Bez investorů, bez dluhů a s miliardovým obratem. CFO OKsystemu o cestě konzervativního růstu

Než se pustíme do finančních záležitostí, pojďme vysvětlit jednu věc. OKsystem se dnes prezentuje jako rodinná firma. Jak k tomu došlo?
Na rodinnou firmu jsme se postupně přetvořili až v posledních deseti letech. OKsystem v roce 1990 založil můj otec Martin Procházka spolu s dalšími třemi společníky. Dlouhá léta jsme se úspěšně rozvíjeli jako klasická obchodní společnost. Teprve v poslední době otec postupně odkoupil podíly od ostatních zakladatelů a poté zapojil do nejvyššího vedení mě i moji sestru Evu.
Dvě generace naší rodiny tak mají většinu hlasovacích práv a zároveň jsou členy statutárních orgánů. Pro mě osobně je to velká výzva, ale i čest – navazovat na čtvrtstoletí práce lidí, kteří firmu vybudovali od nuly.
Jaké výhody vám přináší využívání vlastních zdrojů oproti cizímu kapitálu?
Hlavní výhodou je svoboda a nezávislost. V podnikání neztrácíme čas jednáním s finančními institucemi a nemáme žádného investora, který by nás tlačil do rychlé návratnosti svých prostředků. Můžeme tzv. „běžet na dlouhé trati“, v klidu se rozhodovat s výhledem na pět, deset a více let.
Respektujeme přání a zvyklosti svého otce, který jako hlavní akcionář zastává konzervativní přístup k podnikání a financování. To znamená dlouhodobý růst spojený s diverzifikací činností, přijímání rozumných rizik, žádné zbytečné úvěry a experimenty s cizím kapitálem. Pravděpodobně i díky tomu je OKsystem ziskový prakticky po celých 35 let s velkým vlastním kapitálem.
Pociťujete i nějaké nevýhody konzervativního modelu financování?
Nevýhodou může být pomalejší růst. Pokud bychom pracovali s úvěry nebo investory, mohli bychom akvizičně růst agresivněji. Konzervativní model nás nutí vše plánovat dlouhodobě a být v investicích selektivní. Výhodou je ale naprostá kontrola nad rozhodnutími a vysoká odolnost proti výkyvům trhu.
Organický růst je pomalejší, ale stabilní. Jdeme cestou postupné expanze – produkt po produktu, trh po trhu. Z hlediska CFO je to konzervativní, ale méně rizikové. Investor by od nás chtěl růst rychleji, ale za cenu větší zadluženosti nebo ztráty kontroly. To není náš model.
Jak rozhodujete o reinvesticích zisku?
Rozhodování probíhá ve třech liniích: vývoj vlastních produktů, tvorba rezerv a akvizice. Část kapitálu necháváme jako likvidní polštář pro případ problémů v klíčových zakázkách. Další část jde do produktů s jasnou návratností – typicky HR systém OKbase nebo nástroje s exportním potenciálem jako je náš Checkbot pro monitoring práce průmyslových robotů. A pak sledujeme akviziční příležitosti, u nichž posuzujeme nejen ROI, ale i synergie a dlouhodobý přínos pro ekosystém našich řešení.
Získání většinového podílu v Sense4Code a s tím spojenou investici do jejich stěžejního produktu Scormium jste oznámili letos v létě. Proč právě tato akvizice a jaká jsou vaše interní kritéria pro výběr cílů?
Scormium pro nás byla jasná volba. Je to moderní cloudová platforma pro vzdělávání, která vhodně doplňuje náš personální systém OKbase a využívá ho také naše školicí centrum. Líbí se mi, že jde o produkt se stejnou filozofií – software jako služba, jednoduché nasazení, velká přidaná hodnota pro firmy, orientace na zahraniční trhy. A hlavně – poptávka po vzdělávání zaměstnanců, a tedy i platformě jako Scormium, roste.
Máme i další úspěšné akvizice, například menšinový podíl ve startupovém projektu VacayMyWay v USA a většinový podíl v e-shopu na prodej vín VinoDoc. Obecně hodnotíme cíle podle ROI, potenciálu synergií a také geografického rozšíření. Jde nám vždy o dlouhodobější záměr.
Jak měříte návratnost investic do vlastních produktů?
Sledujeme nejen tržby, ale i marži, podíl na trhu a schopnost produktu přitáhnout další zákazníky k našim službám. Vlastní produkty pro nás nejsou jen zdroj příjmů, ale i strategický nástroj pro udržení zákazníků v našem ekosystému. ROI proto měříme kombinovaně – finančně i strategicky.
Zavedená firma jako OKsystem je lákadlo pro investory. Dostáváte nějaké nabídky na odkup firmy?
Ano, nabídky přicházejí, ale není to pro nás téma. Vnímáme je jako potvrzení hodnoty, kterou jsme vybudovali. Naším cílem však není prodej, nýbrž dlouhodobá nezávislost.
Pokud se podíváme dopředu, co tam vidíte?
Určitě další expanzi – chceme působit v zahraničí a dále rozvíjet všechny naše produkty a služby na domácím trhu. Náš konzervativní model se osvědčuje: jsme finančně stabilní, máme vlastní kapitál přes 700 milionů korun a nulovou zadluženost. To je výhoda, kterou si hodláme zachovat i do budoucna.