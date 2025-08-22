Alma Career kupuje Nelisu. Chce změnit nábor a oslovovat talenty i tam, kde práci nehledají

Český trh pracovní síly se orientačně dělí na tři skupiny. Skoro třetina zaměstnanců je změně práce velmi otevřená, i když jen část z nich podniká konkrétní kroky, například aktivně vyhledává inzeráty nebo odpovídá na nabídky (aktuálně jde o 14 % všech zaměstnanců). Další třetina je spíše nakloněna změně, ale zatím ji sama aktivně neřeší. Zbylá třetina zaměstnanců o změně práce aktuálně neuvažuje ani v případě atraktivní nabídky.
Zatímco pracovní portály jako Jobs.cz nebo Práce.cz oslovují především aktivní kandidáty, potenciál platformy Nelisa spočívá v tom, že efektivně zasahuje i ty, kteří práci sice nehledají, ale změně jsou více či méně otevřeni – a takových je podle dat většina.
„Díky Nelise dokážeme cílit na talenty i mimo tradiční pracovní portály – chytře, automatizovaně a škálovatelně. Je to technologie, která mění pravidla hry,“ říká Jozef Plško, ředitel komunikace Alma Career.
Nábor podle pravidel digitálního marketingu
V době, kdy novou práci aktivně hledá jen menšina zaměstnanců, ale dvě třetiny jsou ochotné uvažovat o změně, pokud přijde vhodná nabídka, přestává být klasická inzerce jediným efektivním nástrojem. A právě tady přichází na scénu Nelisa – technologická platforma využívající principy e‑commerce: real-time bidding, behaviorální data, A/B testování a AI optimalizaci kampaní. Díky těmto nástrojům dokáže oslovit i publikum, které se běžně na pracovních portálech nepohybuje, ale může reagovat na nabídku, která je zastihne ve správný moment – tam, kde skutečně tráví čas.
„Firmy čelí extrémně konkurenčnímu prostředí na trhu práce. Nelisa je nástroj, který jim umožňuje škálovat náborové aktivity efektivněji, rychleji a s lepší návratností. Vyvinuli jsme systém, který v reálném čase optimalizuje rozpočet i umístění inzerce napříč digitálními kanály na základě výkonnostních dat. Díky modelům strojového učení a behaviorálním signálům jsme schopni přivést firmám nejen více kandidátů, ale i přesněji cílené profily. V kombinaci s robustní infrastrukturou Alma Career věříme, že dokážeme výrazně urychlit digitální transformaci náboru v celé Evropě,“ vysvětluje Martin Mička, ředitel pro technologie značky Nelisa.
Platforma Nelisa nabízí komplexní řešení pro moderní nábor a budování značky zaměstnavatele. Umožňuje automatické kampaně napříč sítěmi, kde lidé skutečně tráví čas – od Facebooku, Instagramu a LinkedInu přes YouTube, Google a Seznam až po Pinterest, X (dříve Twitter) nebo Reddit. Díky chytrému cílení podle oboru, regionu, chování i zájmů dokáže efektivně oslovit nejen aktivní uchazeče, ale především pasivní kandidáty – tedy ty, kteří sice práci aktivně nehledají, ale kvalitní nabídka je může zaujmout.
Nelisa zároveň slouží jako silný nástroj employer brandingu: pomáhá firmám budovat svou značku u relevantního publika ve správném kontextu. Samoobslužné a přehledné prostředí zvládne snadno obsloužit i menší firma bez vlastního HR týmu, a díky integraci s nejčastěji používanými ATS systémy odpadá potřeba ručního přepisování dat.
Synergie a budoucnost náboru
Akvizice Nelisy, která dosud patřila do investiční skupiny Miton, zapadá do širší strategie Alma Career – být silným partnerem pro celý náborový proces firem. Firmám nyní může nabídnout kombinaci silného zázemí tradičních portálů (Jobs.cz, Práce.cz) a pokročilých technologií založených na datech, automatizaci a AI.
Spojení s Alma Career otevírá Nelise nové možnosti – rozvoj technologií i rychlejší expanzi do dalších zemí, kde už Alma působí. Patří mezi ně Slovensko, Chorvatsko, Finsko nebo pobaltské státy.