Budoucnost firemních financí: efektivní řízení peněz jako zdroj růstu

Jana Chuchvalcová
Dnes

Autor: Shutterstock
Správa firemních financí se pro moderní podniky stává stále složitější disciplínou. Průměrná velká firma dnes spravuje zhruba 40 bankovních účtů a spolupracuje s dvanácti různými platebními poskytovateli. Pro téměř polovinu finančních ředitelů je pak největším problémem roztříštěnost dat a obtížná predikce likvidity, přičemž řešení vidí především ve sjednocení správy peněz napříč systémy.

Ukazuje to společný průzkum globální platební platformy Adyen a poradenské společnosti Boston Consulting Group (BCG) mezi třemi sty finančními lídry z Evropy a Severní Ameriky. Jeho součástí bylo i více než 30 hloubkových rozhovorů s experty z finančního a platebního ekosystému. 

Výzkum zároveň potvrzuje, že fragmentace se stala významnou zátěží pro celé finanční oddělení. Oblast správy hotovosti a finančních rizik se kvůli složitým procesům a neefektivním nástrojům často mění ze strategické opory růstu v administrativní brzdu. Rostoucí počet bankovních a platebních partnerů komplikuje přehled o dostupných prostředcích, zvyšuje provozní náročnost a snižuje výnosnost pracovního kapitálu, který je klíčový pro každodenní fungování firmy i další investice.

Skrytá cena složitosti

Současná praxe finančních týmů naráží na limity přebujelé komplexity. Typická firma spolupracuje s pěti až šesti bankami a využívá široké spektrum nástrojů pro příjem i odesílání plateb. Výsledná roztříštěnost má přímý dopad na hospodaření – část hotovosti tak zůstává nevyužitá, „uvězněná“ v různých systémech, takže výnosy z kladných zůstatků jsou nižší, než by mohly být. To omezuje finanční flexibilitu, zpomaluje inovace a v konečném důsledku se promítá i do zákaznické zkušenosti.

Konec éry „datlování“. Účetní jako strategický analytik Přečtěte si také:

Konec éry „datlování“. Účetní jako strategický analytik

Nejcitelnější je tento problém u velkých podniků, kde každý čtvrtý zápasí s efektivním řízením likvidity a pracovního kapitálu. Právě konsolidace bankovních integrací se přitom ukazuje jako jeden z nejúčinnějších způsobů, jak uvolnit vázaný kapitál, snížit poplatky a zjednodušit provoz.

Fragmentace navíc zvyšuje i provozní rizika: finanční manažeři za nejkritičtější považují zdlouhavé schvalování plateb a složité párování transakcí v několika systémech zároveň. Pro 18 % finančních ředitelů je pak největší výzvou samotná rychlost příchozích a odchozích plateb.

Od administrativy ke strategickému řízení

Složitost současného nastavení nutí finanční odborníky věnovat značnou část času činnostem s nízkou přidanou hodnotou. Podle reportu tráví týmy asi deset procent času pouhým získáváním přehledu o stavech účtů a více než pětinu času zpracováním plateb. Sjednocení správy financí by přitom mohlo tyto nároky výrazně snížit a umožnit finančním týmům soustředit se na strategické řízení a podporu růstu.

Finanční manažeři dnes už neřeší jen optimalizaci likvidity izolovaně. Stále častěji řídí celý tok peněz od přijetí platby až po její vyplacení a do centra pozornosti staví zákaznickou zkušenost. Právě tento přístup bude formovat další generaci finančního řízení,“ říká CFO společnosti Adyen Ethan Tandowsky.

České banky jsou v úvěrech na komerční nemovitosti premiantem regionu Přečtěte si také:

České banky jsou v úvěrech na komerční nemovitosti premiantem regionu

Budoucnost správy firemních financí proto směřuje k unifikaci. Report ukazuje, že s růstem podniků se musí pohyb peněz stát zdrojem konkurenční výhody, nikoli překážkou. Integrovaná řešení pokrývající celý životní cyklus hotovosti plánuje využívat 74 % respondentů a 88 % z nich chce v rámci této transformace výrazně snížit počet svých současných finančních partnerů.

