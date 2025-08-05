CFOtrends  »  AI se stává novým standardem, 70 % Čechů ji už pravidelně využívá

AI se stává novým standardem, 70 % Čechů ji už pravidelně využívá

5. 8. 2025

Češi si na umělou inteligenci rychle zvykají. Podle aktuálního průzkumu realizovaného agenturou Ipsos pro společnost Visa a Komerční banku dnes pravidelně využívá nástroje AI 7 z 10 lidí. Loni to přitom byla jen polovina populace. Zásadně roste i frekvence – zatímco před rokem s AI denně pracovalo jen 16 % uživatelů, letos je to 24 %.

Češi podle průzkumu nejčastěji AI využívají k osobním činnostem (88 %), práci (48 %) nebo škole (14 %). Nejotevřenější přístup k AI vykazují mladší uživatelé ve věku 18–26 let, kde využití dosahuje 86 %. Právě tato skupina přináší impuls pro nové typy služeb, které kombinují jednoduchost, digitální přístup a přehlednost.

V oblasti bankovnictví lidé stále u většiny činností preferují kontakt s lidským pracovníkem. Nejvíce by lidé svěřili umělé inteligenci sledování účtu kvůli neobvyklým aktivitám a prevenci podvodů (42 %). Naopak nejméně by s ní chtěli řešit konfliktní situace – až 80 % dotázaných dává v těchto případech přednost kontaktu s člověkem.

Podle Komerční banky bude klíčovou oblastí rozvoje umělé inteligence v bankovnictví především kybernetická bezpečnost. Chytré systémy dokážou v reálném čase odhalit neobvyklé chování a zabránit podvodům ještě dříve, než by mohly ohrozit klienta. Právě spojení inovací a maximální ochrany dat považuje banka za základ důvěryhodného digitálního bankovnictví budoucnosti.

Krátce

  • 29. 8.  Česká ekonomika zrychlila, ve druhém čtvrtletí rostla o 2,6 %

    Zpřesněný odhad ČSÚ vylepšil meziroční růst české ekonomiky ve druhém kvartále na 2,6 %, díky čemuž činil mezičtvrtletní růst 0,5 %. Tuzemská ekonomika tak vykazuje v evropském kontextu nadprůměrnou výkonnost, což potvrzuje i zlepšený výhled ministerstva financí, které optimisticky očekává celoroční růst tempem 2,1 %.

    Hospodářský růst bude podle analytika PwC Dominika Kohuta i ve zbytku roku tažený silnou spotřebou domácností stimulovanou rostoucími reálnými mzdami a také vládními investicemi, které standardně akcelerují ve druhé polovině roku. Tento rok je navíc volební a jakkoliv se tato vláda zaříká rozpočtovou odpovědností, na vládních investicích dle svých slov šetřit nechce.

    „Pozitivním růstovým faktorem pro druhou polovinu roku může být také zahraniční obchod, který ve druhém kvartále zaostával. Přestože podle MF zavedení cel poškodí českou ekonomiku o 0,2 procentního bodu, silný pozitivní impuls očekáváme díky ukončení dlouhého období nejistot o budoucí celní politice USA. Hospodářskému růstu naopak nepomohou nižší úrokové sazby, které podle všeho zůstanou na současných 3,5 % nejméně do konce roku,“ uzavírá Kohut.

  • 27. 8.  Pražská burza zaznamenala rekordní denní objem akciových obchodů

    Pražská burza zažila v úterý 26. srpna rekordní obchodní den, když objemy akciových obchodů dosáhly 5,17 miliardy korun. Jde o nejvyšší denní objem od zavedení obchodního systému Xetra v roce 2012.

    Mimořádná obchodní aktivitu se projevila rovněž v počtu transakcí. V obchodním systému bylo uzavřeno celkem 6 403 obchodů. Největší objemy zaznamenala emise společnosti ČEZ, následována reprezentanty bankovního sektoru. Hlavním důvodem vysoké obchodní aktivity byl pravidelný rebalancing báze indexu MSCI Emerging Market.

  • 26. 8.  Ekonomická důvěra je nejvýš od roku 2022. Táhnou ji podnikatelé, spotřebitelé zklamali

    Podle konjunkturálního průzkumu ČSÚ souhrnný indikátor ekonomické důvěry vykázal v srpnu hodnotu 101,1 bodu. Překonal tak výsledek z předchozího měsíce (99,7) i očekávání trhu (99,9). Důvěra se tak dostala na nejvyšší úroveň od května roku 2022. Zcela protichůdně se přitom vyvíjely jednotlivé podsložky, přičemž důvěra spotřebitelů přinesla zklamání, když klesla z předchozích 104,1 na 99,0 bodu, naopak důvěra podnikatelů překvapila pozitivně, když vzrostla z 98,8 na 101,5 bodu.

    „Důvěra podnikatelů vzrostla zejména v průmyslu, ve stavebnictví nebo ve službách, kde se dokonce dostala na své maximum od roku 2008. Pozitivně podnikatelé mohou vnímat rostoucí českou ekonomiku meziročním tempem přes 2 % HDP, což je výrazně nad průměrem EU, ale také ukončení dlouhodobé nejistoty kolem vyhlašování a vzápětí odvolávání dovozních cel na evropské zboží. U domácností naopak vidíme meziměsíční pokles důvěry na úroveň, která je však stále kolem dlouhodobého průměru. Potvrzuje se, že důvěra domácností velmi fluktuuje a je volatilní i vůči dílčím signálům, kterými se může postupně stávat i negativně vedená strašící volební kampaň, říká analytik PwC Dominik Kohut s tím, že v mezinárodním srovnání zemí EU se ale důvěra v tuzemskou ekonomiku dlouhodobě pohybuje nad průměrem zkoumaných zemí.

Další krátké zprávy

