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Tichý kolaps českého trhu práce. Každý rok z něj zmizí 100 tisíc lidí

redakce
Včera

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Trh práce, kariéra, zaměstnanci 50+, padesátníci
Autor: Aspen.PR
Český pracovní trh zažívá období zdánlivého klidu s nízkou nezaměstnaností, podle expertů se však nacházíme v bodě zlomu. Firmy dál přehlížejí silnou skupinu lidí ve věku nad 50 let, což představuje vážné ekonomické riziko. Už za 12 let bude na trhu práce každoročně chybět 100 tisíc lidí.
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Podle aktuálních dat ČSÚ činila nezaměstnanost za první čtvrtletí zhruba 160 tisíc lidí (3,1 %), což je téměř polovina evropského průměru (5,9 %). Firmy zatím nepociťují nedostatek kvalifikovaných sil. Se stárnutím populace a vlivem zakořeněných předsudků o nedostatečné učenlivosti a flexibilitě vůči věkové kategorii 50+ však dojde za několik let k enormnímu nedostatku pracovních sil napříč profesemi. 

Na nedostatek pracovníků v určitých oborech už dnes narážejí firmy specializující se na nábor. „Největší nedostatek lidí je na pozice ve výrobě nebo na specializované role jako řidič kamionu, elektrikář či mechanik. Bez lidí 60+ by tyto firmy reálně nemohly fungovat. Stojí to na nich – a všichni se už dnes bojí, co bude za 5 let. Zahraniční pracovníci tuhle díru nevyřeší: adaptace je dlouhá, nerozumí našim podmínkám a ekonomicky to firmám nevychází. Proto se podniky spoléhají na stárnoucí pracovníky a hledají způsoby, jak si je udržet – nebo je přetáhnout,“ dodává Michal Mikulášek, ředitel společnosti Prodator.

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Takový propad bude mít za následek závažné ekonomické problémy, což potvrzuje analytik pracovního trhu Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti Alma Career. „Na jednoho absolventa budeme mít dva lidi nově s nárokem na důchod. Firmy přitom na tento fakt zatím nereagují a lidi nad 50 let z trhu spíše vytlačují,” upřesňuje.

Past plných úvazků a předsudky

Zásadním problémem je (ne)pružnost firem v nabídce úvazků. Kolem šedesátky přicházejí první zdravotní potíže, jenže přechod zaměstnanců na zkrácený úvazek je v Česku utopií. „Když se díváme na padesátníky, kteří nečerpají důchod, tak tam jsou částečné úvazky jen asi ve dvou nebo třech procentech případů,“ upozorňuje Dombrovský s tím, že lidé tak jedou nadoraz, dokud nepadnou. Podle odborníků tento státní nezájem stojí daňové poplatníky ročně zhruba 61 miliard korun kvůli dlouhodobé nezaměstnanosti lidí 50+.

Kromě chybějících úvazků totiž čelí starší lidé skryté diskriminaci a mýtům o tom, že se již nedokážou učit. Učenlivost se přitom dle Dombrovského ztrácí, když se lidi neposouvají v učení průběžně a uvíznou v rutině, což se ale úplně stejně děje i třicátníkům. Z lékařského hlediska dochází k výraznému snížení kognitivních schopností až ve věku nad 70 let.

Až demografický zlom plnou silou udeří, zaměstnavatelé v Česku bleskově procitnou. Začnou zoufale řešit, jak si udržet zkušené pracovníky, za které neexistuje náhrada. Jenže pokud se podmínky a myšlení firem nezmění teď, narazí v budoucnu na vyčerpanou a demotivovanou generaci, která z trhu práce při první příležitosti uteče.

Senior jako mentor

Zatímco v Česku se lidé nad 50 let často stávají přehlíženou skupinou, některé západní země v nich vidí strategickou výhodu. Inspiraci nabízí například Švýcarsko, kde jsou zkušenosti starších pracovníků považovány za významný zdroj know-how. Srovnání obou přístupů dlouhodobě sleduje podnikatelka Petra Savino, zakladatelka společnosti S1 Solutions, která řadu let působí právě ve zmíněné zemi.

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Ve Švýcarsku je běžné, že lidé pokračují v práci i po dosažení důchodového věku. Ne proto, že musí, ale protože jsou stále považováni za cenný zdroj zkušeností a znalostí,“ říká Savino s tím, že sama na začátku svého podnikání stavěla právě na spolupráci se zkušenými profesionály. „Přišel pan Jürg Bauman, bylo mu 73 let, mluvil šesti jazyky a čtyřicet let vedl firmu podobnou té mojí. Tři roky mě mentoroval a byla to obrovská pomoc,“ vzpomíná.

Právě role mentora je podle ní jednou z největších hodnot, které starší generace firmám přináší: „Pro mě lidé 50+, a často i 70+, nejsou zaměstnanci na konci kariéry. Jsou to mentoři. Když nejsem v kanceláři, vím, že tam je někdo, kdo dokáže ostatní podržet a předat zkušenosti.“ Podle Savino navíc ve Švýcarsku fungují státem podporované programy celoživotního vzdělávání, díky nimž není výjimkou, že člověk v padesáti letech nastoupí do školy a připraví se na úplně novou profesi. A nikomu to nepřijde divné. Vzdělávání není spojeno s věkem, ale s potřebou rozvíjet se.

