UniCredit Bank posiluje vedení korporátního bankovnictví. Do představenstva míří Štěpán Šiška a Jiří Flégl

Štěpán Šiška přináší více než 13 let zkušeností v bankovním sektoru, doposud vedl tým Large Corporates UniCredit Bank. Společně se svými kolegy se zaměřoval na rozvoj a posilování vztahů s českými a slovenskými společnostmi s ročním obratem přesahujícím jednu miliardu eur a podporoval jejich strategický růst i dlouhodobé finanční potřeby. Je absolventem University of New Orleans, kde získal titul MBA.
Do nové role přichází Jiří Flégl s dlouholetými zkušenostmi v bankovnictví a působením ve skupině UniCredit od roku 2007. Zastával řadu manažerských pozic v korporátním bankovnictví a věnoval se oblasti transakčního, strukturovaného a exportního financování či factoringu. Doposud působil jako ředitel platebních řešení.