CFOtrends

Milan Vaníček vede v J&T Bance nový odbor Investiční strategie

redakce
Dnes

Sdílet

Milan Vaníček vede v J&T Bance nový odbor Investiční strategie
Autor: J&T Banka
Milan Vaníček vede v J&T Bance nový odbor Investiční strategie
J&T Banka od října rozšiřuje svou organizační strukturu o odbor Investiční strategie. Jeho vedení se ujal Milan Vaníček, který v bance pracuje od roku 2011 a je zodpovědný za analytický tým a výzkum finančních trhů J&T Banky.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Nový odbor bude podporovat posun od nabídky jednotlivých produktů ke komplexní a dlouhodobé správě majetku. Investiční návrhy budou vycházet z poznání klienta: jeho cílů, plánů, investičního horizontu, vztahu k riziku a celkového složení majetku. Výsledná podoba portfolia se bude průběžně vyhodnocovat.

Situace na trhu se stále vyvíjí. Stejně tak na straně klientů dochází ke změnám potřeb. Chceme s nimi vést širší dialog o správě jejich majetku, nikoli jen o jednotlivých produktech. Současně budeme ve spolupráci s bankéři sledovat, jaká řešení klienti potřebují, a podle toho nabídku doplňovat, abychom mohli průběžně podporovat výkonnost jejich portfolií,“ popisuje Vaníček poslání nového odboru.

V J&T Bance působí Vaníček od roku 2011 a vede výzkum finančních trhů, odpovídá za podklady pro investiční strategii banky a její zasazení do očekávaného ekonomického a politického vývoje. Vystudoval pražskou Vysokou školu ekonomickou, kde v roce 2004 absolvoval obor zaměřený na finance a účetnictví včetně oceňování podniku.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 26. 10.  Důvěra v ekonomiku od léta slábne

    Souhrnný indikátor PMI po červencových 101,1 bodu klesl v srpnu na 100,5 bodu a v září na 99,5 bodu, tedy poprvé od května pod hranici sta bodů. Nálada firem a domácností se přitom začíná diferencovat. Důvěra podnikatelů v září ztratila 1,8 bodu, zejména s ohledem na pokles poptávky v průmyslu a zhoršení sentimentu ve službách, zatímco důvěra spotřebitelů po dvou měsících poklesu posílila o 2,8 bodu, hlavně díky menším obavám z dalšího vývoje ekonomiky.

    Říjnový pokles indikátoru na 97,9 bodu mě nepřekvapuje. Inflace se v září vrátila na 2,5 %, pohonné hmoty byly meziročně dražší o 37,5 % a trh se připravuje na to, že centrální banka v listopadu zvýší úrokové sazby. K tomu se přidává nová nervozita kolem Blízkého východu, ropa Brent se v závěru října vyšplhala na pětiměsíční maximum. Reálná ekonomika ale zatím drží, průmysl v srpnu rostl o 2,6 %, nové zakázky o 5,9 % a maloobchod o 4,3 %,“ říká Petr Kymlička, partner skupiny Moore Czech Republic.

    Do konce roku bude podle něj důvěra bude spíše kolísat. Rozhodne hlavně cena ropy a vývoj na Blízkém východě, protože drahá paliva zvedají inflaci a berou domácnostem chuť utrácet. Prognózy přitom pesimistické nejsou. ČNB čeká letos růst ekonomiky o 2,2 % a příští rok o 2,7 %, ministerstvo financí o 1,9 % a 2,4 %. „Klíčové pro vývoj důvěry budou nejbližší dva týdny, kdy statistici zveřejní první odhad HDP za třetí čtvrtletí a bankovní rada rozhodne o sazbách se zohledněním nové prognózy,“ dodává Kymlička.

  • 19. 10.  Za tři čtvrtletí v Česku zbankrotovalo 618 firem, nejvíce od roku 2016

    Od ledna do konce třetího čtvrtletí letošního roku soudy v České republice vyhlásily bankrot 618 obchodních společností. Jedná se o 7% meziroční nárůst a nejvyšší počet firemních bankrotů za tři čtvrtletí od roku 2016. Za prvních devět měsíců letošního roku soudy přijaly 986 návrhů na bankrot obchodních společností, meziročně o 19 % více. Vyplývá to z analýzy CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz

    „Počet bankrotů za tři čtvrtletí roku roste již třetím rokem. Přestože meziroční dynamika byla o něco pomalejší než loni, celkový počet bankrotů byl nejvyšší od roku 2016, kdy jich soudy vyhlásily o 60 více. Mezi jednotlivými kraji existují výrazné rozdíly. Zatímco v Moravskoslezském, Olomouckém a Královéhradeckém kraji se jejich počet meziročně zvýšil o více než dvě pětiny, v kraji Vysočina se naopak o téměř dvě pětiny snížil. Úvěry firmám rostou rychleji než jejich bankovní vklady, a tak se převis úspor nad úvěry výrazně snižuje. Podíl nevýkonných úvěrů firem na objemu úvěrů se nadále snižuje,“ uvádí Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

  • 12. 10.  Nezaměstnanost mírně pod pětkou

    Podíl nezaměstnaných osob v září překvapivě poklesl na 4,97 % ze srpnových 5,05 % a sezónně očištěná nezaměstnanost se snížila. Hlavním důvodem byl poměrně silný odchod lidí z evidence úřadů práce do zaměstnání. Očekávaná vlna absolventů na úřady práce sice dorazila, avšak podzimní nábory ji více než vykompenzovaly. V meziročním srovnání však zůstává nezaměstnanost vyšší, když loni v září podíl nezaměstnaných osob činil 4,55 %.

    Pozitivní zprávou je rovněž poměrně silný meziroční nárůst volných pracovních míst v září 8,6 tisíce na 104,4 tisíce. To může souviset s vyšší poptávkou po lidech v průmyslu. Zářijový průzkum PMI ve výrobním sektoru například ukázal nejrychlejší zvyšování zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu od dubna 2022. Také průzkum náborových plánů pro čtvrté čtvrtletí vyznívá příznivě, když 37 % oslovených zaměstnavatelů plánovalo počet pracovníků zvýšit a jen 13 % snížit. Pokud se tyto záměry promítnou do skutečných náborů, mohl by se trend růstu nezaměstnanosti během podzimu přechodně zastavit,“ uvádí hlavní ekonomu Citfinu Miroslav Novák.

    Za celý rok 2026 lze podle něj očekávat průměrný podíl nezaměstnaných osob na 5,0 %. Silnější růst domácí ekonomiky a obnovení podzimních náborů by měly další růst nezaměstnanosti brzdit. Rizikem zůstává ochlazení hospodářského růstu v návaznosti na vyšší ceny energií a případné zhoršení zahraniční poptávky. Přetrvává také vysoká dlouhodobá nezaměstnanost.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů