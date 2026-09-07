Microshifting nabývá na popularitě. Uvítaly by ho dvě třetiny zaměstnanců

Český trh přitom není od tohoto trendu nijak vzdálený. Podle průzkumu Grafton Recruitment by flexibilní pracovní dobu ocenilo 95 % kancelářských zaměstnanců, reálně ji však má k dispozici jen 38 %. Více než šest z deseti kancelářských zaměstnanců stále pracuje v pevně stanovené pracovní době, a to bez ohledu na to, zda pracující z domova, nebo z kanceláře. Rozdíl mezi tím, jakou míru volnosti zaměstnanci požadují, a tím, co jim firmy skutečně nabízejí, tak zůstává výrazný.
Lidé dnes svůj pracovní den využívají jinak
Microshifting znamená, že pracovní den nemusí probíhat jako jeden souvislý blok. Zaměstnanec může například část práce odvést ráno, během dne ji přerušit kvůli osobním nebo rodinným povinnostem a později se k ní vrátit. Stejně tak může nejvíce soustředěnou práci přesunout do doby, kdy je nejproduktivnější. Nejde přitom nutně o kratší pracovní dobu ani o práci bez pravidel, ale o jiný způsob jejího rozložení.
Zahraniční data ukazují, že pevná pracovní doba stále méně odpovídá realitě života zaměstnanců. Podle průzkumu Owl Labs si 59 % zaměstnanců v USA během tradiční pracovní doby plánuje osobní schůzky a 38 % si během pracovního dne bere až hodinu na osobní čas. Ve Velké Británii je situace podobná – osobní schůzky si v pracovní době plánuje 51 % zaměstnanců a 41 % si během dne bere až hodinu osobního času.
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Zájem o microshifting je přitom výrazně vyšší než u řady tradičních forem flexibility. Například v USA by tento způsob práce chtělo vyzkoušet 65 % zaměstnanců, ve Velké Británii 67 %. U generace Z a mileniálů se podíl dostává až nad 70 %. Markantnější rozdíl se ukazuje u lidí, kteří vedle práce pečují o děti nebo jiné blízké. Ti jsou podle průzkumu téměř třikrát častěji ochotni microshifting vyzkoušet než zaměstnanci bez pečujících povinností. K podobným závěrům dospělo i šetření personalistů Grafton Recruitment v ČR.
„Microshifting může být zajímavý především pro lidi, jejichž pracovní den se přirozeně neobejde bez dalších povinností. Typicky jde o rodiče nebo další pečující, kteří dnes na českém trhu práce stále narážejí na nedostatek flexibility. Nejde přitom jen o komfort zaměstnanců. Firmy kvůli nedostatečné flexibilitě přicházejí o více než polovinu lidí, kteří se po rodičovské dovolené chtějí vrátit do práce. Právě možnost přizpůsobit si pracovní dobu může být jedním ze způsobů, jak tyto zkušené lidi na trhu práce udržet nebo je získat zpět,“ říká Jitka Kouba, marketingová ředitelka Grafton Recruitment a Gi Group.
Vyšší spokojenost bez nákladů, chce to ale jasná pravidla
Flexibilita přitom nemusí být pouze odpovědí na očekávání zaměstnanců, ale také nástrojem, který firmám pomáhá řešit jejich vlastní potřeby. Podle zkušeností Grafton Recruitment jsou zaměstnanci, kteří mají možnost využívat flexibilní režimy, méně stresovaní, spokojenější a produktivnější. Zároveň se podle šetření Grafton i zahraničních studií ukazuje, že firmy podporující rovnováhu mezi pracovním a osobním životem mohou mít až o třetinu nižší fluktuaci. Flexibilnější organizace práce tak může firmám pomoci nejen oslovit širší okruh uchazečů, ale také udržet zkušené zaměstnance.
„Pro firmy přitom microshifting nemusí znamenat žádné náklady, je především otázkou organizace práce. Pokud to povaha pozice umožňuje, není nutné, aby všichni zaměstnanci pracovali ve stejný čas – důležité může být spíše nastavení období, kdy musí být tým dostupný, a jasných očekávání na výsledek práce,“ uzavírá Jitka Kouba.