Česká ekonomika překvapuje dynamickým růstem, ta evropská si víceméně drží tempo

„Dnešní data představují pro českou ekonomiku jednoznačně dobré zprávy. Mezičtvrtletní růst o 0,7 % je na tuzemské poměry sympatický a pokud by byl udržen, posouval by Česko bezpečně do teritoria ekonomické konjunktury. V rámci zemí Evropské unie se pak budeme s největší pravděpodobností řadit mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky,“ komentuje aktuální data hlavní ekonom investiční společnosti Investika Vít Hradil s tím, že pozitivně lze vnímat i samotnou strukturu růstu, který podle očekávání nadále stojí na obnovené chuti a schopnosti domácností utrácet. Za příjemné překvapení lze podle něj označit výkon zahraničního obchodu, který si navzdory těžkostem průmyslového sektoru drží slušnou kondici.
Vzhledem k nadále dobré situaci na tuzemském trhu práce a vidině na blížící se vzpamatování německé ekonomiky lze navíc předpokládat, že i výhled do nejbližší budoucnosti zůstává spíše optimistický. Tomu ostatně nasvědčují i „měkké“ indikátory nálady mezi spotřebiteli i podnikateli. „Za celý letošní rok by tak mohl růst tuzemského HDP dosáhnout solidních 2,6 %, v příštím roce pak i mírně zrychlit na 2,8 %,“ dodává Hradil.
Evropa zaostává za Spojenými státy
Kromě již dnes zveřejněného předběžného českého odhadu HDP přichází na řadu i evropské statistiky. Ty ukazují, že pokračuje stagnace německé ekonomiky, která se nachází na stejné úrovni jako v roce 2019. „Je to až na hranici ekonomického zázraku, že s tak mizerným výkonem se stále drží nezaměstnanost v Německu nízko. Nebo je to vlastně jen realita klesající produktivity a bobtnajícího veřejného sektoru,“ zmiňuje hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek a dodává, že Itálie balancuje na hranici recese, zatímco Finsko už v recesi je.
Francie jako druhá největší unijní ekonomika si ve třetím kvartále sice polepšila, ale s ani ne procentním meziročním růstem jí to na hladké zvládnutí rozpočtových problémů stačit nebude. „Pokles oproti předchozímu kvartálu hlásí také Irsko, ale tamní data moc vážně brát nelze. Zvlášť, když meziroční růst překonává hranici 12 % a výrazně zkresluje celounijní statistiky. Po ‚vyloučení‘ Irska z celkových statistik vypadá výkon unijní ekonomiky podstatně hůře, než napovídají prezentované výsledky 1,5 %. Fakticky by bylo tempo růstu HDP EU ani ne poloviční,“ míní Dufek.
ČR si podle jeho slov aktuálně drží třetí místo v rámci patnácti zemí, které jsou v roce 2025 schopny HDP včas odhadnout. S výsledkem 2,7 % se řadí za Irsko (12,3 %) a Španělsko (2,8 %). Je zajímavé, že to zdaleka to neumí ani všechny země eurozóny.
A jak aktuální data shrnout? „Výkon evropské ekonomiky stále zaostává za Spojenými státy, i když jej nadlepšují kreativní data z Irska. Je vidět, že zvláště velké země EU ztratily ‚drive‘ poté, co se rozhodly nastoupit na cestu deindustrializace. Možná jen trochu zapomněly na to, čím průmysl v rámci ekonomiky nahradit,“ uzavírá Dufek.