Češi preferují práci v kanceláři a v menší soukromé firmě

„Zajímavé je, že výrazně větší zájem o práci v korporacích mají obyvatelé Plzeňska, kde je to každý čtvrtý,“ zmiňuje šéf Předvýběru.cz František Boudný. Naopak větší popularitu malých zaměstnavatelů hlásí lidé na Liberecku (55 %) a Zlínsku (52 %).
Rozdíl mezi online a offline firmou v tuzemsku není velký ‒ 23 % lidí radši pracuje v kanceláři, zatímco téměř 21 % dotázaných upřednostňuje práci „na dálku“. Větší je rozdíl mezi veřejným a soukromým sektorem. Stát, veřejné instituce či neziskovky upřednostňuje 17 % lidí, přičemž téměř 24 % zaměstnanců dává přednost soukromé firmě.
Průzkum také ukázal popularitu rodinných firem, které preferuje 14 % respondentů. Pro živnostníka radši pracují jen necelá dvě procenta lidí ‒ ale téměř 13 % dotázaných uvedlo, že radši pracují sami na sebe.