským bydlením.
Průmyslovým a logistickým nemovitostem pomáhá stabilní růst nájemného a omezená spekulativní výstavba. Příkladem větší transakce je dohoda, podle níž EQT koupí od společnosti Logicor 14 evropských logistických areálů za 532 milionů eur. Objem obchodů nicméně omezuje nedostatek nabídky a rozdíly v cenových očekáváních.
Kvalitní kanceláře lákají investory
Prémiovým kancelářským budovám pomáhá silná poptávka nájemců, rostoucí nájemné a nízký objem nové výstavby. Colliers ve třetím čtvrtletí zprostředkoval prodej londýnské budovy 123 Victoria Street pro společnost Landsec za 211 milionů liber. V Paříži koupila Pontegadea komplex Capital 8 přibližně za 850 milionů eur. Jde o největší transakci s jednou kancelářskou budovou v kontinentální Evropě od roku 2022.
AI mění pravidla hry na trhu kanceláří. Rozhodovat bude dostupnost talentů, ne cena nájmu
V maloobchodě se kapitál soustředí na nemovitosti s potravinářským nájemcem, supermarkety a retail parky. Nižší ocenění nákupních center zároveň otevírá prostor pro aktivní správu. Hotely přitahují stále širší okruh investorů, rostoucí mzdové a provozní náklady je ale nutí důkladněji posuzovat výkonnost, kvalitu managementu a efektivitu provozu.
Část obchodů se přesune do roku 2027
Obraz trhu je stále diferencovanější, aktivitu přitom brzdí náklady na financování a nedokončené přecenění. Datová centra táhne poptávka po umělé inteligenci a digitální infrastruktuře, bydlení nedostatek bytů a logistiku stabilní nájemní trh. Rozdíly jsou patrné i mezi jednotlivými zeměmi: silný růst transakcí letos zatím zaznamenaly Španělsko, Polsko, Irsko a Itálie.
Ve Španělsku dosáhly investice za první tři čtvrtletí 16,8 miliardy eur, meziročně téměř o 30 % více. Největší část připadla na bydlení (5,9 miliardy eur), hotely (3,3 miliardy eur) a maloobchod (2,6 miliardy eur). V Polsku vzrostl objem investic od začátku roku o 90 % na více než 4,8 miliardy eur. Maloobchod posílil o 230 %, průmysl a logistika o čtyři pětiny a kanceláře o čtvrtinu. Německo naopak dál brzdí nedokončené přecenění nemovitostí.
Výhled na čtvrté čtvrtletí je opatrnější a objem transakcí podle Colliers zaostane za dřívějšími prognózami. Ceny se přizpůsobují tomu, jak investoři přehodnocují požadované výnosy, a delší vyjednávání může část obchodů posunout do prvního čtvrtletí 2027. Oživení zůstane nerovnoměrné, stabilní nájemní trh a množství připravovaných příležitostí by však měly přinést postupný růst investiční aktivity.