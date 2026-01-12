České banky jsou v úvěrech na komerční nemovitosti premiantem regionu

V oblasti nové výstavby financují banky v CEE i Česku nejraději rezidenční bydlení, ne jako dříve průmyslové a logistické nemovitosti. Zemí s nejnižším objemem financování nové výstavby zůstává Česko. Vyplývá to z 16. ročníku průzkumu Property Lending Barometer společnosti KPMG, kterého se zúčastnilo 47 bank (z Česka pět největších) z devíti zemí CEE a nově i Rakouska.
Oživení investic táhne bankovní financování realit
U oslovených bank v CEE patrné zvýšení zájmu o financování komerčních nemovitostí. Na 36 % (v Česku 40 %) stoupl podíl bank, pro které je úvěrování tohoto segmentu důležitější než v předchozím roce. Předloni se takto vyjádřilo 25 % (v Česku 20 %) finančních domů. Za poslední rok se také zmenšily rozdíly v tom, jakou důležitost přisuzují segmentu v jednotlivých zemích. Ve většině z nich ho dnes banky považují za strategicky významnou součást svého podnikání.
„Zvýšená ochota bank financovat komerční nemovitosti v regionu je podpořena i výrazným oživením transakční aktivity. Meziročně v CEE opět sledujeme nárůst investic do komerčních nemovitostí a na těchto investicích si již několik let v řadě udržuje nejsilnější podíl český kapitál,“ upozorňuje partner KPMG Pavel Kliment.
Za první tři kvartály roku 2025 dosáhl objem investic do komerčních nemovitostí v CEE přibližně sedmi miliard eur. Podle předpovědí by na konci roku 2025 mohl být celkový objem vyšší než předloňských 8,8 miliardy eur, a to hlavně díky vývoji v Česku a Polsku.
Česko a Rakousko na chvostu
Nárůst průměrné výše poskytovaných úvěrů hlásí 59 % bank, z českých 60 %. Nejkonzervativnější jsou finanční domy v Rakousku, kde nárůst průměrné výše úvěrů potvrdilo jen 30 % bank.
Více než 66 % ze všech zúčastněných bankéřů (a 80 % českých) současně věří, že v příštím roce jejich úvěrové portfolio v komerčních nemovitostech ještě vzroste. Oproti roku 2024 je to optimističtější výhled, protože tehdy sdílelo tento názor 58 % respondentů.
Poměr mezi bankovním financováním nové výstavby a již hotových (příjem generujících) realitních projektů je na úrovni regionu vyvážený a meziročně se výrazněji nezměnil. Určité posílení podílu financování nové výstavby je patrné hlavně v Bulharsku a na Slovensku, kde tento trend navazuje i na vývoj z předchozího roku. Naopak v Polsku a Maďarsku podíl úvěrů na novou výstavbu v rámci celkového realitního portfolia bank nadále klesá. Česko zůstává zemí CEE s nejnižším objemem financování nové výstavby (v Rakousku je ale ještě nižší), přestože je zde patrný mírný meziroční nárůst. Předloni tvořily úvěry na novou výstavbu 29 % celkového realitního portfolia českých bank, loni 33 %.
V Česku se rozvolnily úvěrové podmínky
Na úrovni CEE i v Česku preferují banky při financování nové výstavby nejvíce rezidenční budovy, zatímco dříve to byly průmyslové a logistické nemovitosti. U maloobchodních projektů finanční domy upřednostňují retail parky před velkými nákupními centry. Nejnižší zájem napříč regionem vzbuzují hotely a resorty. Řada bank uvádí, že jejich výstavbu vůbec nefinancuje.
Stejné úrokové marže jako předloni hlásí 51 % finančních domů, nižší něco málo přes 40 % bank. U úvěrů na novou výstavbu i hotových projektů mají nejnižší marže finanční domy v Česku a Slovensku, nejvyšší ty v Srbsku, Bulharsku a Rumunsku.
„Úvěrové podmínky zůstávají stabilní, především požadavky na ukazatel dluhové služby (DSCR) i podíl úvěru k hodnotě nemovitosti (LTV, resp. LTC). V Česku a Polsku se sice objevuje mírné rozvolnění podmínek LTC, ale o trendu zatím hovořit nelze. Podobně se výrazně nezměnily ani požadavky na obsazenost či předpronájmy/předprodeje. Banky je dál posuzují hlavně optikou toho, jak se promítnou do DSCR, LTV a LTC,“ upřesňuje Pavel Dolák z KPMG.
Nejméně problémových úvěrů
Úvěrová portfolia oslovených bank zůstávají celkově ve velmi dobré kondici. Průměrný podíl bezproblémových úvěrů vzrostl na regionální úrovni z předloňských 91 % na 93 %. Zároveň z 8 % na 6 % klesl průměrný podíl úvěrů s drobnými potížemi (například technickým porušením bankovních kovenantů).
Česko vyčnívá svým téměř 100 % podílem bezproblémových úvěrů. Velmi kvalitní portfolia (s více než 90 % bezproblémových úvěrů a pouze zanedbatelným podílem zhoršených expozic) vykazují také finanční domy v Polsku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku a Chorvatsku. Bulharské banky nadále snižují podíl problémových úvěrů (z 18 % na 16 %), přesto v CEE zůstávají těmi, kdo jich má nejvíce. V Rakousku je jich ale podle průzkumu ještě víc.
Lídry v AI jsou Maďarsko a Polsko
Zapojení AI do činností souvisejících s úvěrováním nemovitostí se v roce 2025 zřetelně rozšířilo, přesto ale zůstává převážně opatrné a „pilotní“. Podíl bank bez jakéhokoli nasazení AI klesl loni v CEE z předloňských 69 % na 49 %. Minimální využití AI hlásí 22 % (oproti 14 % před rokem) a střední rozsah využití 14 % (předloni tato odpověď mezi možnostmi nebyla) finančních domů. Zbylých 15 % bank v regionu AI zavádí nebo se na to připravuje.
Za lídry v AI označují dotázaní bankéři Maďarsko a Polsko. Česko, Chorvatsko a Slovinsko volí postupnější a omezenější adopci. AI využívají nejčastěji k pozvednutí produktivity a pro podpůrné funkce (Excel, první návrhy textů, shrnutí dokumentů), méně jako nástroj v samotných úvěrových procesech. Obecně implementaci AI zpomaluje i vysoká zátěž IT týmů, které musí souběžně řešit i přísnější regulace kyberbezpečnosti (normy DORA a NIS2).
V ESG je nejpřísnější Rakousko
Přibližně polovina bank stále hlásí rostoucí zaměření na ESG, zároveň se však dvojnásobně zvýšil podíl odpovědí, že pozornost věnovaná ESG zůstala beze změny. Dynamika růstu zájmu o ESG typická pro předchozí roky tak přešla do fáze stabilizace – řada finančních domů již má procesy spojené s ESG, které se stává standardní součástí řízení rizik i úvěrování, ale obvykle už nevede k zavádění zcela nových požadavků.
Rakousko se odlišuje mnohem přísnějším zohledňováním ESG. V CEE v posledních 12 měsících odmítlo financování kvůli nesouladu s ESG něco přes 40 % bank, v Rakousku ale více než 80 %. Oproti průměru CEE kladou rakouské finanční domy také výrazně vyšší důraz na práci s daty o energetické a vodní efektivitě, fyzických rizicích, využívání CRREM, posuzování dopadů na biodiverzitu a rutinní výpočet uhlíkové stopy.