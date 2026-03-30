AI mění strukturu firem a organizace práce. Nastupují takzvané Tiny teams

Tento model se označuje jako Tiny teams – tedy velmi malé týmy, někdy jen o několika lidech. AI v nich funguje jako digitální pomocník, který dokáže generovat texty, analyzovat data, vytvářet grafiku, pomáhat s programováním nebo komunikovat se zákazníky. Produktivita jednotlivých zaměstnanců se tak výrazně zvyšuje.
AI jako výkonný kolega
Důležitou roli v tomto trendu hrají zejména nástroje generativní umělé inteligence. Ty dnes dokážou připravovat texty, vytvářet prezentace, automaticky odpovídat na dotazy zákazníků, ale i programovat.
„Pro malé firmy to znamená zásadní změnu. Místo budování velkých organizovaných týmů mohou řadu úkolů automatizovat a soustředit se na klíčové činnosti, jako je vývoj produktu, obchod nebo strategie. AI tak stále častěji funguje jako jakýsi virtuální výkonný kolega, který pomáhá velmi efektivně zvládat rutinní a často i velmi odborné úkoly,“ říká analytik portálu JenPráce.cz Michal Španěl.
Malé týmy, velká flexibilita
Firmy fungující s malým počtem lidí mají výhodu v rychlosti rozhodování a flexibilitě. Menší tým dokáže rychleji reagovat na změny na trhu, upravovat produkty nebo služby a testovat nové nápady. Roste tak jejich efektivita.
Nástroje pro automatizaci marketingu, zákaznické podpory či analýzy dat umožňují zvládat agendu, která byla ještě nedávno dostupná spíše velkým organizacím. Zároveň roste význam digitálních dovedností. Firmy dnes nepotřebují jen nové technologie, ale i lidi, kteří je dokážou správně využít. Schopnost pracovat s AI nástroji se proto stává stále důležitější součástí profesních dovedností.
Trend proniká i do Česka
Koncept takzvaných Tiny teams se postupně prosazuje i v Česku, a to hlavně v digitálních a znalostních oborech. Řada menších firem i podnikatelů začíná využívat AI nástroje pro tvorbu obsahu, správu e-shopů, analýzu dat nebo automatizaci administrativy či další služby.
„Tiny teams jsou typické například pro malé marketingové agentury, studia zaměřená na tvorbu obsahu nebo firmy poskytující online služby. Velmi časté jsou též v IT a vývoji softwaru, kde programátorům pomáhají nástroje pro generování kódu nebo testování aplikací. Malé týmy se prosazují rovněž v e-commerce, analytických službách nebo consultingu, kde lze díky AI výrazně automatizovat práci s daty, marketingem i zákaznickou komunikací. Právě v těchto segmentech tak mohou i velmi malé firmy fungovat efektivně a obsluhovat velké množství klientů,“ říká Španěl.
Konkrétní úspory podle segmentů
Míra úspor se liší podle typu práce, ale obecně platí, že firmy díky AI dokážou snížit potřebu lidských kapacit zhruba o 30 až 80 %, přičemž jde vždy o kombinaci oboru a konkrétní agendy. Největší dopad je vidět v oblastech, jako je marketing, obsah nebo zákaznická podpora, kde lze automatizovat 40 až 70 % činností, případně až 80 % rutinní práce u podpůrných rolí.
V analytice a administrativě se úspory pohybují kolem 50 až 70 % času, zatímco v IT a vývoji jde spíše o zvýšení produktivity o 20 až 50 % než o přímé snižování počtu lidí. V praxi to znamená, že týmy o deseti a více lidech dnes často nahrazují výrazně menší skupiny doplněné o AI nástroje, které zvládnou stejný objem práce rychleji a efektivněji.