CFOtrends  »  Alma Career kupuje Nelisu. Chce změnit nábor a oslovovat talenty i tam, kde práci nehledají

Alma Career kupuje Nelisu. Chce změnit nábor a oslovovat talenty i tam, kde práci nehledají

Jana Chuchvalcová
Včera

Sdílet

Alma Career Czechia, Miton, Nelisa
Autor: Alma Career Czechia (publikováno se svolením)
Provozovatel portálů Jobs.cz nebo Práce.cz, společnost Alma Career vstupuje do nové éry náboru. Akvizicí české technologické platformy Nelisa rozšiřuje své služby o náborové kampaně využívající AI, digitální marketing a automatické cílení. Firmám tak nabízí chytrý nástroj, který dokáže zasáhnout nejen aktivní uchazeče, ale i tzv. pasivní kandidáty – tedy lidi, kteří práci nehledají, ale mohou je oslovit dobře zacílené nabídky na sociálních sítích či dalších online kanálech.

Český trh pracovní síly se orientačně dělí na tři skupiny. Skoro třetina zaměstnanců je změně práce velmi otevřená, i když jen část z nich podniká konkrétní kroky, například aktivně vyhledává inzeráty nebo odpovídá na nabídky (aktuálně jde o 14 % všech zaměstnanců). Další třetina je spíše nakloněna změně, ale zatím ji sama aktivně neřeší. Zbylá třetina zaměstnanců o změně práce aktuálně neuvažuje ani v případě atraktivní nabídky.

Zatímco pracovní portály jako Jobs.cz nebo Práce.cz oslovují především aktivní kandidáty, potenciál platformy Nelisa spočívá v tom, že efektivně zasahuje i ty, kteří práci sice nehledají, ale změně jsou více či méně otevřeni – a takových je podle dat většina. 

Outstream Placeholder

„Díky Nelise dokážeme cílit na talenty i mimo tradiční pracovní portály – chytře, automatizovaně a škálovatelně. Je to technologie, která mění pravidla hry,“ říká Jozef Plško, ředitel komunikace Alma Career.

Nábor podle pravidel digitálního marketingu

V době, kdy novou práci aktivně hledá jen menšina zaměstnanců, ale dvě třetiny jsou ochotné uvažovat o změně, pokud přijde vhodná nabídka, přestává být klasická inzerce jediným efektivním nástrojem. A právě tady přichází na scénu Nelisa – technologická platforma využívající principy e‑commerce: real-time bidding, behaviorální data, A/B testování a AI optimalizaci kampaní. Díky těmto nástrojům dokáže oslovit i publikum, které se běžně na pracovních portálech nepohybuje, ale může reagovat na nabídku, která je zastihne ve správný moment – tam, kde skutečně tráví čas.

Rychlost rozhoduje. Uchazeči o práci chtějí reakci zaměstnavatele ideálně do týdne Přečtěte si také:

Rychlost rozhoduje. Uchazeči o práci chtějí reakci zaměstnavatele ideálně do týdne

„Firmy čelí extrémně konkurenčnímu prostředí na trhu práce. Nelisa je nástroj, který jim umožňuje škálovat náborové aktivity efektivněji, rychleji a s lepší návratností. Vyvinuli jsme systém, který v reálném čase optimalizuje rozpočet i umístění inzerce napříč digitálními kanály na základě výkonnostních dat. Díky modelům strojového učení a behaviorálním signálům jsme schopni přivést firmám nejen více kandidátů, ale i přesněji cílené profily. V kombinaci s robustní infrastrukturou Alma Career věříme, že dokážeme výrazně urychlit digitální transformaci náboru v celé Evropě,“ vysvětluje Martin Mička, ředitel pro technologie značky Nelisa.

Platforma Nelisa nabízí komplexní řešení pro moderní nábor a budování značky zaměstnavatele. Umožňuje automatické kampaně napříč sítěmi, kde lidé skutečně tráví čas – od Facebooku, Instagramu a LinkedInu přes YouTube, Google a Seznam až po Pinterest, X (dříve Twitter) nebo Reddit. Díky chytrému cílení podle oboru, regionu, chování i zájmů dokáže efektivně oslovit nejen aktivní uchazeče, ale především pasivní kandidáty – tedy ty, kteří sice práci aktivně nehledají, ale kvalitní nabídka je může zaujmout.

Češi preferují práci v kanceláři a v menší soukromé firmě Přečtěte si také:

Češi preferují práci v kanceláři a v menší soukromé firmě

Nelisa zároveň slouží jako silný nástroj employer brandingu: pomáhá firmám budovat svou značku u relevantního publika ve správném kontextu. Samoobslužné a přehledné prostředí zvládne snadno obsloužit i menší firma bez vlastního HR týmu, a díky integraci s nejčastěji používanými ATS systémy odpadá potřeba ručního přepisování dat.

Cyber25 Early

Synergie a budoucnost náboru

Akvizice Nelisy, která dosud patřila do investiční skupiny Miton, zapadá do širší strategie Alma Career – být silným partnerem pro celý náborový proces firem. Firmám nyní může nabídnout kombinaci silného zázemí tradičních portálů (Jobs.cz, Práce.cz) a pokročilých technologií založených na datech, automatizaci a AI.

