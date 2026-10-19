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Povinné e-faktury se šíří Evropou. Slovensko ukazuje, co čeká i české firmy

redakce
Včera

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Autor: Depositphotos
Digitalizace postupně mění způsob, jakým firmy zpracovávají faktury a plní daňové povinnosti. Pro finanční oddělení to znamená nejen nové technologické požadavky, ale také nutnost upravit zavedené procesy a připravit se včas na změny legislativy. Jednou z nejbližších změn je přitom povinná elektronická fakturace na Slovensku, která se od ledna 2027 dotkne také řady českých firem s tamními pobočkami, dceřinými společnostmi či obchodními aktivitami. Slovenská novinka zároveň zapadá do širšího evropského trendu: e-faktury a digitální reporting se v EU stávají standardem.
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Slovensko tak čeká od ledna 2027 poměrně zásadní změna. Firmy přejdou u tuzemských transakcí na povinnou elektronickou fakturaci ve strukturovaném formátu. Nejde přitom o slovenskou specialitu.

Evropa přechází na elektronickou fakturaci

Digitalizace fakturace a daňového reportingu postupuje napříč Evropskou unií a jednotlivé státy pouze volí rozdílné tempo a konkrétní způsob zavedení. Například Belgie povinnou elektronickou B2B fakturaci zavedla už od letošního roku a v Maďarsku tento systém funguje již osm let. Podobnými změnami postupně procházejí i další evropské země. Od července 2030 pak začne na úrovni celé EU platit povinná elektronická fakturace spojená s digitálním reportingem u přeshraničních B2B transakcí.

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Pro české firmy proto není slovenská změna vzdáleným tématem. Bezprostředně se dotkne už dnes všech českých společností, které mají na Slovensku pobočky a používají sjednocené procesy. Velké mezinárodní společnosti navíc budou během několika let řešit různé varianty elektronické fakturace současně v několika zemích.

E-faktury vyžadují změny v systémech i procesech

Technologicky nejde jen o nahrazení papírové nebo PDF faktury elektronickým dokumentem. Strukturovaná faktura musí být schopná putovat automatizovaně mezi informačními systémy firem a zároveň splnit legislativní požadavky daného státu. Mezi odesílatelem a příjemcem proto vstupuje certifikovaný poskytovatel doručovací služby – zjednodušeně řečeno „digitální pošťák“. Právě tuto roli bude na Slovensku zajišťovat česká IT firma Algotech.

Pro naše stávající zákazníky využívající podnikové systémy Oracle JD Edwards a Oracle E-Business Suite na Slovensku jsme připravili komplexní řešení, které umožní novou povinnost začlenit přímo do stávajících ERP systémů. Pro zákazníky používající ostatní ERP systémy máme připravené zjednodušené řešení, kterým lze rychle splnit toto nové legislativní nařízení,“ doplňuje CSO Algotechu David Kazda.

Podle něj je pro firmy nejdůležitější nezačít změnu řešit několik týdnů před účinností nové legislativy. U velkých ERP systémů je potřeba připravit integrace, otestovat přenos dat a někdy i upravit firemní procesy. „Slovenská e-faktura je zároveň dobrým připomenutím i pro české společnosti: elektronická fakturace se postupně stává evropským standardem a je jen otázkou času, kdy se její další rozšíření začne bezprostředně týkat také jich,“ uzavírá Kazda.

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Autor článku

redakce

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