Právě kombinace flexibilních pracovních úvazků, celoživotního vzdělávání a respektu ke zkušenostem starších pracovníků by podle odborníků mohla být jednou z cest, jak zmírnit dopady demografické krize, která český pracovní trh v příštích letech čeká.

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Autor článku

redakce

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  • 12. 10.  Nezaměstnanost mírně pod pětkou

    Podíl nezaměstnaných osob v září překvapivě poklesl na 4,97 % ze srpnových 5,05 % a sezónně očištěná nezaměstnanost se snížila. Hlavním důvodem byl poměrně silný odchod lidí z evidence úřadů práce do zaměstnání. Očekávaná vlna absolventů na úřady práce sice dorazila, avšak podzimní nábory ji více než vykompenzovaly. V meziročním srovnání však zůstává nezaměstnanost vyšší, když loni v září podíl nezaměstnaných osob činil 4,55 %.

    Pozitivní zprávou je rovněž poměrně silný meziroční nárůst volných pracovních míst v září 8,6 tisíce na 104,4 tisíce. To může souviset s vyšší poptávkou po lidech v průmyslu. Zářijový průzkum PMI ve výrobním sektoru například ukázal nejrychlejší zvyšování zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu od dubna 2022. Také průzkum náborových plánů pro čtvrté čtvrtletí vyznívá příznivě, když 37 % oslovených zaměstnavatelů plánovalo počet pracovníků zvýšit a jen 13 % snížit. Pokud se tyto záměry promítnou do skutečných náborů, mohl by se trend růstu nezaměstnanosti během podzimu přechodně zastavit,“ uvádí hlavní ekonomu Citfinu Miroslav Novák.

    Za celý rok 2026 lze podle něj očekávat průměrný podíl nezaměstnaných osob na 5,0 %. Silnější růst domácí ekonomiky a obnovení podzimních náborů by měly další růst nezaměstnanosti brzdit. Rizikem zůstává ochlazení hospodářského růstu v návaznosti na vyšší ceny energií a případné zhoršení zahraniční poptávky. Přetrvává také vysoká dlouhodobá nezaměstnanost.

  • 6. 10.  Inflace po pěti měsících zpět na 2,5 %

    Krátké intermezzo, kdy česká inflace nedosahovala ani dvouprocentního cíle ČNB, v září skončilo. Inflace tentokrát poskočila z 1,9 % rovnou na 2,5 %, přičemž se o to zasloužily energie, zejména v podobě dražších pohonných hmot. Zabrzdit inflaci tentokrát už příliš nedokázaly ani potraviny, které sice dál zlevňovaly, avšak ne natolik, aby tlak energií vyrovnaly.

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    A co čekat dál? „Pokud nenastane nějaké zázračné uklidnění v Perském zálivu, česká inflace dál poroste. Na začátku příštího roku už nejspíš překoná tříprocentní hranici, protože se do ní začnou propisovat i vyšší ceny elektřiny a zemního plynu,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že těžko čekat, že dvojnásobně dražší plyn a o dvě třetiny dražší silovou elektřinu budou moci dodavatelé nést na svých bedrech. Navíc skončí i trend zlevňování potravin, takže už půjde jen o to, kdy a kde bude inflace vlastně kulminovat.

    Zatím je pravděpodobné, že příští rok inflace zůstane pod hranicí %. Neznamená to ovšem, že ČNB bude chtít pasivně přihlížet. Prostor pro jedno zvýšení úrokových sazeb se proto pomalu otevírá už nyní,“ dodává Dufek.

  • 1. 10.  Zářijový PMI ukazuje na další expanzi v průmyslu

    Český zpracovatelský průmysl pokračoval v září v silné expanzi, byť ze srpnových 54,1 bodu poklesl na 53,5 bodu. Výrobní podmínky se zlepšily natolik, že firmy nabíraly nové pracovníky, a to dokonce nejprudším tempem od dubna 2022. K rozšiřování výrobních kapacit přistoupily zaměstnavatelé v důsledku zvýšení příjmu nových zakázek, k němuž docházelo již sedmý měsíc v řadě.

    Na druhou stranu si firmy stěžovaly na problémy v dodavatelských řetězcích. Termíny dodávek se protáhly nejvíce za poslední tři měsíce. Jako příčiny firmy uváděly výpadky v přepravě, nedostatky materiálu nebo omezené kapacity prodejců. Ceny vstupů pak na konci třetího čtvrtletí vzrostly prudším tempem. Zde se negativně odrazil konflikt na Blízkém východě, kdy na výrobce dopadly vyšší ceny energií, paliv a přepravy.

    Ve výhledu na příští rok zůstávají podnikatelé optimističtí. Stupeň důvěry od srpna sice lehce poklesl, byl ale silnější než trend průzkumu. Optimismus podpořilo získání nových klientů, uvádění nových výrobků na trh a naděje na posílení poptávky. Vyhlídky pro český průmysl tak zůstávají příznivé. K oživení by měla přispívat i lepší výkonnost německého průmyslu, jemuž nahrává schválený fiskální balíček. Lepší výsledky ukazují i data za eurozónu jako celek. Zahraniční poptávka by tak měla i nadále hrát českým výrobcům do karet,“ uvádí analytička Komerční banky Jana Steckerová

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