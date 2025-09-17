CFOtrends  »  AI v životopisech. Rychlá pomoc pro uchazeče, těžší práce pro personalisty

AI v životopisech. Rychlá pomoc pro uchazeče, těžší práce pro personalisty

Jana Chuchvalcová
Dnes

CV, životopis, kariéra
Autor: Aspen.PR (publikováno se svolením)
Umělou inteligenci stále více lidí využívá i při hledání práce. Roste počet uchazečů, kteří místo tradičního sepisování životopisu zadávají své pracovní zkušenosti do nástrojů generativní AI a nechávají si text automaticky zpracovat. Výsledkem bývá přehledný dokument bez chyb, který navíc dokáže rychle přizpůsobit konkrétní pracovní nabídce. Tento trend už je patrný i v České republice.

Zaměstnanci dnes používají umělou inteligenci v běžné zejména kancelářské pracovní praxi stále častěji. AI se stala za poslední rok stále používanější a užitečnou součástí pracovních nástrojů – pomáhá při automatických překladech, vytváření titulků k videím nebo při přepisu a shrnování delších textů. Novým trendem ale je, že lidé začínají AI využívat i při samotném získávání práce,“ říká Michal Černý ze společnosti Audiopro.

Proč lidé sahají po AI?

Vytvořit životopis, který zaujme, není jednoduché. „Kandidáti často nevědí, jak správně popsat svou praxi, jak zdůraznit výsledky nebo jak dokument graficky zpracovat. Umělá inteligence dokáže během několika minut sestavit přehledný text podle zadaných dat, upravit jej na míru konkrétní pracovní nabídce, odstranit chyby a nabídnout i vizuálně atraktivní podobu. Pro uchazeče, kteří nemají zkušenost s psaním životopisů nebo si nejsou jistí v češtině či angličtině, je to velká pomoc,“ říká Michal Španěl, manažer a datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz.

Co se firmám líbí

Personalisté oceňují, že životopisy vytvořené s pomocí AI bývají jasně strukturované a snadno čitelné. To je v době, kdy na jedno pracovní místo chodí desítky až stovky přihlášek, velké plus. Pokud umělá inteligence pomůže kandidátovi zformulovat dovednosti a zkušenosti přehledně, ušetří to čas na obou stranách a může to zvýšit šance uchazeče dostat se k pohovoru.

A kde je háček?

S rostoucím využíváním AI ale přicházejí i obavy. „Nic se nemá přehánět. Umělá inteligence dokáže vytvořit velmi působivý text, někdy až příliš. Stává se, že životopis vyznívá ambiciózněji, než odpovídá realitě, a při pohovoru se ukáže, že uchazeč nemá všechny schopnosti, které dokument popisoval. Druhým problémem je jistá unifikovanost. Pokud se kandidáti spoléhají jen na předpřipravené šablony, jejich životopisy vypadají podobně, nijak se neodlišují a je to na nich poznat,“ říká Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS, s tím, že i s AI je třeba umět chytře zacházet.

Jak najít rovnováhu

„Určitě kandidátům doporučuji, využívat umělou inteligenci spíše jako pomocníka než jako náhradu vlastního psaní. Kandidát by měl dodat reálná data a zkušenosti, AI použít pro úpravu struktury a formy a finální text vždy osobně projít a doplnit vlastní přidanou hodnotu,“ vysvětluje Michal Španěl. 

HR manažeři firem se naopak již často ptají, zda uchazeč AI při tvorbě životopisu použil a případně jak. I tato odpověď jim pomáhá posoudit, zda se daný člověk pro poptávanou pozici hodí nebo ne.

Cyber25

Personalistům AI životopisy komplikují situaci

„Řada personalistů si však na AI životopisy ztěžuje, je pro ně sice hezké, že informace o uchazeči mají v přehledné formě a grafice, nicméně nemohou nyní tak dobře odhadovat jaký typ uchazeče jim přijde na pohovor. CV a motivační dopis byly tradičně vizitkami uchazeče a také prvotní filtr výběru. Tento filtr v AI věku odpadá a už si na základě nich objektivní dojem neuděláte, nikdy nevíte, zda dané materiály připravil uchazeč či AI. Čím dál větší roli tak budou hrát úkoly, testy a případové studie uchazečů zpracovávané přímo při pohovoru bez použití AI, jako metoda zjištění reálných schopností uchazeče,“ dodává Michal Španěl.

