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Aramark ČR vstupuje do nové éry. Novým šéfem se stal Milan Pech

redakce
Včera

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Nový generální ředitel společnosti Aramark ČR Milan Pech
Autor: Aramark ČR
Nový generální ředitel společnosti Aramark ČR Milan Pech
Novým generálním ředitelem společnosti Aramark Česká republika se stal Milan Pech. K poskytovateli firemního stravování přichází s více než dvacetiletou zkušeností z oblasti FMCG, supply chain managementu a retailu. Jeho nástup zároveň symbolizuje začátek nové etapy Aramarku na českém trhu.

Milan Pech je zkušený manažer s rozsáhlou mezinárodní praxí. Během své profesní kariéry působil v nadnárodním prostředí a vedl obchodní transformace ve střední a východní Evropě. Do Aramarku tak přináší nejen zkušenosti s řízením velkých organizací a obchodním rozvojem, ale také moderní přístup k leadershipu formovaný působením v mezinárodním prostředí. Ten staví na důvěře, partnerství, otevřené komunikaci, osobní odpovědnosti a dlouhodobém rozvoji zaměstnanců. Jeho příchod zároveň otevírá novou kapitolu Aramarku. Společnost, která těží ze znalosti českého prostředí a disponuje globálním know-how, se chce zaměřit mimo jiné také na event catering.

Cyber26

Aramark má mimořádně silné základy, kvalitní týmy i důvěru významných klientů napříč různými segmenty trhu. Vidím zde velký potenciál pro další růst, inovace i rozvoj služeb, které budou odpovídat měnícím se potřebám zákazníků i zaměstnanců,“ říká Pech s tím, že prioritou bude také posilování partnerství či rozvoj jednotlivých týmů.

Aramark působí na českém trhu 34 let. Každý den zajišťuje služby pro významné společnosti z oblasti průmyslu, ale také armády, zdravotnictví či školství. Součástí skupiny jsou též cateringové divize Foodcompany a Perfect Catering či síť moderních restaurací Perfect Canteen, která nedávno otevřela provoz v TV Nova.

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redakce

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  • 12. 7.  Meziroční růst cen v červnu oslabil na 1,5 %, potvrdil ČSÚ

    Spotřebitelské ceny v červnu meziměsíčně klesly o 0,3 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména nižšími cenami v oddíle doprava a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červnu o 1,5 %, což bylo o 0,6 procentního bodu méně než v květnu.

    Inflace v červnu zpomalila svůj meziroční růst na 1,5 %. Na tomto vývoji se významně podílely ceny pohonných hmot. Nafta se v červnu na čerpacích stanicích prodávala v průměru zhruba za 37 Kč/l a benzín Natural 95 za necelých 40 Kč/l. V případě benzinu Natural 95 to byla nejnižší hodnota od letošního března a v případě nafty od února,“ uvedla Pavla Šedivá z ČSÚ.

    Další podrobnosti naleznete na webu ČSÚ: https://csu.gov.cz/rychle-informace/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-cerven-2026.

  • 9. 7.  Míra nezaměstnanosti v červnu stagnovala

    Aktuální data potvrzují postupnou stabilizaci trhu práce. Podíl nezaměstnaných osob podle metodiky MPSV zůstal v červnu stabilní na 4,8 %, což odpovídá obvyklému sezónnímu vývoji. Ve srovnání s loňským červnem byl však vyšší o 0,6 procentního bodu. Po očištění o sezónní vlivy se držel na 5,0 %.

    Ke konci června evidoval Úřad práce ČR zhruba 356 tisíc uchazečů o zaměstnání, tedy asi o 40 tisíc více než před rokem. Počet nově evidovaných osob byl meziměsíčně vyšší o 1 542 a meziročně o 5 300. Současně bylo inzerováno téměř 100 tisíc volných pracovních míst, což bylo o více než pět tisíc více než v květnu.

    Přestože podíl nezaměstnaných podle metodiky MPSV zůstává zvýšený, širší pohled na trh práce neukazuje na plošné ochlazení. Harmonizovaná míra nezaměstnanosti podle Eurostatu zůstává v Česku velmi nízká – v květnu činila 2,9 % a patřila spolu s Bulharskem k nejnižším v EU. Přetrvávající napětí na trhu práce potvrzuje i rychlý růst mezd,“ uvádí hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko s tím, že v červenci očekává nárůst míry nezaměstnanosti v souladu s typickou sezónností. Následně by však měla opět pozvolna klesat, přičemž za celý letošní rok odhaduje průměrný podíl nezaměstnaných na 4,9 %.

  • 8. 7.  Češi se z iránského šoku oklepali a vesele nakupují

    Tuzemské maloobchodní tržby vykázaly v průběhu letošního května meziměsíční nárůst o 1,3 %, což odpovídá meziročnímu zvýšení o 4,7 %. Jedná se o znatelně lepší výsledek, než očekával trh (3,2 %) i než o měsíc dříve (1,6 %). Zdá se tedy, že se čeští zákazníci z šoku z války v Iránu oklepali velmi rychle.

    Zatímco v dubnu své útraty zřetelně omezili, v květnu se již suverénně vrátili zpět na předchozí růstovou trajektorii. Dokonce i prodeje pohonných hmot se dostaly téměř zpátky na předválečné hodnoty, a to navzdory zřetelně vyšším cenám. A protože indikátory důvěry naznačují, že nálada českých spotřebitelů se v červnu dále zlepšovala, lze podle hlavního ekonoma společnosti Investika Víta Hradila předpokládat, že obchodníky čekají dobré časy i v nejbližších měsících.

    Již v červnu by podle nás mohlo dojít k překonání dosavadního historického rekordu z května roku 2021 a tuzemský maloobchod by se tak konečně po dlouhých pěti letech vyhrabal z propadu, do kterého jej poslala soustava pandemické, energetické a inflační krize. Za celý letošní rok pak maloobchod patrně vykáže solidní růst tržeb v okolí 4,3 %,“ dodává Hradil.

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