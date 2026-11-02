Průmysl překvapuje odolností, nálada je nejlepší od začátku ruské agrese

„Příznivý obrázek tuzemského průmyslu potvrzují i tvrdá data. Za prvních osm měsíců letošního roku průmyslová výroba meziročně vzrostla o 2,1 %. A to navzdory konfliktu na Blízkém východě, drahým energiím a přetrvávající slabosti německého průmyslu,“ uvádí hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko s tím, že ale výhled zůstává nejistý.
Průmyslníci totiž hlásí rychlejší zdražování energií, dopravy a surovin, které promítají také do prodejních cen. Současně se potýkají s nedostatkem některých vstupů a narušenými dodavatelskými řetězci. Očekávání budoucí výroby proto navzdory silnějším zakázkám oslabila na nejnižší úroveň od dubna.
„Letošní odolnost průmyslu je ale celkově pozoruhodná. Podle nás za ní stojí mimo jiné schopnost českých exportérů diverzifikovat odbytiště a pružněji reagovat na nové šoky. Při diskusích s našimi klienty pozorujeme větší odhodlání expandovat i navzdory nejistotě a rizikům. Tu totiž část průmyslových firem po mnoha ‚abnormálních‘ letech již vnímá jako nový normál. Namísto vyčkávání se mu snaží přizpůsobit a hledat v něm příležitosti,“ uzavírá Rusinko.