Ať už se nám to líbí, nebo ne, AI generované životopisy se stávají běžnou součástí pracovního trhu. Personalisté se budou muset naučit s nimi pracovat a uchazeči by měli pamatovat, že technologie může pomoci otevřít dveře, ale rozhodující bude stále autenticita a skutečné schopnosti.

  • 17. 9.  Z Colours of Ostrava do Rockaway Capital. Iva Fišerová povede marketing celé skupiny

    Skupina Rockaway Capital má od září novou marketingovou ředitelku. Stala se jí Iva Fišerová, která byla v rámci divize Rockaway Arts zodpovědná za marketing Colours of Ostrava. I nadále zůstává jako advisor v Rockaway Arts a v marketingovém vedení festivalu Colours of Ostrava.

    Iva Fišerová se k Rockaway připojila už v prosinci 2023 a od té doby úspěšně vedla marketing pro portfolio aktivit Rockaway Arts, se zaměřením na multižánrový festival Colours of Ostrava. Má za sebou zajímavé zkušenosti – vystudovala politologii a ekonomii, pracovala v Deloitte, zastávala roli Head of Innovation v Creative Dock a působila jako CMO ve firmě SatoshiLabs (Trezor).

    Tři roky před nástupem do Rockaway působila jako nezávislá konzultantka v oblasti marketingu a brandu pro fintech a bitcoinové společnosti. Spolu s režisérem Vladimírem Michálkem spoluzaložila produkční společnost Slothmachine, zaměřenou na reprezentaci umělců a filmovou produkci.

    Jako marketingová ředitelka celé skupiny Rockaway přináší Iva nové impulsy a know-how, získané v oblasti kulturního marketingu i technologického podnikání – a to v době, kdy Rockaway spustila Rockaway Fund, svůj první otevřený fond pro kvalifikované investory, který kombinuje private equity, technologické inovace a blockchain v rámci jedné investiční platformy. Správné nastavení komunikace a marketingu je v této fázi pro skupinu zásadní.

  • 16. 9.  Novou CEO Direct Fondee je Laureen Höllge, bývalá COO a tvář expanze na Slovensko

    Direct Fondee má od září novou CEO. Stává se jí Laureen Höllge, spoluzakladatelka startupu Mamio a předchozí provozní ředitelka Direct Fondee. Spoluzakladatelé této investiční platformy, Eva a Jan Hlavsovi, zůstávají součástí skupiny Direct. Eva se v rámci Direct Fondee zaměří na další rozvoj platformy a Jan bude součástí investičního pilíře skupiny Direct.

    V předchozí roli provozní ředitelky Fondee, stála Laureen za řadou klíčových projektů – od úspěšného vstupu na slovenský trh až po aktivity, které podporují finanční gramotnost a zapojují více žen do investování. Na nové CEO oceňuje spoluzakladatelka Direct Fondee Eva Hlavsová především schopnost spojit strategické myšlení s citem pro značku a klienty: „Laureen má unikátní kombinaci strategického uvažování a schopnosti budovat vztahy. Umí vidět daleko dopředu, ale zároveň naslouchat lidem a rozumět jejich potřebám. Jsem ráda, že právě ona povede Direct Fondee do další kapitoly.“

    Laureen Höllge působila před nástupem do Direct Fondee v poradenské společnosti Boston Consulting Group, vedla neziskovou organizaci Discover a spoluzaložila startup Mamio. Vystudovala Yale-NUS College a Central European University.

  • 15. 9.  WOOD & Company s novým wealth manažerem Janem Cepákem

    Tým wealth managementu ve finanční skupině WOOD & Company rozšiřuje Jan Cepák. Jako zkušený odborník s dlouholetou praxí v investičním bankovnictví a správě portfolií se bude věnovat řízení portfolií pro kvalifikované a institucionální klienty s působností v Brně a okolí.

    Jan Cepák získával své předchozí zkušenosti například ve společnosti Patria Finance a v Komerční bance, kde působil více než 16 let na různých pozicích. Mezi jeho klienty patřily vedle movitých individuálních investorů i významní institucionální klienti jako třeba Generali, AXA, Allianz, Conseq, J&T nebo family offices. Inicioval a zároveň se podílel na vytvoření aplikace online portfolia pro Komerční banku. Jan má magisterský titul ze Sociálně ekonomické faktulty Univerzity J. E. Purkyně a může se pochlubit řadou certifkátů z Fin academy zaměřených na bankovní a investiční služby.

