Firma sjednocením všech klíčových vendorů v oblasti cloudových technologií přechází na model, který distributor uplatňuje v celém regionu EMEA. V jedné Business Unit se tak propojí nabídka klíčových vendorů Microsoft, AWS, Google Cloud a Adobe.
Martin Hála v TD SYNNEX působí více než deset let, soustředil se především na řešení Microsoft, posledních pět let vedl Business Unit zaměřenou na produkty a služby tohoto vendora. Technologie ho baví i mimo kancelář: doma experimentuje s AI nástroji a malými zařízeními na těžbu kryptoměn, zajímá se také o osobní finance a investování.
Další organizační změnou je vyčlenění samostatné Business Unit Lenovo. Portfolio tohoto výrobce doposud zastřešovala společná divize s IBM. TD SYNNEX tak posiluje spolupráci s tímto vendorem v rámci nové divize, jejíž portfolio se soustředí jak na oblast PC, tak technologie pro datová centra. Mezi klíčové oblasti dalšího rozvoje Lenovo businessu bude patřit také AI, která přináší významný potenciál v obou těchto segmentech.
„Novou funkci nevnímám jen jako manažerskou pozici, ale především jako příležitost být v kontaktu s partnery a poskytovat jim potřebnou podporu, abychom mohli i společně rozvíjet byznys s technologiemi Lenovo. Portfolio má velký potenciál i díky stále rychleji rostoucí oblasti AI a její adopci v českých firmách. Program Lenovo 360 umožňuje partnerům propojit prodej PC s infrastrukturními řešeními a službami,“ doplňuje Tereza Jirsová, která v TD SYNNEX pracuje již devět let.