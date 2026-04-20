Absolventům chybí praxe i orientace ve firemních procesech, pracovní tempo nezvládají

redakce
Včera

Přechod absolventů do prvního zaměstnání zůstává slabinou českého trhu práce. Téměř polovina z nich tvrdí, že postrádá orientaci ve firemních procesech, třetině chybí praktické zkušenosti a stejný podíl má problém se zvládáním pracovního tempa. Ještě kritičtější jsou zaměstnavatelé – za plně připravené pro praxi považuje absolventy pouhé jedno procento firem.

Z jejich pohledu absolventům chybí hlavně samostatnost a schopnost práce pod tlakem. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Grafton Recruitment a Gi Group. Ten zároveň potvrzuje zásadní roli stáží a pracovních praxí během studia.

Neznalost fungování firem

Podle průzkumu, který kombinuje pohled zaměstnanců i firem, patří neznalost fungování firmy mezi nejčastější problémy napříč skupinami zaměstnanců. Potýká se s ní 48 % absolventů, nejčastěji bílé límečky 55 %. Naopak nejméně se s tímto problémem setkávají mladí pracovníci v nekvalifikovaných manuálních profesích (36 %), například ve výrobě, skladech nebo stavebnictví.

Z pohledu zaměstnavatelů je situace ještě závažnější – nedostatečnou znalost firemních procesů připisují až 65 % absolventů. Nejčastěji na tento problém narážejí firmy v průmyslu, kde je rychlá orientace v provozu klíčová.

Skutečnost, že se absolventi v prvních měsících práce hůře orientují ve vnitřním fungování firmy, není nová a netýká se jen dnešních absolventů. Stejnou situací si procházeli i ti, kteří dnes patří mezi zkušené pracovníky. Jde o přirozenou součást přechodu ze školy do praxe, kdy se člověk poprvé setkává s konkrétním fungováním organizace, které je vždy specifické,“ vysvětluje šéfka marketingu Grafton Recruitment a Gi Group Jitka Kouba.

O to důležitější je podle ní, aby studenti získávali praktické zkušenosti už během studia – například formou stáží nebo brigád. Díky tomu se dokážou v pracovním prostředí zorientovat výrazně rychleji a řadě problémů lze předejít.

Slabiny absolventů

Nedostatek praxe se přitom neprojevuje jen v orientaci ve firmě, ale i v dalších oblastech. Třetina absolventů uvádí, že jí při nástupu chyběly praktické zkušenosti a schopnost aplikovat teorii na konkrétní úkoly. Naopak jen menší část respondentů měla problém s digitálními dovednostmi nebo komunikací se zákazníky (12 %) či s organizací času a priorit (13 %).

Zaměstnavatelé pak poukazují i na další slabiny absolventů. Nedostatečný time management a práci s prioritami zmiňuje téměř každý druhý zaměstnavatel (46 %) a přibližně dvě třetiny firem upozorňují i na slabší schopnost pracovat pod tlakem či nedostatek samostatnosti. Celkově pak pouze 1 % firem považuje absolventy za plně připravené, zatímco více než polovina je označuje za nepřipravené. Nejhůře vycházejí v průmyslu, kde jejich odbornou nepřipravenost uvádí 60 % firem.

Tempo práce a vytíženost překvapují

První pracovní zkušenost je pro absolventy střetem s realitou pracovního prostředí. Více než třetina z nich (35 %) uvádí, že je po nástupu překvapilo tempo práce a celková vytíženost. Téměř stejný podíl (32 %) poukazuje na nedostatečné zaškolení, které jim ztížilo orientaci v novém prostředí. Přibližně čtvrtina absolventů pak zmiňuje časté změny priorit nebo nesoulad mezi očekáváním a skutečnou náplní práce. 

Právě kombinace nedostatku praxe, vysokého pracovního tempa a nejasně nastavených očekávání může v prvních měsících výrazně zvyšovat pocit nejistoty, a to i u těch absolventů, kteří mají odpovídající odborné znalosti.

Velkou roli hraje už samotný nábor a to, jak realisticky firmy komunikují podobu práce. Pokud je očekávání nastavené příliš optimisticky a následná zkušenost tomu neodpovídá, vzniká zbytečný nesoulad. Klíčový je proto nejen obsah práce, ale i kvalita zaškolení a to, jak firmy nové zaměstnance provedou prvními měsíci,“ vysvětluje Kouba a dodává, že onboarding není jen administrativní formalita – pokud selže, firma přichází o investici ještě dříve, než se stihne vrátit. Právě první měsíce totiž často rozhodují o tom, zda absolvent ve firmě zůstane, či ne.

Krátce

  • 20. 4.  Počet udělených patentů v Česku opět klesl

    V roce 2025 si u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR podali tuzemští přihlašovatelé k patentové ochraně 573 svých vynálezů nebo nových technických řešení, meziročně o čtvrtinu více. Naopak počet patentů udělených těmto subjektům k ochraně pro území Česka se snížil o desetinu na 336, tedy na nejnižší hodnotu za posledních 15 let, ukazují data ČSÚ.

    V roce 2025 bylo v Česku uděleno celkem 5 197 patentů, přičemž 94 % z nich získaly zahraniční subjekty prostřednictvím validace evropských patentů pro naše území. Jednoznačně nejvíce chrání dlouhodobě své vynálezy v Česku subjekty z Německa a Spojených států, za nimi s větším odstupem následují Švýcarsko, Francie a Japonsko,“ uvedl Karel Eliáš z odboru statistik rozvoje ČSÚ.

  • 19. 4.  Hormuz opět uzavřen: do pondělí může přijít další dohoda

    Při jednání o příměří a souvisejícím otevření Hormuzu došlo ani ne za 24 hodin k dalšímu obratu. Blokáda USA nadále pokračuje a Írán v reakci na to opět „uzavřel“ průliv. Obě strany tak, zdá se, jednají eraticky a nelze proto vyloučit ještě několik změn do pondělního začátku obchodování na energetických a akciových burzách. „Pokud by ještě v pondělí zůstal průliv uzavřen, tak lze předpokládat zásadní růst cen ropy, který by přišel s výrazným poklesem optimismu v otázce rychlého ukončení konfliktu. Ropa Brent by mohla překročit 100 dolarů za barel,“ uvádí hlavní ekonom XTB Pavel Peterka.

    Velkoobchodní ceny paliv ale podle něj nebudou čekat na otevření burzy a obecně i mimoburzovní kontrakty a obchodování může reflektovat růst nejistot ve vyšších cenách ještě před pondělím. To může tlačit cenu paliv vzhůru. Zdražovat tak mohou čerpací stanice, které se dosud nacházely pod stanoveným cenovým stropem. „Vyloučit nelze ani scénář, že ještě během víkendu bude Hormuz opět průjezdný. Časté změny režimu ale vytvoří zmatek a komplikují plánování dodávek. Trhy i přepravci budou příště potřebovat vedle slibů ještě záruky, aby ropa začala opět proudit. To dále zpomalí uklidnění cen paliv v Evropě,“ dodává Peterka.

  • 17. 4.  Otevřený Hormuz pomohl ropě, S&P500 opět na maximech

    Otevření Hormuzského průlivu znamená pokles ropy pod 90 dolarů za barel. Akciové trhy slušně rostou a index S&P500 opět dosáhl na nové maximum. Důvodem je příměří, a to nejen na frontě USA vs. Irán ale také mezi Izraelem a Libanonem.

