Aramark ČR vstupuje do nové éry. Novým šéfem se stal Milan Pech

Milan Pech je zkušený manažer s rozsáhlou mezinárodní praxí. Během své profesní kariéry působil v nadnárodním prostředí a vedl obchodní transformace ve střední a východní Evropě. Do Aramarku tak přináší nejen zkušenosti s řízením velkých organizací a obchodním rozvojem, ale také moderní přístup k leadershipu formovaný působením v mezinárodním prostředí. Ten staví na důvěře, partnerství, otevřené komunikaci, osobní odpovědnosti a dlouhodobém rozvoji zaměstnanců. Jeho příchod zároveň otevírá novou kapitolu Aramarku. Společnost, která těží ze znalosti českého prostředí a disponuje globálním know-how, se chce zaměřit mimo jiné také na event catering.
„Aramark má mimořádně silné základy, kvalitní týmy i důvěru významných klientů napříč různými segmenty trhu. Vidím zde velký potenciál pro další růst, inovace i rozvoj služeb, které budou odpovídat měnícím se potřebám zákazníků i zaměstnanců,“ říká Pech s tím, že prioritou bude také posilování partnerství či rozvoj jednotlivých týmů.
Aramark působí na českém trhu 34 let. Každý den zajišťuje služby pro významné společnosti z oblasti průmyslu, ale také armády, zdravotnictví či školství. Součástí skupiny jsou též cateringové divize Foodcompany a Perfect Catering či síť moderních restaurací Perfect Canteen, která nedávno otevřela provoz v TV Nova.