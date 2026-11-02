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Průmysl překvapuje odolností, nálada je nejlepší od začátku ruské agrese

redakce
Včera

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Průmysl
Autor: Shutterstock
Český průmysl vstoupil do posledního čtvrtletí v překvapivě dobré kondici. Říjnový index nákupních manažerů PMI vzrostl ze zářijových 53,5 na 55 bodů, nejvýše od února 2022. Pozitivní je především pohled do struktury: zrychlil růst výroby, nových zakázek i zaměstnanosti. Povzbudivý je rovněž nejrychlejší růst zahraničních objednávek od poloviny roku 2021. Nejde tedy pouze o optické vylepšení indexu kvůli delším dodacím lhůtám, ale také o skutečné posílení poptávky.
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Příznivý obrázek tuzemského průmyslu potvrzují i tvrdá data. Za prvních osm měsíců letošního roku průmyslová výroba meziročně vzrostla o 2,1 %. A to navzdory konfliktu na Blízkém východě, drahým energiím a přetrvávající slabosti německého průmyslu,“ uvádí hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko s tím, že ale výhled zůstává nejistý.

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Průmyslníci totiž hlásí rychlejší zdražování energií, dopravy a surovin, které promítají také do prodejních cen. Současně se potýkají s nedostatkem některých vstupů a narušenými dodavatelskými řetězci. Očekávání budoucí výroby proto navzdory silnějším zakázkám oslabila na nejnižší úroveň od dubna.

Říjnový index nákupních manažerů PMI ve zpracovatelském průmyslu

Říjnový index nákupních manažerů PMI ve zpracovatelském průmyslu

Autor: Ekonomický výzkum ČSOB

Letošní odolnost průmyslu je ale celkově pozoruhodná. Podle nás za ní stojí mimo jiné schopnost českých exportérů diverzifikovat odbytiště a pružněji reagovat na nové šoky. Při diskusích s našimi klienty pozorujeme větší odhodlání expandovat i navzdory nejistotě a rizikům. Tu totiž část průmyslových firem po mnoha ‚abnormálních‘ letech již vnímá jako nový normál. Namísto vyčkávání se mu snaží přizpůsobit a hledat v něm příležitosti,“ uzavírá Rusinko.

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redakce

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  • 1. 11.  Zrychlila, nebo zpomalila česká ekonomika?

    Oproti předchozímu čtvrtletí česká ekonomika zrychlila z 0,3 % na 0,5 %, v meziročním srovnání však opět zpomalila z 1,8 % na 1,6 %. V každém případě její tempo zůstává nízké, i když ji pohání domácí i zahraniční poptávka. Ekonomice pomáhá především rostoucí spotřeba domácností, avšak její tempo zůstává umírněné ve srovnání s vývojem reálných mezd.

    Domácnosti si zřejmě dál – už od covidu – udržují vysoký sklon k úsporám a nyní k tomu mají i další pádný důvod. Tím je obava z inflace, respektive z tlaku na růst výdajů v příštím roce. Zdražování energií, k němuž dochází už od začátku války v Perském zálivu, je na rozdíl od podniků zasáhne až se zpožděním. Zatím jen pocítily efekt dražších pohonných hmot, avšak mnohem významnější důsledky zdražování elektřiny a plynu jsou takříkajíc teprve na cestě,“ uvádí hlavní ekonom Banky Cerditas Petr Dufek s tím, že za celý letošní rok si ekonomika připíše nejspíš růst jen okolo 1,7 %.

    To je podle něj výrazně méně, než napovídaly dřívější odhady, avšak pořád docela dobrý výsledek, který se bude odvíjet nejenom od spotřeby, ale také od exportu, respektive od výkonu průmyslu.

    Výhled na příští rok tak zůstává velmi nejistý. „Hlavní překážkou růstu bude nejspíš inflace, která v důsledku promítnutí vyšších cen energií překoná hranici tří procent a je otázkou, zda se zastaví pod čtyřkou. Logicky proto lze očekávat, že peníze k financování ekonomiky budou po celý příští rok dražší a měnová politika restriktivní. Pokud se ekonomice podaří růst alespoň o dvě procenta, bude to možné považovat za úspěch,“ uzavírá Dufek.

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  • 26. 10.  Důvěra v ekonomiku od léta slábne

    Souhrnný indikátor PMI po červencových 101,1 bodu klesl v srpnu na 100,5 bodu a v září na 99,5 bodu, tedy poprvé od května pod hranici sta bodů. Nálada firem a domácností se přitom začíná diferencovat. Důvěra podnikatelů v září ztratila 1,8 bodu, zejména s ohledem na pokles poptávky v průmyslu a zhoršení sentimentu ve službách, zatímco důvěra spotřebitelů po dvou měsících poklesu posílila o 2,8 bodu, hlavně díky menším obavám z dalšího vývoje ekonomiky.

    Říjnový pokles indikátoru na 97,9 bodu mě nepřekvapuje. Inflace se v září vrátila na 2,5 %, pohonné hmoty byly meziročně dražší o 37,5 % a trh se připravuje na to, že centrální banka v listopadu zvýší úrokové sazby. K tomu se přidává nová nervozita kolem Blízkého východu, ropa Brent se v závěru října vyšplhala na pětiměsíční maximum. Reálná ekonomika ale zatím drží, průmysl v srpnu rostl o 2,6 %, nové zakázky o 5,9 % a maloobchod o 4,3 %,“ říká Petr Kymlička, partner skupiny Moore Czech Republic.

    Do konce roku bude podle něj důvěra bude spíše kolísat. Rozhodne hlavně cena ropy a vývoj na Blízkém východě, protože drahá paliva zvedají inflaci a berou domácnostem chuť utrácet. Prognózy přitom pesimistické nejsou. ČNB čeká letos růst ekonomiky o 2,2 % a příští rok o 2,7 %, ministerstvo financí o 1,9 % a 2,4 %. „Klíčové pro vývoj důvěry budou nejbližší dva týdny, kdy statistici zveřejní první odhad HDP za třetí čtvrtletí a bankovní rada rozhodne o sazbách se zohledněním nové prognózy,“ dodává Kymlička.

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