Česko chystá startupový zákon. Má usnadnit zakládání firem a přilákat investice

Jana Chuchvalcová
Dnes

Autor: Shutterstock
Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo analýzu „Atraktivní prostředí pro startupy a investory“, která bude základem pro přípravu prvního českého startupového zákona. Ten má firmám a investorům otevřít cestu k jednoduššímu podnikání a konkurenceschopnějším podmínkám. Do expertního týmu vedeného Českou startupovou asociací se zapojí i společnost EKP Advisory, která se věnuje problematice daňového a regulatorního prostředí pro inovativní firmy.

Analýza potvrzuje to, co startupy i investoři v Česku říkají už delší dobu. Máme málo úspěšných firem, protože prostředí je pro ně složité a neflexibilní. Daňová a administrativní zátěž, nejistota v právních otázkách a chybějící regulace ESOPů brzdí jejich rozvoj. Pokud to chceme změnit, musíme nabídnout jednoduchý, předvídatelný a férový rámec. Startupový zákon je šance to nastavit, a přiblížit tak Česko úspěšnějším inovačním ekonomikám,“ říká djednatel společnosti EKP Advisory Jan Kotala.

Podle analýzy připravené Vládním analytickým útvarem má Česko aktuálně jen 167 startupů na milion obyvatel, zatímco evropský průměr je 201, v USA 512 a v Estonsku dokonce 843. Připravovaná legislativa má tento deficit zmírnit – mimo jiné prostřednictvím zavedení daňově zvýhodněných zaměstnaneckých akcií, pobídek pro investory nebo digitalizace a snížení administrativy.

Stát nepomáhá startupům, ale brzdí je

Na přípravě zákona bude spolupracovat Česká startupová asociace spolu s odborníky z praxe, mezi nimiž je i tým EKP Advisory, který se zaměří na daňové a regulatorní aspekty. „Věřím, že nová vláda na tuto práci naváže jak dotažením zákona, tak i dalšími zlepšeními, aby Česko mohlo více využít svůj inovační potenciál,“ zdůrazňuje šéf České startupové asociace Martin Jiránek.

