Stabilita českých firem zůstává na nízké úrovni. Rozdíly mezi odvětvími se zvětšují

Index stability firem vydává Mezinárodní obchodní komora v ČR (ICC Czech Republic) ve spolupráci se společnostmi Coface, CRIF a Dun & Bradstreet. Jeho cílem je sledovat vývoj finanční stability českých podniků a včas identifikovat změny v jednotlivých odvětvích i regionech české ekonomiky.
„Výsledky za druhé čtvrtletí potvrzují, že celková stabilita českých firem se zatím výrazněji nezlepšuje. Současně se však prohlubují rozdíly mezi jednotlivými odvětvími. Zatímco některé sektory svou stabilitu dále posilují, jiné zůstávají pod tlakem ekonomických a geopolitických rizik,“ uvádí předseda dozorčí rady ICC Czech Republic Jan Čarný.
Podle odborného garanta projektu Petra Bartoně představuje právě schopnost zachytit změny uvnitř ekonomiky jednu z největších předností Indexu: „Index stability zachycuje změny ekonomiky dříve než HDP. Vývoj v dopravě a logistice ukazuje, že dopady globálních událostí se mohou do finanční stability firem promítat s předstihem a následně se postupně šířit do dalších odvětví ekonomiky.“
Mezi dlouhodobě nejstabilnější odvětví patří energetika, těžba, informatika, věda a technika. Na opačném konci žebříčku zůstávají doprava a skladování, hotely a restaurace nebo obchod. Regionální výsledky zároveň potvrzují, že citlivější na vývoj ekonomiky zůstávají především průmyslově a exportně orientované kraje, zatímco ekonomicky diverzifikované regiony vykazují stabilnější vývoj.