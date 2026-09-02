Novým šéfem Pivovarů Staropramen v Česku a na Slovensku se stává Martin Čermák

Martin Čermák bude v rámci pozice Sales and Customer Excellence & Country Lead zodpovědný za vedení českého a slovenského trhu a soustředit se zejména na obchodní strategii, vztahy se zákazníky i další rozvoj a řízení společnosti s téměř 600 zaměstnanci. Pokračovat bude též v naplňování strategických cílů v rámci celé skupiny Molson Coors a zaměří se na posílení pozice nápojových značek i růst podílu na obou trzích. Od září v této roli naváže na aktivity Tea Ćendo, který v červenci po pěti a půl letech z vedení pivovarů odešel.
Využije k tomu zkušenosti z mezinárodního FMCG prostředí. Během své kariéry zastával seniorní manažerské role v oblasti managementu, obchodu i transformace firem, zodpovídal za obchodní výsledky i vedení rozsáhlých týmů. Působil například ve společnostech SC Johnson, Colgate-Palmolive a Bel Group. Do skupiny Molson Coors Beverage Company, jejíž jsou Pivovary Staropramen součástí od roku 2012, přichází z firmy HOPI FOOD.
Významnou roli v jeho profesní dráze hraje také rozvoj lidí a budování firemní kultury. Během svého působení v Bel Group vedl týmy, které se v letech 2021 a 2022 zařadily mezi tři nejlépe hodnocené v Evropě v interních průzkumech spokojenosti zaměstnanců. Dlouhodobě se věnuje rovněž mentoringu a vzdělávání.