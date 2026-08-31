CFOtrends

Novým šéfem HR Komerční banky bude Kryštof Radek

redakce
Dnes

Sdílet

Nový šéf HR Komerční banky Kryštof Radek
Autor: Komerční banka
Nový šéf HR Komerční banky Kryštof Radek
Od 1. září 2026 nastoupí na pozici ředitele lidských zdrojů Komerční banky Kryštof Radek. Nahradí tak Ctirada Lolka, který se přesouvá na pozici HR ředitele divize MIBS v rámci skupiny Société Générale.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Kryštof Radek přichází do Komerční banky s více než dvacetiletými zkušenostmi na pomezí řízení lidských zdrojů a byznysu, které získal v mezinárodním prostředí finančních služeb, technologických společností a dalších odvětví. Ve své kariéře opakovaně prokázal schopnost řídit komplexní transformace, posilovat leadership a přispívat k dlouhodobé výkonnosti organizací. Jeho zkušenosti a schopnost propojovat HR s byznysovou strategií budou důležité pro další rozvoj banky i týmu lidských zdrojů.

Ctirad Lolek, HR ředitel divize MIBS v rámci skupiny Société Générale

Ctirad Lolek, HR ředitel divize MIBS v rámci skupiny Société Générale

Autor: Komerční banka

Ctirad Lolek působí jako výkonný ředitel pro lidské zdroje Komerční banky od roku 2019. Ve své nové mezinárodní roli v rámci skupiny Société Générale bude zodpovědný za HR oddělení divize MIBS, která sdružuje mezinárodní retailové bankovnictví, specializované finanční služby a oblast mobility.

HR jako součást řízení firmy

Kryštof Radek má velké zkušenosti v oblasti řízení HR, transformací a rozvoje leadershipu v mezinárodním prostředí. V posledních letech působil jako ředitel HR ve společnosti Kyndryl, kde měl na starosti řízení lidských zdrojů a vedl transformační změny včetně reorganizace a rozvoje leadershipu.

Cyber26

Působil také mimo oblast HR jako Chief Production & Technology Officer v rychle rostoucím energetickém startupu, kde odpovídal za provoz, technologie a škálování byznysu. Předtím pracoval ve společnosti Johnson & Johnson, kde vedl regionální oblast odměňování a HR Operations pro Evropu, Střední východ a Afriku, a ve společnosti General Electric, kde zastával řadu rolí v oblasti odměňování a transformace.

Ve své práci se dlouhodobě zaměřuje na propojování HR strategie s výkonností firmy, řízení změn, rozvoj leadershipu a využití dat a moderních technologií v HR včetně umělé inteligence. Kryštof Radek vystudoval psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 28. 8.  Růst české ekonomiky pod 2 %

    ČSÚ potvrdil, že česká ekonomika ve druhém čtvrtletí vzrostla oproti prvnímu o 0,4 %. Zpřesnění časových řad však ukazuje, že navzdory tomu se její meziroční tempo růstu snížilo na 1,9 %. Jde o výsledek změny srovnávacích základen, která nemění základní hospodářské trendy. 

    Hlavní oporou české ekonomiky v letošním roce je domácí poptávka. Solidní růst spotřeby a investic zajišťuje pokračování konjunktury, i když je spojen s vyššími dovozy v důsledku importní náročnosti ekonomiky. K růstu spotřeby napomáhá rychlý růst reálných mezd při současně nízké inflaci. Zajímavé je, že tentokrát se domácnosti pustily do velkých nákupů zboží dlouhodobé spotřeby. Po letech odkládání se zvýšil zájem o automobily a nábytek.

    Pozitivně vypadá i silný růst investic, který táhne výstavba infrastruktury, komerčních nemovitostí i bytů. Vedle toho probíhá také obměna vozového parku firem. Co už však nepotěší, jsou slabší investice do strojů a ICT. Z pohledu odvětví je zřejmé, že ekonomiku táhne průmysl následovaný některými službami, jako jsou obchod, finance a realitní sektor. Dominance průmyslu je dána především úspěšným tažením automotive, které dominuje produkci, exportu i zaměstnanosti. Největší domácí automobilka se stala druhou nejprodávanější značkou v zemích EU a na výsledcích ekonomiky je to vidět.

  • 24. 8.  Mírně horší, přesto stále optimistická nálada v ekonomice

    Srpnové výsledky podnikatelské a spotřebitelské důvěry v ekonomice nepřekvapují stabilitou v případě firem ani zhoršením v případě domácností (z 105,6 na 102,3). „Pod tlakem rostoucích cen energií spojených s prodlužujícím se konfliktem v Perském zálivu jde v podstatě o logický vývoj. I když ve srovnání s červencem můžeme hovořit o zhoršení na 100,5, míra optimismu zůstává nad dlouhodobým průměrem,“ uvádí Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.

    Celkově srpnový průzkum podle něj zapadá do scénáře očekávaného vývoje ekonomiky a koresponduje s pozvolným růstem založeným primárně na domácí poptávce, přičemž se v ekonomice začnou projevovat zvýšené inflační tlaky.

  • 20. 8.  Česko má druhou nejnižší inflaci v EU

    Inflace v Evropské unii v červenci mírně vzrostla. Harmonizovaná míra inflace se zvýšila z meziročních 2,9 % na 3,0 %, zatímco v minulém červenci činila 2,4 %. Nejvyšší míru inflace vykázalo opětovně Rumunsko (8,2 %), následované Litvou (5,4 %) a Bulharskem (4,4 %). Inflačními premianty zůstaly i v červenci Švédsko (0,3 %), Česko (1,3 %) a Dánsko (1,6 %).

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů