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Nový finanční ředitel GARTAL Development přichází ze skupiny PPF

Jana Chuchvalcová
6. 11. 2026

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Vladimir Molodčenko, nový finanční ředitel společnosti GARTAL Development
Autor: GARTAL Development
Vladimir Molodčenko, nový finanční ředitel společnosti GARTAL Development
Finanční řízení developerské divize GARTAL přebírá Vladimir Molodčenko, a střídá tak dosavadního ředitele Antonína Kopřivu. Do nové role přináší zkušenosti s finančním plánováním, controllingem a kapitálovou efektivitou v mezinárodních firmách. Jeho úkolem bude zajistit financování developerských projektů a podpořit další rozvoj divize.
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Vladimir Molodčenko přichází ze skupiny PPF, kde během sedmi let působil na různých pozicích v Home Credit a PPF Telecom Group. Ve své dosavadní praxi se zaměřoval na efektivní využívání kapitálu, finanční plánování a controlling na úrovni holdingů.

V GARTAL Development bude odpovídat za projektové financování, vztahy s bankami, řízení likvidity a ekonomiku jednotlivých projektů. Finanční plánování propojí s přípravou a realizací staveb tak, aby měla developerská divize potřebné prostředky pro stávající projekty i nové investiční příležitosti.

„Mým úkolem je zajistit, aby naše developerské plány měly oporu v dobře připraveném financování. U každého projektu potřebujeme vědět, kdy a za jakých podmínek budeme potřebovat kapitál a kolik rizika s tím neseme. Na tom chci stavět finanční řízení divize i dlouhodobou spolupráci s bankami,“ dodává Molodčenko.

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Autor článku

Jana Chuchvalcová

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