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Novým vedoucím developmentu a akvizic v P3 Logistic Parks je Jakub Pelikán

redakce
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Jakub Pelikán, Head of Land Acquisition and Development P3 Logistic Parks pro Českou republiku
Autor: P3 Logistics Parks
Jakub Pelikán, Head of Land Acquisition and Development P3 Logistic Parks pro Českou republiku
České vedení evropského průmyslového developera P3 Logistic Parks přivítalo staronovou tvář. Společnost nově jmenovala Jakuba Pelikána na pozici Head of Land Acquisition and Development pro Českou republiku. Ten již v minulosti na pozici Head of Development působil. Nyní mu v nové pozici k agendě, kterou již dobře zná, přibudou i kompetence v oblasti akvizic. Na starosti bude mít vyhledávání a nákup strategických stavebních ploch pro budoucí projekty P3 a další rozšiřování logistických parků v českém portfoliu P3.
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Jakub Pelikán do P3 přichází s více než dvěma dekádami zkušeností v oblasti komerčních nemovitostí a developmentu. Posledních sedm let své kariéry strávil na pozici ředitele developmentu evropského developera Mountpark. Dříve čtyři roky vedl společnost Goodman Czech Republic and Slovakia. Pět let také strávil ve společnosti ProLogis Czech Republic Management na pozici Market Officer a Vice President pro Českou republiku a Slovensko.

Tým developmentu rovněž rozšířila Denisa Klammertová jako Senior Acquisition Manager. Přichází z poradenské společnosti iO Partners, kde se specializovala na průmyslové nemovitosti a navázala na předchozí zkušenosti z JLL. Ze stejné stáje přechází i Dina Macků, která na manažerské pozici posílí tým leasingu.

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redakce

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