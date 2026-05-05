AI agenti přidělávají vrásky kvalifikovaným zaměstnancům i tradičním výrobcům softwaru

redakce
Včera

Letos v prvním čtvrtletí se začal rozpadat jeden z nejtradičnějších modelů digitální ekonomiky. A to takzvaný „Software as a Service“, tedy ve zkratce SaaS. Ten označuje situaci, kdy je software poskytován jako služba přes internet, místo aby si ho uživatel kupoval a instaloval do svého zařízení. Aplikace běží na serverech poskytovatele a zákazník k ní přistupuje přes webový prohlížeč nebo aplikaci. Aktuální nástup autonomních AI agentů pak začíná narušovat samotný princip, na kterém SaaS stojí, a měnit ekonomiku firem naprosto neuvěřitelným způsobem.
Dlouho platilo, že čím více zaměstnanců firma má, tím více licencí daného softwaru potřebuje. Jenže právě tento vztah se začíná rychle měnit. Podle výzkumů společností, jako jsou Yahoo či Reuters, firmy napříč sektory stále častěji přiznávají, že AI dramaticky snižuje potřebu lidských uživatelů. V zákaznické podpoře, HR nebo účetnictví dnes není výjimkou, že automatizace převezme 50 i více procent rutinních úkolů.

„AI-first“

Mezi lídry současné inovace můžeme označit společnosti, jako je Shopify. Tato kanadská společnost v posledních měsících otevřeně deklaruje strategii „AI-first“, kdy automatizace nahrazuje rutinní práci a snižuje potřebu nových zaměstnanců, a tím nepřímo i tlak na růst počtu softwarových licencí. V ČR se touto cestou vydala společnost Direct. Společnost chce do konce roku propustit téměř třetinu ze zhruba 1 200 zaměstnanců.

Matematika je v tomto ohledu neúprosná: čím efektivnější AI, tím méně lidí je potřeba a tím méně licencí se prodá. Jenže změna nekončí u počtu uživatelů. Ještě zásadnější posun probíhá na úrovni samotného rozhraní. Uživatelé stále méně pracují přímo v jednotlivých aplikacích.

Nikdo nemá nic jisté

Místo toho komunikují s AI vrstvou, ať už jde o „copilota“ integrovaného v kancelářském softwaru nebo samostatného agenta, který za ně jednotlivé systémy obsluhuje. Technologičtí giganti jako Microsoft nebo Google přitom reportují prudký nárůst adopce těchto nástrojů. 

TOP100

Výsledkem je, že tradiční SaaS hráči postupně ztrácejí přímý kontakt s uživatelem. Jejich produkty se tak stávají nezbytnou, ale stále méně viditelnou součástí širšího ekosystému.

Akcie těchto firem prošly mohutnou korekcí v řádech desítek procent. Poslední zprávy pak říkají, že vývojáři v herním průmyslu budou mít rozhodně také méně práce. A to vzhledem k tomu, že pokročilé nástroje umělé inteligence by mohly pomoci snížit náklady na vývoj videoher téměř o polovinu dle analytiků Morgan Stanley. V žádném oboru tak nyní nikdo nemá nic jisté.

Autorem komentáře je hlavní ekonom Agros Capital Kryštof Míšek.

redakce

Krátce

  • 5. 5.  Nejvyšší PMI za čtyři roky

    Index nákupních manažerů z tuzemského zpracovatelského sektoru v dubnu dosáhl hodnoty 52,9 bodu a překonal tím jak výsledek z předchozího měsíce (52,8) tak i odhad trhu (51,4). Index tak je nejvýše za poslední čtyři roky, zůstává bezpečně v pásmu expanze. Rostla výroba i zakázky tuzemských podniků, mimo jiné i díky přesměrování odběratelů k místním výrobcům a zásobám. Strach z logistických prodlev a zdražování pak vede k návratu ke kratším zásobovacím linkám.

    Pokud to nebude výkyv, ale trend, bude možné mluvit o deglobalizaci. A v podstatě pozitivní, protože jak ukázala covidová zkušenost a následně ta čipová, trochu to evropské firmy s honbou za nižšími cenami subdodávek už přece jen přehnaly s tím, jak si byly až příliš jisté stabilitou dodávek na tisíce kilometrů daleko. Just-in-time se hodí opravdu spíše do pohodových časů,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že může jít jen o dočasný stimul, protože ve chvíli, kdy nejistota pomine, začnou firmy hrát opět na jistotu a náklady vázané v zásobách.

    Rekordní PMI sice vyznívá pro průmysl velmi nadějně, avšak nejistota narůstá. Nejde přitom jen o konflikt v Perském zálivu, který tlačí výrobní inflaci vzhůru, ale možná i o nenaplněná očekávání ohledně fiskálního impulsu v Německu.

  • 30. 4.  Na každých tisíc obyvatel připadá v Česku 55 firem, v Praze to je 191

    Tuzemské firmy dlouhodobě přibývají rychleji než obyvatelé. Zatímco v roce 2019 připadalo na každých tisíc obyvatel 47 firem, loni to bylo 53 a aktuálně již 55. Celorepublikovému průměru se zcela vymyká Praha, kde je koncentrace firem a podnikatelů výrazně vyšší než v ostatních krajích. Vyplývá to z dat Dun & Bradstreet.

    Vedle kapitálových firem je patrný i nárůst živnostníků, což může odrážet flexibilnější formy práce i snahu diverzifikovat příjmy. Meziročně se počet podnikatelů – fyzických osob zvýšil ze 183 na 187 na tisíc obyvatel. Růst počtu podnikatelských subjektů na obyvatele zároveň znamená vyšší konkurenční tlak, ale i větší dynamiku domácí ekonomiky. Ve srovnání se společnostmi s ručením omezeným a akciovými společnostmi počty živnostníků v jednotlivých krajích výrazně lépe kopírují počty obyvatel, nicméně Praha se opět vymyká celorepublikovému průměru s počtem 271.

  • 30. 4.  HDP vzrostl mezičtvrtletně o 0,2 %

    Podle předběžného odhadu ČSÚ vzrostl hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,2 % a meziročně o 2,1 %. „Meziroční růst HDP o 2,1 % byl výhradně podpořen domácí poptávkou, zejména výdaji na konečnou spotřebu domácností a tvorbou hrubého fixního kapitálu. Negativní příspěvek mělo saldo zahraničního obchodu,“ sdělil ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností se správnými údaji