Spojení s Alma Career otevírá Nelise nové možnosti – rozvoj technologií i rychlejší expanzi do dalších zemí, kde už Alma působí. Patří mezi ně Slovensko, Chorvatsko, Finsko nebo pobaltské státy.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Jana Chuchvalcová

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 22. 8.  Bankovní identitu využívá už pět milionů lidí, nejčastěji pro přihlášení do datových schránek

    Počet uživatelů bankovní identity vzrostl již na pět milionů, což představuje tři čtvrtiny Čechů v produktivním věku. Lidé využívají BankID zejména při komunikaci se státem, v prvním pololetí nejčastěji k přihlašování do datových schránek, dále do klientské zóny Jenda od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a do ePortálu České správy sociálního zabezpečení. Ze služeb státu patřil k nejvyužívanějším i Digitální přihlašovací systém na střední školy (DiPSy), Portál občana a Portál dopravy.

    Z nestátních subjektů vedou zdravotní a komerční pojišťovny, zejména VZP a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. Další v pořadí se umístily banky, provozovatelé sázek a loterií a e-shopy.

  • 21. 8.  Inflace v eurozóně je na 2 %. V celé EU vzrostla na 2,4 %, v Česku naopak klesla na 2,5 %

    Inflace u cíle nebude ECB nutit k úpravě měnové politiky. Růst spotřebitelských cen v eurozóně byl v červenci potvrzen na 2 % y/y. O něco výše setrvává dynamika jádrových cen, která dosáhla 2,3 % y/y.

    V celé EU růst spotřebitelských cen zrychlil podle Eurostatu na 2,4 % z červnových 2,3 %, naopak v Česku inflace zpomalila z červnových 2,8 % na 2,5 %. Nejnižší meziroční inflaci zaznamenaly Kypr (0,1 %) a Francie (0,9 %), nejvyšší Rumunsko (6,6 %), Estonsko (5,6 %) a Slovensko (4,6 %).

    Při bleskovém odhadu Eurostatu červencové statistiky o spotřebitelských cenách sice překvapily finanční trhy lehce vyššími údaji, patrné je však určité zvolňování dynamiky cen služeb, které v poslední době často zmiňovala ECB jako rizikový faktor. Více než 50% pravděpodobnost snížení úrokových sazeb ECB o 25 bb eurový peněžní trh zaceňuje až pro první kvartál 2026.

  • 20. 8.  Skladon posiluje vedení, novým ředitelem logistiky je Martin Punčochář

    Fulfillmentová společnost Skladon oznámila jmenování nového ředitele logistiky (CLO). Od srpna 2025 tuto pozici zastává Martin Punčochář, který do firmy přichází ze společnosti Sportisimo. Ve Skladonu je nově zodpovědný za strategické i provozní řízení celého logistického oddělení, nastavování procesů nebo za přípravu na nadcházející logistickou sezónu. Na zmíněné pozici nahrazuje Maxe Kováře, jenž řídil logistiku Skladonu od roku 2019.

    Punčochář má za sebou více než desetiletou zkušenost v oboru. Do logistiky vstoupil hned na začátku své kariéry, kdy podnikal v autodopravě. Další profesní zkušenosti získal v DHL, kde se věnoval řízení skladových procesů a vedení týmů.

    Nejvýrazněji jej však profesně formovalo působení ve Sportisimu, kde působil jako manažer logistiky. V této roli vedl ve špičce až 600členný tým a nesl odpovědnost za kompletní provoz a chod distribučního centra. Za své největší úspěchy považuje zejména zvládnutí rekordních objemů objednávek při zachování vysoké úrovně SLA, nastavení procesů vedoucích k růstu efektivity a snížení chybovosti, a také vybudování stabilního a samostatně fungujícího týmu i v těch nejnáročnějších obdobích roku.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Jak moc rozumíte francouzskému byznysu? Zjistěte to v našem kvízu

Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích

Adrenalin jako byznys: Lanová centra se rozmáhají

Děkuji, ale už nechci. Proč někteří lidé odmítají další léčbu?

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Češi v červnu kupovali výbavu na dovolenou, e-commerce rostla

Revírní pojišťovna dává do konce srpna více peněz na genetiku

Při screeningu rakoviny plic budou lékaři hledat i CHOPN

Plete si 3 a 8 nebo P a R? Nemusí to být dys porucha, ale oči

Vyzkoušejte GPT-5 mini zdarma a anonymně

Jako z bondovky. Britská firma vyvinula „raketový“ batoh

Děti bez boltce dostaly úspěšně implantát z 3D tiskárny

Lovosice prohrály s Agrofertem spor o daň z nemovitostí

Náklady, které podnikatelé často přehlížejí

Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Znáte slavné stavby?

Nečekejte na důchod. Zkontrolujte a doplňte dobu pojištění již dnes

Děti po pití energy drinků někdy skončí na JIP

Cukrovka 1. typu neznamená konec se sportem

Každý je schopen zabít, stačí silný tlak, říká kriminalista

Tito podnikatelé vyrábí nejrůznější dobroty. Připomeňte si jejich příběhy