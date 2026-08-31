Novým šéfem HR Komerční banky bude Kryštof Radek

Kryštof Radek přichází do Komerční banky s více než dvacetiletými zkušenostmi na pomezí řízení lidských zdrojů a byznysu, které získal v mezinárodním prostředí finančních služeb, technologických společností a dalších odvětví. Ve své kariéře opakovaně prokázal schopnost řídit komplexní transformace, posilovat leadership a přispívat k dlouhodobé výkonnosti organizací. Jeho zkušenosti a schopnost propojovat HR s byznysovou strategií budou důležité pro další rozvoj banky i týmu lidských zdrojů.
Ctirad Lolek působí jako výkonný ředitel pro lidské zdroje Komerční banky od roku 2019. Ve své nové mezinárodní roli v rámci skupiny Société Générale bude zodpovědný za HR oddělení divize MIBS, která sdružuje mezinárodní retailové bankovnictví, specializované finanční služby a oblast mobility.
HR jako součást řízení firmy
Kryštof Radek má velké zkušenosti v oblasti řízení HR, transformací a rozvoje leadershipu v mezinárodním prostředí. V posledních letech působil jako ředitel HR ve společnosti Kyndryl, kde měl na starosti řízení lidských zdrojů a vedl transformační změny včetně reorganizace a rozvoje leadershipu.
Působil také mimo oblast HR jako Chief Production & Technology Officer v rychle rostoucím energetickém startupu, kde odpovídal za provoz, technologie a škálování byznysu. Předtím pracoval ve společnosti Johnson & Johnson, kde vedl regionální oblast odměňování a HR Operations pro Evropu, Střední východ a Afriku, a ve společnosti General Electric, kde zastával řadu rolí v oblasti odměňování a transformace.
Ve své práci se dlouhodobě zaměřuje na propojování HR strategie s výkonností firmy, řízení změn, rozvoj leadershipu a využití dat a moderních technologií v HR včetně umělé inteligence. Kryštof Radek vystudoval psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci.