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Novým šéfem Pivovarů Staropramen v Česku a na Slovensku se stává Martin Čermák

Jana Chuchvalcová
Včera

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Nový Sales and Customer Excellence & Country Lead Pivovarů Staropramen Martin Čermák
Autor: Molson Coors Beverage Company
Nový Sales and Customer Excellence & Country Lead Pivovarů Staropramen Martin Čermák
Skupina Molson Coors Beverage Company jmenovala do vedení společnosti Pivovary Staropramen pro Českou republiku a Slovensko Martina Čermáka. Do firmy přichází s více než 25 lety zkušeností z FMCG sektoru a rozsáhlou praxí z vedení různých obchodních organizací napříč střední a východní Evropou.
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Martin Čermák bude v rámci pozice Sales and Customer Excellence & Country Lead zodpovědný za vedení českého a slovenského trhu a soustředit se zejména na obchodní strategii, vztahy se zákazníky i další rozvoj a řízení společnosti s téměř 600 zaměstnanci. Pokračovat bude též v naplňování strategických cílů v rámci celé skupiny Molson Coors a zaměří se na posílení pozice nápojových značek i růst podílu na obou trzích. Od září v této roli naváže na aktivity Tea Ćendo, který v červenci po pěti a půl letech z vedení pivovarů odešel.

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Využije k tomu zkušenosti z mezinárodního FMCG prostředí. Během své kariéry zastával seniorní manažerské role v oblasti managementu, obchodu i transformace firem, zodpovídal za obchodní výsledky i vedení rozsáhlých týmů. Působil například ve společnostech SC Johnson, Colgate-Palmolive a Bel Group. Do skupiny Molson Coors Beverage Company, jejíž jsou Pivovary Staropramen součástí od roku 2012, přichází z firmy HOPI FOOD.

Významnou roli v jeho profesní dráze hraje také rozvoj lidí a budování firemní kultury. Během svého působení v Bel Group vedl týmy, které se v letech 2021 a 2022 zařadily mezi tři nejlépe hodnocené v Evropě v interních průzkumech spokojenosti zaměstnanců. Dlouhodobě se věnuje rovněž mentoringu a vzdělávání.

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Autor článku

Jana Chuchvalcová

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Krátce

  • 1. 9.  Průmyslový PMI na 52měsíčním maximu

    Index nákupních manažerů dosáhl v srpnu nejvyšší úrovně za poslední více než čtyři roky, když vykázal hodnotu 54,1 bodu. Jde jednoznačně o pozitivní výsledek tuzemského průmyslu, protože nestojí pouze na náladách ale především na zakázkách. Ukazuje se, že firmy dokážou získávat nové objednávky i v nelehkých časech drahých energií a nejisté zahraniční poptávky. Podle průzkumu dokonce firmy začaly najímat nové zaměstnance, což je změna oproti dosavadnímu trendu, kdy byl právě průmysl hlavním „producentem“ nezaměstnaných.

    „Průmyslu se z pohledu indexu nákupních manažerů nedařilo pouze v srpnu, ale velmi dobré výsledky vykazuje už posledních šest měsíců. Dává to velkou naději na to, aby si toto odvětví udrželo pozici motoru české ekonomiky a výrazně tak přispělo k ekonomickému růstu země. Jak už ostatně ukázala data za druhý kvartál, průmysl si svoji dominantní pozici potvrzuje nejenom v průzkumech, ale i v tvrdých datech,“ dodává hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

  • 28. 8.  Růst české ekonomiky pod 2 %

    ČSÚ potvrdil, že česká ekonomika ve druhém čtvrtletí vzrostla oproti prvnímu o 0,4 %. Zpřesnění časových řad však ukazuje, že navzdory tomu se její meziroční tempo růstu snížilo na 1,9 %. Jde o výsledek změny srovnávacích základen, která nemění základní hospodářské trendy. 

    Hlavní oporou české ekonomiky v letošním roce je domácí poptávka. Solidní růst spotřeby a investic zajišťuje pokračování konjunktury, i když je spojen s vyššími dovozy v důsledku importní náročnosti ekonomiky. K růstu spotřeby napomáhá rychlý růst reálných mezd při současně nízké inflaci. Zajímavé je, že tentokrát se domácnosti pustily do velkých nákupů zboží dlouhodobé spotřeby. Po letech odkládání se zvýšil zájem o automobily a nábytek.

    Pozitivně vypadá i silný růst investic, který táhne výstavba infrastruktury, komerčních nemovitostí i bytů. Vedle toho probíhá také obměna vozového parku firem. Co už však nepotěší, jsou slabší investice do strojů a ICT. Z pohledu odvětví je zřejmé, že ekonomiku táhne průmysl následovaný některými službami, jako jsou obchod, finance a realitní sektor. Dominance průmyslu je dána především úspěšným tažením automotive, které dominuje produkci, exportu i zaměstnanosti. Největší domácí automobilka se stala druhou nejprodávanější značkou v zemích EU a na výsledcích ekonomiky je to vidět.

  • 24. 8.  Mírně horší, přesto stále optimistická nálada v ekonomice

    Srpnové výsledky podnikatelské a spotřebitelské důvěry v ekonomice nepřekvapují stabilitou v případě firem ani zhoršením v případě domácností (z 105,6 na 102,3). „Pod tlakem rostoucích cen energií spojených s prodlužujícím se konfliktem v Perském zálivu jde v podstatě o logický vývoj. I když ve srovnání s červencem můžeme hovořit o zhoršení na 100,5, míra optimismu zůstává nad dlouhodobým průměrem,“ uvádí Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.

    Celkově srpnový průzkum podle něj zapadá do scénáře očekávaného vývoje ekonomiky a koresponduje s pozvolným růstem založeným primárně na domácí poptávce, přičemž se v ekonomice začnou projevovat zvýšené inflační tlaky.

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