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Největší pobočka Dachser CR v Kladně má nového Sales Managera

redakce
Včera

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Nový Sales Manager Dachser CR Petr Basák
Autor: Dachser CR
Nový Sales Manager Dachser CR Petr Basák
Mezinárodní logistický provider Dachser Czech Republic posílil vedení své největší české pobočky v Kladně. Na pozici Sales Managera nastoupil zkušený obchodní manažer Petr Basák, který do společnosti přináší více než 25 let zkušeností v oblasti obchodu, logistiky a řízení zákaznických vztahů. Ve své nové roli bude odpovědný za rozvoj obchodních aktivit pobočky, vedení obchodního týmu a podporu dalšího růstu společnosti na českém trhu.

Petr Basák vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Plzni a v letech 2019–2020 absolvoval studium MBA. Během své profesní kariéry zastával řadu vedoucích obchodních pozic, například ve společnostech Schenker, SAB Finance, TNT Express a naposledy v PPL CZ, kde od roku 2017 působil jako obchodní ředitel. Do společnosti Dachser tak přichází s dlouholetými zkušenostmi v oblasti obchodního řízení a s detailní znalostí logistického trhu.

Ve své nové roli bude zodpovědný za řízení obchodního týmu, podporu dlouhodobého růstu obchodních výsledků pobočky a plnění obchodní strategie společnosti. Bude mít na starosti akvizici nových obchodních příležitostí a zaměří se na rozvoj vztahů se stávajícími zákazníky i průběžné vyhodnocování jejich spokojenosti.

Basák absolvoval řadu manažerských a obchodních vzdělávacích programů. Je certifikovaným facilitátorem a aktivně se věnuje osobnímu rozvoji. Svůj volný čas tráví s rodinou, sportuje a rád cestuje.

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redakce

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  • 20. 7.  Česko jako premiant. Inflace byla v červnu druhá nejnižší v EU

    Spotřebitelské ceny rostou v Česku druhým nejpomalejším tempem z celé EU. Míra meziroční harmonizované inflace v červnu poklesla z 1,8 na 1,1 %, tedy výrazně pod unijní průměr 2,9 %. Nižší inflaci vykázalo jen Švédsko s 1,0 %, zatímco nejrychleji rostou spotřebitelské ceny v Rumunsku o 9,2 %.

    Za takto nízkou mírou tuzemské inflace stojí dva hlavní faktory: levnější energie a potraviny. „V obou případech jde ale o značně rozkolísané položky, na které nelze spoléhat jako na faktory dlouhodobě tlumící inflaci. Zejména v případě potravin očekáváme ke konci letošního roku a v roce 2027 postupný obrat, až se do cen začnou výrazněji promítat nákladové tlaky z předchozího růstu cen energií, hnojiv a dalších vstupů na světových trzích,“ uvádí hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko s tím, že domácí cenové tlaky ale zůstávají stále silné.

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  • 12. 7.  Meziroční růst cen v červnu oslabil na 1,5 %, potvrdil ČSÚ

    Spotřebitelské ceny v červnu meziměsíčně klesly o 0,3 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména nižšími cenami v oddíle doprava a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červnu o 1,5 %, což bylo o 0,6 procentního bodu méně než v květnu.

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    Aktuální data potvrzují postupnou stabilizaci trhu práce. Podíl nezaměstnaných osob podle metodiky MPSV zůstal v červnu stabilní na 4,8 %, což odpovídá obvyklému sezónnímu vývoji. Ve srovnání s loňským červnem byl však vyšší o 0,6 procentního bodu. Po očištění o sezónní vlivy se držel na 5,0 %.

    Ke konci června evidoval Úřad práce ČR zhruba 356 tisíc uchazečů o zaměstnání, tedy asi o 40 tisíc více než před rokem. Počet nově evidovaných osob byl meziměsíčně vyšší o 1 542 a meziročně o 5 300. Současně bylo inzerováno téměř 100 tisíc volných pracovních míst, což bylo o více než pět tisíc více než v květnu.

    Přestože podíl nezaměstnaných podle metodiky MPSV zůstává zvýšený, širší pohled na trh práce neukazuje na plošné ochlazení. Harmonizovaná míra nezaměstnanosti podle Eurostatu zůstává v Česku velmi nízká – v květnu činila 2,9 % a patřila spolu s Bulharskem k nejnižším v EU. Přetrvávající napětí na trhu práce potvrzuje i rychlý růst mezd,“ uvádí hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko s tím, že v červenci očekává nárůst míry nezaměstnanosti v souladu s typickou sezónností. Následně by však měla opět pozvolna klesat, přičemž za celý letošní rok odhaduje průměrný podíl nezaměstnaných na 4,9 %.

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