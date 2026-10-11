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Konference Bezpečnost a dostupnost dat 2026 nabídne praktické pohledy na aktuální výzvy kyberbezpečnosti

redakce
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Kyberbezpečnost
Autor: Exponet
Nová pravidla kybernetické bezpečnosti se už promítají do praxe v Česku i na Slovensku, zatímco firmy současně řeší, jak bezpečně využívat umělou inteligenci. Se Cyber Resilience Actem přicházejí i nové povinnosti pro výrobce a dodavatele produktů s digitálními prvky, kteří mají od 11. září 2026 povinnost hlásit aktivně zneužívané zranitelnosti a závažné bezpečnostní incidenty.
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Na praktické dopady nových regulací, ochranu dat a technologie pro zvládání současných kybernetických hrozeb se zaměří konference Bezpečnost a dostupnost dat 2026, která se uskuteční 20. října 2026 v bratislavském Lindner Hotel Gallery Central. Program nabídne odborné přednášky, praktické ukázky i zkušenosti z reálného prostředí a propojí právní, technologický i praktický pohled na bezpečnost a dostupnost dat.

Kybernetická bezpečnost pod tlakem nové regulace

Evropská regulace umělé inteligence a digitálních technologií vstupuje do fáze praktického zavádění a přináší nové požadavky i v oblasti kybernetické bezpečnosti. Nejvýznamnější změny vyplývající z nařízení o kybernetické odolnosti (CRA, Cyber Resilience Act), nařízení o umělé inteligenci (AI Act) a připravovaného slovenského zákona o umělé inteligenci a evropských pravidel v oblasti dat představí v úvodu konference Miroslav Chlipala, řídicí partner advokátní kanceláře Advokáti Chlipala.

Nasvítí nové povinnosti organizací, výrobců, dodavatelů a provozovatelů digitálních řešení, přičemž zvláštní pozornost bude věnovat propojení regulace umělé inteligence, správy dat a kybernetické bezpečnosti.

Od zákona ke kódu a dodavatelské smlouvě

Zákony, nařízení i směrnice přenášejí odpovědnost za bezpečnost softwaru přímo na organizace, a to bez ohledu na to, zda systémy vyvíjí vlastními silami, nebo prostřednictvím externích dodavatelů. Jak tyto předpisy promítnout do konkrétních požadavků na bezpečný vývoj softwaru – od zadání přes testování a správu použitých komponent až po nasazení a odstraňování zranitelností – a co z toho vyplývá pro smlouvy s dodavateli IT služeb, vysvětlí generální ředitel Kompetenčního a certifikačního centra pro kybernetickou bezpečnost Marek Zeman. Porovná povinnosti vyplývající z jednotlivých předpisů a ukáže konkrétní smluvní ustanovení, která by ve smlouvě s dodavatelem neměla chybět.

Bezpečnost a dostupnost dat 2026

Autor: Exponet

Kyberbezpečnostní řetěz

Nová legislativa dnes od firem vyžaduje víceúrovňovou kybernetickou ochranu napříč celou organizací. Bezpečnostní specialista společnosti IS4 Security Dominik Ondriska s účastníky konference projde čtyři klíčové vrstvy ochrany – síť, koncová zařízení, identitu a data – a ukáže, kde v praxi nejčastěji vznikají slabá místa.

Od antiviru k nepřetržitému dohledu

V době, kdy kybernetické hrozby, nové regulační požadavky a nedostatek bezpečnostních odborníků zásadně mění způsob ochrany organizací, již tradiční model zabezpečení v podobě antivirového programu nestačí.

Proč tomu tak je, jakou roli dnes hrají služby Managed Detection & Response (MDR) a proč se nepřetržitý dohled stává klíčovou součástí moderní kybernetické ochrany vysvětlí technický konzultant společnosti ESET Ondrej Krajč. Zároveň představí i nejnovější změny v bezpečnostním portfoliu společnosti ESET.

Namísto zálohování kontinuita podnikání

Každá organizace, která zažila delší výpadek kritického systému, se na vlastní kůži přesvědčila o pravdivosti přísloví, že čas jsou peníze. Rostoucí závislost obchodních modelů na nepřetržitém chodu klíčových aplikací a procesů nutí organizace k přehodnocení přístupu k zálohování a zajištění, že jejich data a úlohy dokážou obnovit rychle, spolehlivě a v případě potřeby i na jiné platformě.

A to vše ideálně s co nejmenším zásahem člověka. Oleg Jablonský ze společnosti Synology na praktické ukázce vysvětlí, jak mohou platformy, jako je Synology ActiveProtect, zajistit kontinuitu podnikání pro moderní organizace všech velikostí.

AI v útoku vs. AI v obraně

Umělá inteligence nemění jen nástroje útočníků, ale především rychlost, s jakou se dokážou pohybovat v prostředí. Modelový scénář útoku a seznam úkonů, které musí moderní obrana zvládnout, když na reakci zbývá stále méně času, detailně rozebere Pavel Cach, manažer portfolia Splunk v Arrow ECS.

Na konkrétním příkladu propojí tři oblasti – heterogenní SIEM, který dává do souvislostí signály z různých technologií, SOAR, který pomáhá zrychlit a automatizovat reakci, a Observability, která poskytuje pohled na dopady bezpečnostního zásahu na aplikace a služby. Zaměří se i na agenty umělé inteligence s oprávněním jednat v reálném prostředí a otázky, jak tyto agenty řídit a monitorovat.

Phishing v éře AI

Umělá inteligence vnesla do phishingových útoků nový rozměr. Útočníci dnes dokážou vytvářet přesvědčivou komunikaci ve velkém měřítku a stále častěji se zaměřují na manipulaci s lidskou důvěrou namísto technických zranitelností.

Na dvě významné současné hrozby, Business Email Compromise (BEC) a Device Code phishing, se detailně zaměří bezpečnostní specialista Ondřej Šrámek a ukáže, proč představují rostoucí riziko pro moderní organizace. Podělí se i o osvědčené postupy pro prevenci, detekci a reakci na incidenty, které mohou pomoci minimalizovat dopady těchto útoků a zvýšit celkovou kybernetickou odolnost organizace.

Audit kybernetické bezpečnosti nově

Auditem – od žádosti, rozsahu a plánování až po důkazy, zjištění a závěrečnou zprávu – prakticky provede účastníky konference IT a bezpečnostní konzultant společnosti enigMMa Michal Ďorda. Upozorní, které údaje o službách, systémech, ICT/OT, lokalitách, dodavatelích, rizicích a dokumentaci ovlivňují rozsah auditu, jaké důkazy mají skutečnou auditní hodnotu, a proč politika nebo rozhovor samy o sobě nemusí potvrdit skutečnou účinnost opatření.

Účastníky naučí lépe interpretovat výsledky auditu, rozlišovat mezi souladem, částečným souladem a nesouladem, doporučením a návrhem na zlepšení nebo převést zjištění do plánu nápravných opatření seřazených podle priorit.

Cyber26

Věřte, nevěřte ze světa IT bezpečnosti

I v IT se dějí věci, které znějí spíše jako fikce než realita. Často za nimi nestojí sofistikovaný útok, ale zcela obyčejné rozhodnutí nebo zdánlivě nevinná zkratka. V rubrice „Věřte – nevěřte“ nahlédne Peter Zeman, technologický lídr DANUBE DIGITAL, pod pokličku neuvěřitelných příběhů ze světa vývoje, infrastruktury a IT projektů. Připomene principy, které všichni známe, ale v praxi se na ně stále zapomíná. I malé technické rozhodnutí totiž může mít nečekaně velké důsledky.

Odborná konference Bezpečnost a dostupnost dat se koná prezenčně 20. října 2026 od 9:00 do 15:00 hodin v bratislavském Lindner Hotelu Gallery Central a je určena jak IT profesionálům, bezpečnostním konzultantům a analytikům, tak i zástupcům organizací ze soukromého a veřejného sektoru mimo IT. Více informací a registrace na stránkách https://bdd.exponet.sk/.

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redakce

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Krátce

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    Krátké intermezzo, kdy česká inflace nedosahovala ani dvouprocentního cíle ČNB, v září skončilo. Inflace tentokrát poskočila z 1,9 % rovnou na 2,5 %, přičemž se o to zasloužily energie, zejména v podobě dražších pohonných hmot. Zabrzdit inflaci tentokrát už příliš nedokázaly ani potraviny, které sice dál zlevňovaly, avšak ne natolik, aby tlak energií vyrovnaly.

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    A co čekat dál? „Pokud nenastane nějaké zázračné uklidnění v Perském zálivu, česká inflace dál poroste. Na začátku příštího roku už nejspíš překoná tříprocentní hranici, protože se do ní začnou propisovat i vyšší ceny elektřiny a zemního plynu,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že těžko čekat, že dvojnásobně dražší plyn a o dvě třetiny dražší silovou elektřinu budou moci dodavatelé nést na svých bedrech. Navíc skončí i trend zlevňování potravin, takže už půjde jen o to, kdy a kde bude inflace vlastně kulminovat.

    Zatím je pravděpodobné, že příští rok inflace zůstane pod hranicí %. Neznamená to ovšem, že ČNB bude chtít pasivně přihlížet. Prostor pro jedno zvýšení úrokových sazeb se proto pomalu otevírá už nyní,“ dodává Dufek.

  • 1. 10.  Zářijový PMI ukazuje na další expanzi v průmyslu

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    Od ledna do konce srpna letošního roku vzniklo v Česku 24 704 obchodních společností, o 10 % více než ve stejném období loňského roku. Současně zaniklo 12 208 firem, meziročně o 4 % více. Na trhu tak celkem přibylo 12 496 obchodních společností, což představuje meziroční nárůst o 17 %. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

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