Správa podnikových financí stojí na prahu zásadní změny. Moderní technologie, spolehliví partneři i ochota ke sjednocení už existují. Nastal čas, aby finanční ředitelé začali od svých systémů i partnerů požadovat mnohem víc,“ uzavírá šéf a partner BCG Stanislas Nowicki.

Krátce

  • 2. 2.  Průmyslový sektor dál balancuje na hraně mezi růstem a poklesem

    Index nákupních manažerů z tuzemského zpracovatelského sektoru v průběhu ledna oproti předchozímu měsíci klesl o 0,6 bodu a dosáhl tak hodnoty 49,8. Jedná se o mírně slabší výsledek, než očekával trh (50,4). Pro nejbližší období tak index ukazuje na mírné ochlazování výrobní aktivity.

    „Respondenti hlásí nižší objem nových zakázek a také mírně slabší prodeje. Pokračuje i vlažná poptávka ze zahraničí, konkrétně z Německa, kde klesají i prodeje. Naproti tomu samotný objem výroby vzrostl díky zakázkám z předchozího období. Výrobní inflace stoupla na nejvyšší hodnotu za poslední tři roky a v návaznosti došlo i ke zvýšení cen výstupů. Firmy na tuto situaci reagují snižováním počtu zaměstnanců i intenzity nákupu vstupů,“ uvádí k aktuálním číslům hlavní ekonom Investika investiční společnosti Vít Hradil s tím, v pohledu do blízké budoucnosti převládá optimismus, když většina respondentů věří v oživení zahraniční poptávky.

  • 2. 2.  Tempo růstu výdajů na výzkum a vývoj v Česku zpomaluje

    Výdaje na výzkum a vývoj dosáhly v roce 2024 v EU 2,24 % hrubého domácího produktu. Jde o obdobný podíl jako v předchozích pěti letech. Absolutně tyto výdaje v zemích EU poprvé překonaly hranici 400 miliard eur, přičemž Česko se na této částce podílelo 1,5 % a ve vztahu k HDP se výdaje na výzkum a vývoj u nás rovnaly 1,82 %, uvedl ČSÚ.

    Třetina z z celkových 403 miliard eur připadla na Německo a 16 % na Francii. Česko bylo třinácté s 5,8 miliardy eur. Například v Polsku se za posledních deset let výdaje na výzkum a vývoj ve stálých cenách eliminujících inflaci zdvojnásobily, naopak v Česku vzrostly o pětinu, což byl pátý nejnižší nárůst ze všech zemí EU. V průměru za země EU došlo k nárůstu o necelých 30 %. Jak v Česku, tak i v celé řadě dalších unijních zemí dochází v posledních letech v ukazateli stálých cen ke snižování tempa růstu těchto výdajů či k jejich stagnaci nebo dokonce i k poklesu.

  • 1. 2.  HDP rostl, ale mírně pod odhady

    Hrubý domácí produkt vzrostl v roce 2025 podle předběžného odhadu o 2,5 %. Ve 4. čtvrtletí se zvýšil mezičtvrtletně o 0,5 % a meziročně o 2,4 %.Růst české ekonomiky tak podle ekonomů pozitivně překvapil, i když zůstal mírně pod odhady.

    Spotřeba domácností díky obnově reálných mezd a ústupu inflace solidně rostla a domácí poptávka tak přebrala roli hlavního růstového motoru. Zahraniční obchod zůstal překvapivě odolný, což zmírňovalo negativní dopady slabšího externího prostředí. Americká celní politika sice po většinu roku držela tuzemské firmy v nejistotě, ale většina exportérů se byla schopna proměnlivému prostředí přizpůsobit. V závěru loňského roku se začal postupně rozjíždět i zpracovatelský průmysl,“ říká hlavní analytik společnosti Citfin Miroslav Novák s tím, že i výhled pro letošní rok zůstává optimistický, a to navzdory méně stabilnímu vnějšímu prostředí. Růst české ekonomiky by měl v roce 2026 opět překonat 2 % a pohybovat se v rozmezí 2 % až 2,5 %.

Další krátké zprávy

